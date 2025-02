Le ultime notizie sulla situazione in Medioriente. Dopo la comunicazione della proposta del presidente statunitense Trump di far evacuare la Striscia di Gaza, in Israele, il ministro della difesa israeliano, Katz ha ordinato al suo esercito di iniziare i preparativi per effettuare lo sfollamento dei palestinesi. Provocatoriamente lo stesso Katz ha chiesto ai paesi che hanno “riconosciuto” la Palestina di accogliere i palestinesi di Gaza nei loro territori. Per Netanyahu lo stato palestinese dovrebbe nascere in Arabia Saudita.

Tra le varie ipotesi che sono circolate in queste ore di parla di Marocco e Somaliland. Nella Striscia, dove la guerra ha portato alla demolizione di circa il 70% delle abitazioni presenti, le tende per ospitare gli sfollati stanno arrivando sempre più in ritardo e si sta facendo strada il pensiero che questi ritardi siano intenzionali per far trasferire le persone.

Ultime notizie, chiesta semilibertà per Chico Forti

Chico Forti potrebbe a breve tornare in semilibertà. Questo quanto chiesto nelle scorse ore dalla famiglia del detenuto, ricordiamo, tornato l’anno scorso in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida, attraverso i propri legali. Come scrive TgCom24 attraverso il proprio sito web, la richiesta è stata già stata depositata presso il tribunale di sorveglianza, ed ora si attendere la replica dello stesso che dovrà stabilire se Chico Forti possa o meno tornare in semilibertà.

L’uomo è accusato dell’omicidio di Dale Pike, dichiarandosi però sempre innocente, e il 18 maggio del 2024 aveva rimesso piede nel nostro Paese, accolto da Giorgia Meloni. Era stato quindi trasferito a Montorio, nel carcere di Verona, dove Chico Forti ha cominciato un corso per diventare pizzaiolo. Negli Stati Uniti è stato condannato all’ergastolo, ed è l’unico ergastolano che ha mai lasciato il territorio a stelle e strisce.

Ultime notizie, fu giusto il processo ad Alberto Stasi

Il processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, fu giusto. Questo quanto fatto sapere dalla Cedu, la corte europea dei diritti dell’uomo, che ha quindi bocciato il ricorso che era stato presentato dagli avvocati dello stesso detenuto, che chiedevano di annullare la condanna a 16 anni di carcere e di rifare il processo.

Alberto Stasi, ex studente dell’università Bocconi di Milano, è stato condannato per aver ucciso la sua fidanzata il 13 agosto del 2007 e nella richiesta di annullare il processo e la condanna, si sottolineava da parte degli avvocati di Stasi un processo che era stato celebrato in maniera non equa, in quanto non sarebbe stato ascoltato nel processo d’Appello un testimone che la difesa ritiene decisivo. Di tutt’altro parere la Cedu secondo cui la mancata testimonianza non ha compromesso l’equità del processo.

Ultime notizie, Trump annuncia sanzioni contro la Cpi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite ordine esecutivo delle sanzioni nei confronti della Cpi, la corte internazionale penale, accusandola di aver agito nei confronti degli Stati Uniti e di Israele, con azioni illegali e infondate. Attraverso tale testo viene proibito l’ingresso nel territorio americano di qualsiasi dipendente della Cpi, così come ai loro famigliari più stretti. Congelati altresì tutti i beni presenti sul territorio americano.

L’ordine esecutivo di Trump prende di mira in particolare le attività di indagine svolte dalla corte penale internazionale su presunti crimini di guerra dei soldati americani in Afghanistan e di quelli israeliani a Gaza, una notizia che ovviamente è stata accolta con grandi polemiche in Europa, a cominciare dalla stessa CPI, che rimanda al mittente ogni accusa. L’Olanda, che ospita la sede della Corte, ha invece parlato di “rammarico”, mentre la presidente della commissione europea, von der Leyen, ha chiesto che la Cpi possa lavora in maniera serena.

Ultime notizie, orrore in Congo nella città di Goma

La città di Goma, occupata dai ribelli, si trova in una situazione di terribile orrore. Sono infatti oltre 150 le donne che sono state stuprate e successivamente bruciate vive. La notizia è stata data dalle nazioni Unite con un loro report interno che parla di questi massacri di civili avvenuti mentre era in corso la fuga di alcune centinaia di evasi dal carcere di Munzenze.

Intanto le truppe dell’M23 stanno continuando ad avanzare e tre dipendenti congolesi di una Ong svizzera sono rimasti uccisi nel corso di un attacco che è stato portato nella regione orientale del Paese africano.

Ultime notizie, ancora scosse di terremoto a Santorini

Santorini e le altre isole dell’arcipelago delle Cicladi continuano ad essere interessati da scosse di terremoto. Nella scorsa notte ne sono state registrate 2 di magnitudo 4.5 e 4.6. La prima scossa ha avuto come epicentro una zona di mare che si trova tra Astypalea e Kera, mentre la seconda in una zona di mare a est di Santorini.

La fuga delle persone a causa di uno sciame sismico che dura ormai da giorni è arrivata a circa 11mila persone e per verificare di persona la situazione è arrivato sull’isola il premier greco Mitsotakis che ha anche dato rassicurazioni ai residenti sia nell’isola di Santorini che in quelle vicine. Per fronteggiare l’emergenza che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni bè stato mobilitato un meccanismo statale.

Ultime notizie, nominato il nuovo capo degli Ismailiti

Dopo la morte di Kharim Aga Khan, il nuovo capo degli ismailiti di tutto il mondo è il figlio Rahim Al-Hussaini, che risiede in Svizzera ed ha svolto i suoi studi negli Stati Uniti. Il nuovo capo degli ismailiti è sposato con Kendra Spears, una ex modella di nazionalità americana.