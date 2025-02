Le ultime notizie sulla situazione in Medioriente. Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, torna a parlare del piano di sfollamento di Gaza dei palestinesi, annunciato pochi giorni fa alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per il premier israeliano si tratta di una idea definita “straordinaria”, che dovrebbe essere perseguita a suo modi di vedere, ma nel contempo esaminata e “realizzata”. Netanyahu dice di non trovare nulla di sbagliato in questa proposta, precisando che i cittadini palestinesi di Gaza possono andarsene e trasferirsi. Ha inoltre sottolineato che Gaza va ricostruita e che la proposta di Trump “è la prima buona idea che ha sentito” in vista appunto della ricostruzione. Intanto Katz, ministro della difesa di Israele, ha fatto sapere di aver ordinato all’Idf, l’esercito nazionale, di preparare un piano per consentire la partenza su base volontaria della popolazione israeliana di Gaza, dopo la proposta di Donald Trump. Katz ha comunque fatto sapere che non si tratterà di uno sfollamento forzato ma le persone dovranno avere la libertà di movimento e nel contempo di immigrare. Obiettivo, ricostruire una Gaza smilitarizzata, ma il progetto richiederà molti anni.

I palestinesi, dopo l’uscita dalla Striscia sarebbero sistemati in comunità più sicure ed allo stesso tempo più belle. A questo proposito sono arrivate anche le dichiarazioni di Nabil Abu Rudeineh, portavoce dell’Anp che ha detto che la Palestina non è in vendita. Dall’inizio della tregua nella Striscia sono arrivati oltre 10mila camion che trasportano aiuti umanitari. Sempre riguardo al futuro della Striscia il segretario nazionale delle Nazioni Unite ha dichiarato che dopo la pace entrambi i popoli devono vivere in piena sicurezza fianco a fianco. L’opinione di Mosca riguardo all’ipotesi ventilata da Trump è che questo possa provocare ulteriori tensioni nella zona.

Ultime notizie, la morte di Aldo Tortorella

Nella giornata di ieri è emersa la notizia della morte di Aldo Tortorella, deceduto in quel di Roma. Come ricorda SkyTg24 si tratta di un ex partigiano nonché ex parlamentare del partito comunista italiano durante la segreteria Berlinguer. E’ morto all’età di 98 anni e la notizia della sua dipartita è stata data dall’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani italiani.

Viene definito un parlamentare, un antifascista, un compagno e un intellettuale di “straordinaria levatura”, nonché un punto di riferimento per l’intera associazione, parole del presidente Gianfranco Pagliarulo. Tortorella era un “combattente instancabile” per la libertà e la giustizia in Italia e nel mondo, ha aggiunto Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Partito democratico

Ultime notizie, dal 2035 concessa la vendita di auto ibride?

E’ clamorosa la notizia riportata dal Corriere della Sera citando i tedeschi dello Spiegel secondo cui l’Ue starebbe seriamente pensando ad una deroga alle auto ibride dopo il 2035. In poche parole, il ban riguarderebbe solo le auto a benzina e diesel, oltre che le MHEV, le mild hybrid e le full hybrid, consentendo invece la vendita di auto elettriche al 100% nonché di PHEV, le plug-in hybrid e di EREEV, le auto con l’extended range, ovvero, con un motore principale elettrico ma con l’ausilio di un piccolo propulsore a carburante.

La notizia sarebbe riportata da diverse fonti secondo cui alla fine sarebbe stata ascoltata la voce di Eckart von Klaeden di Mercedes-Benz, ex politico tedesco, che avrebbe appunto spinto all’apertura alle PHEV, che hanno un livello di inquinamento e di emissioni molto basso. Staremo a vedere se queste indiscrezioni saranno confermate o meno.

Ultime notizie, Federica Brignone vince l’argento ai mondiali di sci

Con un’ottima prestazione, battuta solo per 10/100 dalla sciatrice austriaca Stephanie Venier, la Brignone si è aggiudicata nella prima gara del mondiale, la medaglia d’argento nella specialità del SuperG.

Quinto posto invece per Sofia Goggia, mentre la medaglia di bronzo è andata a pari merito alla norvegese Lie e alla statunitense Macuga, entrambe con un vantaggio di 30/100 nei confronti dell’italiana. Tra le sciatrici più attese in questa prima gara, delusione per la svizzera Gut-Behrami che si è classificata all’ottavo posto, e per l’americana Vonn che è uscita di pista dopo pochi secondi. Per le altre italiane in gara nono posto per la Curtoni e sedicesimo per la Bassino.

Ultime notizie, la Cpi indaga sull’Italia in merito al caso Almasri

La Corte penale internazionale, che ha sede in Olanda a L’Aja, ha aperto una indagine sul governo italiano per quanto riguarda il caso Almasri. Nel fascicolo aperto dai giudici sono indicati vari nomi, da quello della Premier, Giorgia meloni, a quelli dei ministri Nordio e Piantedosi.

A questa apertura di indagine ha risposto il ministro Tajani dichiarando che sarebbe stato necessario fare esattamente il contrario. La motivazione che è stata citata per l’inizio dell’indagine è “ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma”.

Ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non esiste alcuna possibilità di fornitura di armi nucleari all’Ucraina, mentre da Mosca sono filtrate notizie che ritengono possibile un incontro tra il leader russo, Putin, ed il presidente americano, Trump, già in questo mese di febbraio.

L’Olanda ha consegnato all’Ucraina i caccia F16 e la Francia i Mirage. L’annuncio dell’arrivo di questi aerei è stato dato da Rustem Umerov, ministro della difesa dell’Ucraina, il quale ha dichiarato che questi mezzi faranno diventare più sicuro lo spazio aereo ucraino.

Ultime notizie, sparatoria in autostrada a Ivrea

In una stazione di servizio in autostrada nelle vicinanze di Ivrea due agenti della polizia che sono stati presi a martellate da un aggressore, si sono difesi sparando ed ora si trovano ricoverati in ospedale. L’episodio è avvenuto nella mattinata di stamani quando un uomo di nazionalità francese ha avuto un incidente con l’auto, che è risultata poi rubata in un cantiere.

Dopo aver abbandonato l’auto trova un passaggio ed arriva in un autogrill dove assume degli atteggiamenti aggressivi e tenta anche di rubare un’altra auto utilizzando un coltello per minacciare i passeggeri. Nel parcheggio è presente una auto della Polizia Stradale e gli agenti intervengono ma vengono presi a martellate dal giovane che lo estrae dal suo giubbotto. Gli agenti sparano ad altezza gambe dopo essere stati presi a martellate. I soccorsi arrivati nel piazzale dell’autogrill hanno poi trasportato i feriti in ospedale.