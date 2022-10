Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni al Cav: “Ue e Nato al centro del progetto”

Camera e Senato hanno definito la loro composizione nella giornata odierna, con l’elezione di 8 vicepresidenti (4 per la Camera e 4 per il Senato) in rappresentanza dei principali partiti italiani. Nessun vicepresidente, però, per il Terzo Polo di Renzi e Calenda. Quest’ultimo denuncia un accordo tra Movimento 5 stelle e PD per escludere proprio il Terzo Polo dalle manovre di governo.

CALDO RECORD IN ITALIA/ Dall'800 al 2022 le temperature sono salite di ben 3 gradi

Oggi invece iniziano le consultazioni al Quirinale, sembra probabile che l’incarico a Premier verrà affidato a Giorgia Meloni, vincitrice delle recenti elezioni. Di nuovo al centro però le dichiarazioni fatte da Berlusconi sulla guerra in Ucraina, mettendo sempre più a rischio l’unità della maggioranza e creando scompiglio a livello internazionale. A riguardo Giorgia Meloni ha avvisato indirettamente il Cav: “Ue e Nato al centro del progetto o fuori dal governo”.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 ottobre 2022: le cinquine

Ultime notizie, prezzo del gas raggiunge un nuovo minimo storico

Buone notizie sul prezzo del gas grazie alle misure annunciate dall’Europa (price cap). Il costo del gas è sceso infatti ai minimi da molti mesi e c’è da aspettarsi che questo trend continuerà a lungo. Questo influirà notevolmente sui bilanci di imprese e famiglie, messe a dura prova dall’aumento di luce e gas, costringendo alcune aziende a chiudere. Proprio per questo Bonomi (Presidente di Confindustria) chiede nuovamente aiuti al Governo, destinati proprio alle imprese produttive. Ma non è tutto rose e fiori: mentre l’inflazione sale, il PIL scende di un punto percentuale.

Ciro Grillo/ Processo stupro di gruppo, referto medico al centro della nuova udienza

Ultime notizie, la situazione della guerra in Ucraina

La Russia continua i bombardamenti a tappeto in Ucraina, concentrando gli sforzi sulle centrali elettriche, per lasciare al buio intere città. Sembrano mosse disperate quelle di Putin che, nel frattempo, dichiara la legge marziale in alcuni territori attualmente occupati dall’esercito russo. La situazione del popolo ucraino è però al limite della sopportazione e teme decisioni improvvise e disperate da parte della Russia, facendo temere tutto il Mondo.

Ultime notizie, arriva l’influenza anche in Italia

È già arrivata nel nostro Paese l’influenza, quest’anno particolarmente fastidiosa e non molto leggera. Proprio per questo gli esperti consigliano la massima attenzione e di utilizzare precauzioni: lavarsi spesso le mani, evitare i luoghi affollati e, se possibile, utilizzare la mascherina al chiuso. Ma non solo, per le persone più fragili e per gli over 60 è importante effettuare la vaccinazione, già disponibile, e compatibile con quella per il Covid-19

Ultime notizie, l’Italia cade a pezzi da nord a sud

Due notizie simili tra loro e che, solo per fortuna non hanno comportato vittime e feriti.

La prima riguarda il crollo dell’aula magna dell’Università di Cagliari. Una vera e propria implosione che è avvenuta all’improvviso, con un boato orribile sentito anche a distanza.

Al momento per fortuna nessuno era presente nell’aula magna ma poteva essere una vera e propria strage. La seconda notizia è il crollo, il secondo in poco tempo, del cimitero di Poggio Reale a Napoli. Le immagini sono sconvolgenti: bare in bilico, senza rispetto per le vittime. Resta da chiedersi di chi sia la colpa e cosa fare per evitare questi crolli.

Ultime notizie, Milano: 12 fermato per 4 rapine in una settimana

A Milano è stato fermato per la quarta volta in una settimana un 12enne. L’autore di scippi e rapine ai danni dei passanti, migrante di origini marocchine senza alcun parente in Italia, è stato bloccato ieri davanti alla stazione Centrale in compagnia di altri giovani stranieri. Il ragazzino è stato affidato più volte a una Comunità in quanto non è imputabile per via della sua età, appunto 12 anni. Fermato nella stessa azione delle forze dell’ordine anche un 18enne originario del Libano, colpevole di aver strappato un orologio dal polso di un turista, facendolo cadere.

Il 12enne, stando a quanto scrive TgCom24.it, sarebbe stato notato da una pattuglia dei carabinieri di Milano che era intervenuta per un’aggressione a scopo di rapina, a i danni di un turista sempre presso la piazza dinanzi alla Centrale, ormai luogo teatro di ogni genere di reati da diverso tempo. Mentre ernoa in azione i militari dell’Arma hanno notato un parapiglia fermando appunto il ragazzino e il 18enne.

Ultime notizie, Elnaz Rekabj tornata in Iran

Ernaz Rekabj, l’atleta iraniana che aveva gareggiato senza velo ai campionati asiatici in Corea del Sud, e che era scomparsa misteriosamente dopo la gara, è tornata in Iran, accolta come un’eroina da una folla in festa. Come si legge su TgCom24.it, la 33enne atleta aveva spiegato sui social che il suo hijab era caduto prima della gara di arrampicata per via della concitazione del momento, di conseguenza non aveva potuto indossarlo.

“A causa della situazione durante la finale della competizione e del fatto che sono stato chiamata per gareggiare quando non me l’aspettavo – ha raccontato Rekabj – mi sono ritrovata impigliata nella mia attrezzatura tecnica. Per questo non ho fatto attenzione al velo che avrei dovuto indossare”. L’atleta ha poi spiegato di essere “tornata in Iran in pace, in perfetta salute e secondo il programma previsto. Mi scuso con il popolo iraniano per le tensioni che si sono create”, sottolineando che non aveva “alcuna intenzione di abbandonare la nazionale”.

Ultime notizie, estate 2022 italiana la più calda dal 1800

L’estate del 2022 in Italia è stata torrida. Di fatto è iniziata a metà/fine maggio con temperature ben al di sopra della media, ed è andata avanti fino a settembre, registrando picchi ininterrotti sopra i trenta gradi. Un’estate caldissima così come è stato anche confermata dal Cnr, stando a quanto si legge sull’agenzia di stampa Ansa. Ad oggi l’anno 2022 risulta essere l’anno più caldo mai registrato dal 1800 ad oggi, con un aumento della temperatura che è stato quasi di un grado centigrado in più rispetto alla media calcolata nel trentennio 1990-2020, spiega Bernardo Gozzini, direttore consorzio LaMMA in base ai dati Cnr-Isac.

L’incremento maggiore, si legge ancora sull’agenzia Ansa, si è avuto in particolare nelle temperature massime, che sono crescita in media di 1.2 gradi, mentre per quanto riguarda le minime, il 2022 è risultato essere il terzo anno più caldo di sempre: il 2018, con uno scarto di 0.67 gradi, è ancora ad oggi il più torrido in questa classifica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA