Ultime notizie, smentita notizia morte Previtali

L’agenzia russa Tass ha annunciato che Yuri Previtali, un foreign fighter italiano, sarebbe stato ucciso nella guerra in Ucraina. L’uomo, che combatteva con le forze armate di Kiev, sarebbe stato ucciso da quelle russe, secondo quanto comunicato dal presidente della commissione per la sovranità della Camera russa, Vladimir Rogov, il quale ha fatto il nome di Previtali, precisando che proveniva da Bergamo. Ma la notizia è stata smentita. Fonti informate contattate dall’Ansa hanno smentito, affermando che Previtali è vivo e sta bene.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sul terremoto in Myanmar

Mentre si continua a scavare sotto le macerie, come previsto il numero dei morti e dei feriti a causa del sisma che ha colpito il Myanmar continua a salire. Un dato comunicato nel corso della giornata parla di 1644 morti e oltre tremila cinquecento feriti ma la stima, che è stata resa nota dalla giunta militare che comanda nel Paese del Sudest asiatico, è sicuramente destinata a salire di ora in ora. Alcuni esperti statunitensi dopo aver visionato gli effetti e i crolli parlano di un numero complessivo di vittime che può superare quota 10mila.

Intanto, negli aeroporti di Naypyidaw e Mandalay, che sono stati chiusi, le torri di controllo sono crollate, ed anche nelle vicinanze di Mandalay c’è stato il crollo di una scuola, con 12 bambini che sono morti. Nonostante il terremoto la giunta militare sta continuando ad attaccare le postazioni dei ribelli. L’ONU ha segnalato la difficoltà di portare aiuti a causa delle macerie che ancora stanno intasando le vie di comunicazione principali. Molti i messaggi di cordoglio giunti da tanti stati del mondo.

Ultime notizie, 20enne travolta e uccisa da un guidatore ubriaco

Noemi Fiordilino, una ragazza di 20 anni, è stata uccisa nella tarda serata di venerdì da un pirata della strada a Lunago Marinone, località in provincia di Como. La ragazza era in auto con il fidanzato e la loro auto si è fermata a bordo strada per soccorrere un animale, quando è sopraggiunta un’auto che era guidata da un 33enne ubriaco che aveva anche un piede ingessato, ed è stata travolta.

L’auto è fuggita ma è stata successivamente rintracciata dai carabinieri e il guidatore è stato posto in stato d’arresto. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un elicottero, ma nonostante il tentativo di soccorso è morta per le ferite riportate nell’urto.

Ultime notizie dal Medio Oriente

Mentre gli Stati Uniti stanno spostando i loro bombardieri nell’oceano Indiano, proseguono le azioni di guerra dell’Idf che ha ammesso di avere fatto fuoco a Gaza contro delle ambulanze. Le nuove stime sulle vittime della guerra tra Israele ed Hamas dall’inizio del conflitto parlano di circa 62mila morti, numero che comprende anche i dispersi. Per quanto riguarda gli israeliani il numero delle vittime è di 1.139.

L’Idf ha specificato che gli attacchi effettuati nella Striscia di Gaza avevano come obiettivi dei depositi di armi e edifici dai quali venivano lanciati razzi da parte dei terroristi. L’avanzamento delle truppe israeliane fa parte della necessità di creare una zona cuscinetto.

Ultime notizie, oggi entra in vigore l’ora legale

Torna oggi l’ora legale con le lancette che dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti dalle 2.00 alle 3.00 di notte. Una azione che si ripete ogni anno e serve soprattutto per risparmiare energia elettrica sia per le famiglie che per le industrie, e che potrebbe anche essere prolungata a tutti i 12 mesi come è stato richiesto da più parti. Nei primi giorni potrebbero insorgere dei piccoli disagi a livello fisico.

Ultime notizie, Marc Marquez a punteggio pieno

Nel GP delle Americhe di MotoGp di Austin, Marc Marquez su Ducati ha conquistato la terza pole position consecutiva su altrettante gare. Il pilota spagnolo, che è uno dei plurivincitori su questa pista, ha battuto l’italiano Digiannantonio e il fratello Alex che con la terza posizione completa la prima fila dello schieramento.

Nella seconda fila la quarta posizione è stata conquistata da Acosta, autore di una brillante prestazione, che ha preceduto i due italiani Morbidelli e Bagnaia, che è partito sesto nella gara sprint disputata in serata. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un grande guizzo in partenza, portandosi al primo posto, ma ha chiuso la sprint al terzo posto dietro i fratelli Marquez. Altra vittoria, dunque, per Marc, davanti ad Alex.