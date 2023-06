Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maturità 2023: tutto pronto per la Seconda Prova

Si è svolta nella giornata di ieri la prima prova della maturità 2023. L’esame di stato di quinta superiore ha quindi preso il via e il Miur ha optato, fra le tracce scelte, su Moravia, Quasimodo, ma anche Piero Angela, Oriana Fallaci e una lettera indirizzata all’ex ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. Fra gli argomenti scelti la tecnologia e il covid, di conseguenza, come da copione, non sono stati rispettati i pronostici che ipotizzavano fra i temi della prima prova la guerra in Ucraina nonché l’esplosione del fenomeno dell’intelligenza artificiale.

Intanto oggi si proseguirà con la seconda prova, sempre a partire dalle ore 8:30, e che sarà differente a seconda dei vari istituti. L’esame di maturità si concluderà poi con l’orale, il cui calendario partirà in maniera differente a seconda della scelta delle scuole superiori di secondo grado.

Ultime notizie, le novità sull’incidente in Lamborghini a Roma

Proseguono le indagini in merito all’incidente a Roma in Lamborghini, che ha causato la morte del piccolo Manuel di 5 anni. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, sembra che l’Atac abbia consegnato dei video agli investigatori, ripresi attraverso un autobus, che mostrerebbero gli youtuber a bordo della Lambo mentre tentavano un doppio sorpasso a 160 km/h.

Si tratta ovviamente di ipotesi che dovranno essere avvalorate, ma che potrebbero confermare le numerose testimonianze degli scorsi giorni che raccontavano di una corsa ad alta velocità dell’Urus con a bordo i TheBorderline. Secondo la ricostruzione, i giovani youtuber avrebbero tentato di sorpassare prima una Mercedes poi il bus, prima di impattare violentemente contro la Smart Four For con a bordo una mamma 29enne, il figlio di 5 anni e la sorellina di 3: uno scontro devastante. Ricordiamo che su quella strada vige il limite di 50 km/h.

Ultime notizie, nuovo scambio di accuse Biden-Xi Jinping

Nuovo scambio di accuse fra il presidente Biden e Xi Jinping. Durante un evento in California il commander in chief degli Stati Uniti ha dato del dittatore al numero uno di Pechino, e la Cina ha replicato parlando di “giudizi assurdi e irresponsabili”.

Così ha invece parlato Biden: “La ragione per cui Xi Jinping si è arrabbiato così tanto quando ho abbattuto quel pallone che trasportava due box auto di strumentazione è che non sapeva si trovasse lì. Questo è il grande imbarazzo dei dittatori, quando non sono informati di quanto è accaduto”. Sulla vicenda, come riferiscono i colleghi di TgCom24.it, è intervenuta anche Mosca: “La definizione di dittatore usata da Biden nei confronti di Xi Jinping fa parte di una serie di manifestazioni inaccettabili della politica estera statunitense”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ultime notizie, esplosione e crollo di un palazzo nel centro di Parigi

Una esplosione, causata quasi certamente da una fuga di gas, ha provocato il crollo di un palazzo nel centro della capitale francese intorno alle ore 17.00 e causato almeno 7 feriti gravi tra le persone che lo abitavano. Il palazzo, che ospita la sede si una accademia di moda, e si trova nelle vicinanze del Pantheon, è stato anche avvolto dalle fiamme. Oltre ai feriti gravi nel crollo si sono registrati anche 9 feriti in modo lieve, per un totale di 16 persone coinvolte. Il bilancio del crollo è stato comunicato dalla polizia francese, ma su sta ancora procedendo a controllare le macerie per rintracciare eventuali persone rimaste sepolte.

L’accademia di moda è americana ed è operativa a Parigi dal 1965. La colonna di fumo che si è levata dopo l’esplosione e l’incendio, è visibile da alcuni quartieri della capitale. Diversi testimoni hanno asserito di un odore di gas molto forte percepito prima che avvenisse lo scoppio. Nei giorni scorsi nella zona erano stati eseguiti dei lavori alle tubazioni del gas.

Ultime notizie, maggioranza battuta in commissione lavoro al Senato sul Dl lavoro

Brutto stop per la maggioranza di governo durante i lavori in commissione parlamentare al Senato. L’argomento del quale si stava discutendo era il Dl Lavoro e l’assenza dei membri della commissione appartenenti a Forza Italia, ha determinato una votazione in pareggio e la non approvazione del decreto. Subito dopo sia il PD che il Ms5 hanno accusato la maggioranza di governo, mentre il presidente del Senato, La Russa, ha giustificato i membri assenti della commissione parlando di un ritardo dovuto ad un cocktail di compleanno, mentre Tajani, di Forza Italia, ha parlato di un semplice disguido.

Ultime notizie, previsioni meteo dei prossimi giorni

Dopo l’arrivo repentino del caldo, coinciso con quello del solstizio d’estate, le previsioni del tempo per i prossimi giorni fanno riferimento ad un abbassamento delle temperature nei giorni del weekend, e alla possibilità di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e in diversi settori del nord est, a partire dalla giornata di domani, mentre nel resto d’Italia si avrà ancora un soleggiamento abbastanza esteso.

Ultime notizie, pugno di ferro della Uefa con Josè Mourinho

Dopo la finale di Europa League, il tecnico giallorosso aveva criticato aspramente la direzione di gara ed ora è arrivata la pesante sanzione nei suoi confronti con la squalifica per 4 gare della stessa manifestazione. L’allenatore portoghese aveva offeso pesantemente l’arbitro inglese della gara, Anthony Taylor, sia in conferenza stampa che successivamente di persona. Per la Roma è arrivata anche la squalifica di un settore del proprio stadio, in occasione della prima partita interna della prossima stagione europea.











