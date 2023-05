Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni alla Francia: “Migranti? Voi avete problemi”

Sono diversi i temi che saranno trattati nel corso dei colloqui che la premier italiana Giorgia Meloni avrà a Praga dove si trova da ieri. Gli argomenti sul tavolo riguardano l’Ucraina, l’alleanza europea tra il gruppo dei conservatori e quello del Ppe e per questo il primo ministro italiano punta sull’appoggio di Petr Fiala, suo omologo cella Repubblica Ceca, con il quale ha una identità di vedute sia per quanto riguarda la difesa di Kiev e il problema dei migranti. Quella di Giorgia Meloni è una visita “lampo” con la quale si rinsaldano i rapporti tra i due governi già ottimi fin dai colloqui che la stessa Premier ebbe nello scorso mese di luglio prima di vincere le elezioni italiane che l’hanno portata alla guida del governo.

La composizione del governo guidato da Fiala, del resto, è la stessa di quello italiano, con una alleanza stabilita tra il gruppo dei conservatori e quello dei popolari. Un cantiere, quello che si sta mettendo in atto a livello europeo, che potrebbe mettere in crisi la Lega, che fa parte del governo ma in Europa è nel gruppo degli ultranazionalisti. Meloni e Fiala lavorano ad un accordo complessivo nel quale inserire anche la questione energia. Da segnalare, infine, una nuova querelle con la Francia sulla gestione dei migranti e le parole del premier rivolte a Parigi: “Non è l’ideale usare noi per conti interni, in Francia hanno un problema di consenso interno”.

800 comuni al voto in questo mese di maggio per il rinnovo delle amministrazioni locali. Un test che impegna sia il governo che l’opposizione ed in particolare il Partito democratico ora guidato da Elly Schlein, che dopo la sua nomina, secondo i sondaggi delle intenzioni di voto, ha diminuito la forbice presente con il gruppo di Fratelli d’Italia che si era formata alle elezioni politiche.

Le elezioni comunali si terranno in due tornate, con i comuni che fanno parte delle regioni a statuto ordinario che andranno al voto il prossimo 14 e 15 maggio, mentre in quelle a statuto speciale i giorni delle votazioni i cittadini saranno chiamati alle urne il 28 e 29 maggio quando nelle città interessate dalla prima tornata si terranno gli eventuali ballottaggi. Tra le città di maggiore importanza ci sono 12 capoluoghi di provincia e tra queste Ancona, Catania e Trapani. Nella maggior parte dei casi, circa il 45% del totale, i comuni chiamati al voto hanno una popolazione inferiore ai 3mila abitanti.

Ultime notizie, attacco ad una sinagoga in Tunisia, con 5 morti e 9 feriti

E’ di 5 morti e 9 feriti il bilancio di un attacco che è stato portato nella tarda serata di ieri in una sinagoga a Djerba, in Tunisia. A sparare ed uccidere è stato un poliziotto che ha fatto fuoco prima su un collega e poi su un gruppo di pellegrini. Il tutto è avvenuto mentre si stavano concludendo i festeggiamenti per un pellegrinaggio da parte degli ebrei presso la sinagoga e lo sparatore è stato a sua volta ucciso dalle forze dell’ordine.

Una delle vittime civili è un francese di 42 anni ed un tunisino di 30. In un primo momento si era ipotizzato un attacco di matrice terroristica, ma poi si è capito che il tutto era dovuto ad una lite tra due poliziotti. Naturalmente la notizia, che è rimbalzata subito sui social, ha portato molta paura proprio per la possibilità di trovarsi di fronte ad un attentato.

Ultime notizie, quinta tappa del Giro d’Italia

Il successo della quinta tappa del giro d’Italia, che si è corsa ieri sotto la pioggia, con partenza da Atripalda e arrivo a Salerno, è stato deciso da una volata che ha visto la seconda vittoria per un australiano, Kaden Groves, che ha preceduto l’italiano Milan, che ha affrontato la volata con il giubbotto antipioggia, e Pedersen.

Quarto e quinto posto rispettivamente per l’italiano Dainese e per Cavendish. Tappa che è stata caratterizzata da molte cadute che hanno coinvolto vari corridori, tra i quali la maglia rosa e il campione del mondo Evenepoel. La classifica generale è rimasta invariata in attesa della sesta tappa che si correrà domani da Napoli a Napoli, con continui saliscendi ed un anello attorno al Vesuvio.

Ultime notizie, 31enne ucciso a Palermo perchè non pagava l’affitto

Un uomo di 31 anni è stato ucciso a colpi di pistola a seguito di una lite scoppiata per delle rate dell’affitto non pagate. La vittima si chiamava Aleandro Guadagna come riferisce TgCom24.it, e per l’omicidio i carabinieri della compagnia locale hanno fermato il padrone di casa dello stesso 31enne. L’uomo è stato arrestato, a disposizione delle autorità, e stando a quanto raccontato dai famigliari, sembra che il presunto omicida abbia lasciato scritto una lettera in cui diceva che sarebbe andato a sistemare la questione degli affitti arretrati non pagati.

In base alla ricostruzione effettuata, la vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco, e il 31enne sarebbe stato rinvenuto già senza vita in una pozza di sangue. L’episodio si è verificato nella borgata di Boccadifalco, periferia sud di Palermo e pare che l’arrestato avesse già dei precedenti penali.

Ultime notizie, stupro aprile a Milano: arrestato un 32enne somalo

Le forze dell’ordine hanno fermato un 32enne originario della Somalia, regolare in Italia, ritenuto responsabile dello stupro avvenuto lo scorso 28 aprile a Milano, nei giardini pubblici di piazza Carbonari. La donna, senza fissa dimora, aveva denunciato di essere stata violentata da uno sconosciuto che le aveva offerto ospitalità nella sua tenda per ripararsi dalle condizioni meteo avverse, ma una volta guadagnato la fiducia il 32enne aveva abusato di lei, approfittando anche delle sue condizioni di fragilità.

Dopo un’indagine durata una ventina di giorni le autorità sono riuscite a rintracciare il responsabile della violenza ed ora il somalo si trova ora rinchiuso in una cella nel carcere di San Vittore. A portare al fermo dell’uomo anche la testimonianza di una persona, nonché il riconoscimento visivo da parte della stessa vittima.

Ultime notizie, Salvini: “Ponte sulle Stretto transitabile dal 2032”

Matteo Salvini, ministro dell’interno e delle infrastrutture, è tornato a parlare del ponte sullo Stretto di Messina, annunciando la sua apertura nel giro di 9 anni: “Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032”.

Le parole, riportate dall’agenzia Ansa, sono state riferite dallo stesso leader del carroccio al termine dell’incontro con i sindacati al ministero. “Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia è una priorità – ha aggiunto – anche perché stiamo investendo circa trenta miliardi in viabilità ferroviaria e stradale tra le due regioni”. Quindi l’ex ministro dell’interno ha ribadito il concetto sottolineando che in questo quadro di “forti investimenti nel Mezzogiorno. il Ponte ha senso ed è prioritario” anche per rendere “ancora più fruttuosi gli interventi”.











