Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni agli imprenditori: “Piccolo miracolo italiano”

Parla la premier Meloni e rassicura che i fondi del PNRR saranno “messi a terra costi quel che costi” . Si tratta di una grande occasione, prosegue la Meloni, nel corso di un intervento a Milano presso l’Associazione degli Industriali lombardi. Adesso servono orgoglio, ottimismo e fiducia visto che i dati dell’occupazione vedono l’Italia in crescita su ogni fronte, meglio di altri paesi europei.

Nell’ambito della transazione ecologica la premier indica che vi è la piena volontà di salvaguardare la natura, ma con l’uomo all’interno e quindi frena a sconvolgimenti eccezionali e quindi lo smantellamento della nostra economia. La Premier si è rivolta agli imprenditori parlando di nuovo “piccolo miracolo italiano”, e di Paese che è “il più affidabile” dell’Ue.

Ultime notizie, PD e M5S rilanciano sul salario minimo

Il Partito Democratico, assieme al Movimento 5 stelle e ai sindacati CGIL e UIL. Alle richieste dei partiti di opposizione risponde il Ministro degli Esteri Tajani che specifica come non sia previsto dalla normativa europea laddove la contrattazione collettiva riguardi oltre l’80%. Intanto l’infrazione rallenta nei dati statistici ma non si avvertono ancora i benefici al supermercato mentre è previsto per domani un incontro fra il delegato alla verifica dei prezzi “Mister prezzi” del Governo e le principali compagnie aree che hanno di recente aumentato notevolmente i prezzi dei biglietti.

Ultime notizie, Israele bombarda Jenin

I caccia israeliani hanno compiuto una delle più importanti operazioni israeliani in Cisgiordania degli ultimi venti anni. Il raid ha provocato 8 morti e 80 feriti fra i palestinesi. Bombe sul quartier generale dei miliziani che controllano il campo profughi. Mentre Israele dichiara di voler colpire solamente i terroristi, Abu Mazen, Presidente dell’Autorità Palestinese, afferma che il bombardamento va considerato come un crimine di guerra. Intanto le milizie palestinesi gridano alla vendetta verso Israele.

Ultime notizie, si aggrava la posizione dell’Assassino di Michelle

La Procura per i Minorenni ha contestato al giovane accusato dell’omicidio di Michelle anche il vilipendio di cadavere. L’orrore del racconto del diciassettenne che, secondo i dati dell’autopsia, si sarebbe potuta salvare se soccorsa in tempo. In serata una fiaccolata organizzata dalla scuola ricorderà la giovane ragazza uccisa a coltellate mentre la madre distrutta si rivolge all’assassino indicandolo come una nullità che ha tolto la vita ad una ragazzina.

Ultime notizie, poche le colonnine di ricarica elettriche

Fatica a ingranare l’elettrico in Italia perché sono ancora troppo poche le colonnine di ricarica presenti nel nostro Paese. Dai fondi europei arriveranno 700 milioni per installare, entro il 2026, sia in città che fuori città oltre 21 mila colonnine. Approvata la realizzazione delle prime 4000 colonnine in città, resta invece deserto il bando per la realizzazione di colonnine nelle aree extraurbane.

Ultime notizie, il premio dei Carabinieri del ROS devoluto ai bambini del reparto oncologico

Il premio in denaro ricevuto dai Carabinieri del ROS per la cattura del boss Matteo Messina Denaro è stato interamente devoluto ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo per l’acquisto di due letti speciali in rianimazione. La generosità silenziosa è stata svelata dal primario del reparto che li ha voluti ringraziare pubblicamente per l’importante gesto dei Carabinieri.

Ultime notizie, proteste in Francia: morto un 24enne

Proseguono gli scontri in Francia, le proteste a seguito dell’uccisione da parte di un agente del 17enne Nahel a Nanterre. Purtroppo le ultime notizie sono drammatiche visto che oltralpe si è registrata un’altra vittima, un 24enne vigile del fuoco che stava spegnendo un incendio in quel di Saint-Denis, un rogo scatenato da una delle numerose azioni di devastazione verificatesi nell’ultima settimana.

Intanto nelle scorse 24 ore sono saliti ulteriormente di altri 157 gli arresti fra i manifestanti, numero che comunque è apparso inferiore a quello dei giorni scorsi. Il ministero dell’interno ha poi parlato di tre feriti fra le forze dell’ordine mentre gli incendi nelle strade sono stati 352, con 297 veicoli che hanno preso fuoco e ben 34 edifici dati alle fiamme. Rinviato infine l’incontro fra il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, e la leader della destra francese Marine Le Pen.

Ultime notizie, Giorgia Meloni su Pnrr e MES

Giorgia Meloni ha rilasciato ieri un’intervista al Corriere della Sera in cui ha toccato alcuni temi caldi a cominciare dal Pnrr per cui si dice “assolutamente” ottimista che l’Italia centrerà i propri obiettivi, “soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei Tafazzi d’Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo. Noi – ha continuato il premier – siamo impegnati per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione e ricordo che lavoriamo su un piano scritto da altri”.

Sul Mes, invece, Meloni ha spiegato: “Ritengo contrario all’interesse nazionale accelerare la ratifica del trattato di riforma del Mes mentre il governo è impegnato nel negoziato decisivo per la modifica del Patto di stabilità e il completamento dell’Unione bancaria. Se abbiamo presentato una questione sospensiva alla richiesta delle opposizioni di ratifica immediata è perché questi strumenti vanno visti insieme. Chi oggi chiede la ratifica non sta facendo l’interesse italiano”.

Ultime notizie, Medvedev: “Apocalisse nucleare sempre più probabile”

Torna a minacciare l’Occidente e il mondo intero l’ex presidente della Russia, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia. Alla luce degli ultimi risvolti fra Mosca e Kiev, attraverso la propria pagina Telegram ha scritto: “Noterò una cosa che i politici di ogni parte non amano ammettere: un’apocalisse nucleare non è solo possibile, ma anche abbastanza probabile”.

Quindi sottolinea il perchè di queste sue affermazioni decisamente inquietanti: “Ci sono almeno due ragioni Primo. Il mondo è impegnato in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi, perché i nostri avversari hanno deciso di sconfiggere la più grande potenza nucleare: la Russia. Sono, senza dubbio, degli idioti squattrinati, ma è proprio così”. Medvedev aggiunge e conclude scrivendo che “la seconda ragione è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù!”.











