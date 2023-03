Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni a Bruxelles: “Si rischia crisi dei rifugiati”

E’ iniziato come previsto nella giornata di ieri, giovedì 23 marzo 2023, il Consiglio dell’Unione Europea in quel di Bruxelles. Presente anche l’Italia con il nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni. All’arrivo al meeting la leader dei Fratelli d’Italia, incalzata dai giornalisti presenti, ha spiegato cosa si attende da questa due giorni: “Sui migranti mi aspetto passi in avanti”, alla luce anche della recente tragedia di Cutro.

Meloni ha poi aggiunto: “Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di procedere spedita”. E ancora: “Direi che possiamo confermare il fatto che il tema della migrazione è considerato oggi centrale, se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa, e che viene seguito passo, passo dal Consiglio. Mi sembra un’ottima notizia”. Il presidente del Consiglio ha inoltre tenuto un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron, spiegando in seguito che si rischia una crisi dei rifugiati.

Ultime notizie, nuovi bonus per il caro bollette

Saranno stanziati dal governo altri 5 miliardi di euro per la lotta contro il caro bollette. Il decreto dovrebbe essere discusso la prossima settimana nel Coniglio dei Ministri, lo conferma oggi il ministro dell’economia Giorgetti. La misura è rivolta soprattutto alla famiglie in povertà ma anche da quei settori che sono stati pesantemente colpiti dall’aumento dei prezzi delle risorse energetiche.Il decreto dovrebbe rinnovare il bonus sociale per i nuclei famigliari con un ISEE inferiore ai 15.000 euro, misura che si prevede potrà essere di aiuto a ben quattro milioni e mezzo di famiglie italiane.

Ultime notizie, in Italia troppi stipendi da fame

Il Italia negli ultimi 20 anni c’è stato un calo del ben 3% degli stipendi medi e molti italiani oggi non guadagnano abbastanza da superare la soglia di povertà. Sono soprattutto i giovani, le donne e gli immigrati: sono loro che guadagnano meno di 12.000 euro lordi all’anno. Questa situazione interessa sei milioni di italiani. Una situazione che fa riflettere e che deve portare ad una riforma del mondo di lavoro, diminuendo le tasse che oggi colpiscono i lavoratori, aumentando così lo stipendio netto. Ma anche la lotta contro il precariato deve essere centrale nell’agenda politica del governo.

Ultime notizie, chiede giustizia il padre di Francesco Pio

Morto per errore, morto per una bravata di due bande di ragazzi che neanche conosceva. Questa è stata la fine di Francesco Pio Maimone che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il ragazzo passava con la sua bicicletta sul lungomare di Napoli proprio mentre un ragazzo di vent’anni sparava con la sua pistola ad un altro ragazzo, colpevole di avergli sporcato una scarpa. E il padre di Francesco Pio non riesce ad accettare questa morte assurda e chiede l’ergastolo per l’assassino di suo figlio che al momento resta in carcere con l’accuso di omicidio con aggravante mafiosa.

Ultime notizie, allarme smog in tutta Italia

Lo smog continua a destare preoccupazione in tutta Italia, in questi giorni la soglia di sicurezza per le polveri sottili in molte città del nostro paese. E Milano ha stabilito un nuovo primato classificandosi come la terza città più inquinata del Mondo. Non bisogna poi dimenticare la correlazione tra inquinamento e salute: l’Italia è risultato il primo paese per morti premature dovute all’inquinamento.

Ultime notizie, esplosione in scuola a Rovigo

Nella giornata di ieri si è verificata