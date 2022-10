Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni a Macron: “Servono risposte sull’energia”

Ultime notizie, nuovo governo Giorgia Meloni al via

Con la cerimonia di consegna della campanella è arrivato il passaggio ufficiale delle consegne da Mario Draghi a Giorgia Meloni. Il rito si è svolto nella mattinata di oggi e subito dopo la neo Premier ha presieduto il suo primo consiglio dei ministri, durante il quale ha dichiarato che occorre la maggiore unità possibile per uscire dalla crisi.

Parlando con i suoi ministri Giorgia Meloni ha ricordato che il governo è sotto osservazione da parte di “uccelli del malaugurio”, ma si è detta certa di poterli sorprendere positivamente. Per il governo il cammino si preannuncia comunque irto di ostacoli con i soldi che sembrano essere sufficienti soltanto per contrastare l’aumento delle bollette energetiche. Dopo il passaggio di consegne l’ex presidente Draghi ha lasciato Palazzo Chigi, ricevendo un lungo applauso da parte di tutte le persone che lavorano in quel luogo. Intanto nella serata di ieri si è tenuto un incontro informale a Roma fra la Meloni e Macron: “Servono risposte sull’energia”, le parole della leader d’Italia, mentre il presidente francese, come si legge sull’Ansa, ha spiegato: “Avanti insieme”

Ultime notizie, la situazione Coronavirus

Il bollettino del coronavirus relativo alla giornata di domenica 24 ottobre 2022 ha fatto registrare un numero di nuovi casi inferiore a quello del giorno precedente, 25.554 contro 31.775, con la Lombardia che è stata la regione che ne ha presentati il maggior numero. Per quanto riguarda i decessi dopo i 92 di ieri il numero odierno è stato di 52. Con 161,878 tamponi effettuati si è avuto anche un calo del tasso di positività, oggi al 15,8% contro il 16,2 del giorno precedente. Aumentano di 2 unità i ricoveri in intensiva mentre calano di 30 quelli dei reparti ordinari.

Ultime notizie, morto il fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz

Mentre le sue vetture si apprestano a disputare il GP di Austin di Formula Uno, è arrivata la notizia della morte del 78enne Dietrich Mateschitz, che aveva dato vita al celeberrimo brand insieme a Chaleo Yoovidhya. Dopo la sua morte Elkann ha inviato un messaggio di condoglianze nel quale ha scritto “Grato per tutto quel che ha fatto per il motorsport”.

Il suo impegno nella massima competizione automobilistica mondiale risale al 2004 quando rilevò la scuderia della quale era sponsor, la Jaguar Racing, dando vita così alla Red Bull Racing. L’anno successivo acquistò anche l’italiana Minardi facendone la squadra satellite della Red Bull e denominandola Toro Rosso In omaggio alle origini italiane. Dopo aver vinto il mondiale costruttori negli anni dal 2011 al 2013, si è ripetuto nel 2021 e in questa stagione manca solo la matematica. Sempre negli anni dal 2011 al 2013 ha vinto anche il mondiale piloti con la vettura guidata da Vettel e nel 2021 e 2022 ha fatto lo stesso con Verstappen.

Ultime notizie, Bagnaia vince la MotoGP in Malesia

Francesco Bagnaia vince. Il pilota della Ducati avvicina ancora di più il successo nel mondiale della MotoGP dopo il successo ottenuto stamani sul circuito di Sepang, in Malesia, davanti all’altra Ducati, quella di Bastianini, che sarà suo compagno nel prossimo anno nella scuderia ufficiale. Buona anche la prova di Quartararo che ha ottenuto la terza posizione ed ora si trova staccato di 23 punti dal pilota italiano.

I due erano partiti in griglia dalla none posizione, Bagnaia, e dalla 12esima, il francese, ed hanno effettuato una ottima partenza che li ha portati a combattere fin dal primo giro per le prime posizioni. A scattare più forte di tutti era stato Martin, sempre su Ducati, che partiva dalla pole ed ha guidato per alcuni giri prima di cadere e ritirarsi. A Bagnaia nell’ultimo GP che si correrà a Valencia, basterà conquistare il 14esimo posto per laurearsi campione del mondo.

Ultime notizie, neonata dispersa in mare a Lampedusa

Continuano ad avere esito negativo le ricerche delle forze dell’ordine della neonata dispersa in mare nei pressi di Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, stanno cercando da sabato pomeriggio una bimba di appena due settimane che è finita in mera mentre un barchino carico di migranti, fra cui i genitori, si è ribaltato nella acque vicine l’isolotto di Lampione.

Le Fiamme Gialle hanno soccorso 39 uomini, 25 donne e 8 minori, tutti originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali, ma della piccola non vi era traccia. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, la piccola è scomparsa fra i flutti mentre la barca di soli 6 metri affondava, e ormai le speranze di trovarla in vita sono davvero ridotte al minimo. Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, ha parlato di “strage degli innocenti. “Siamo disarmarti, delusi, tristi, arrabbiati”, ha aggiunto don Carmelo Rizzo, parroco dell’isola da poco più di un anno.

Ultime notizie, Cina: Xi Jinping riceve ok per terzo mandato

Xi Jinping ha ricevuto l’ok per il terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito comunista cinese (Pcc) e presidente della repubblica popolare cinese, così come annunciato nella giornata di ieri dallo stesso Xi, incontrando i media a seguito della prima plenaria del XX Comitato Centrale.

“Continueremo il duro lavoro per i nuovi obiettivi”, ha detto Xi, eletto storicamente per la terza volta di fila. “Lasciatemi introdurre i compagni del nuovo Comitato permanente”, ha poi aggiunto il presidente cinese, presentando fra gli altri anche Li Qiang, nuovo numero due nonostante una gestione della situazione covid a dir poco disastrosa. “Abbiamo davanti a noi un cammino arduo ma sapremo arrivare alla meta, non ci faremo spaventare da perigliose tempeste”, ha aggiunto ancora il presidente cinese, che poi ha concluso: “Il popolo sarà sempre con noi e continueremo a lavorare duramente per costruire una vita migliore”.











