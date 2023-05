Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni alle opposizioni: “Premierato dà stabilità”

Nella giornata di ieri, come da programmi, si è tenuto l’incontro a Palazzo Chigi fra il premier Giorgia Meloni e le opposizioni: “L’elezione diretta del premier assicura stabilità al governo: è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare. E’ una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta. Spero in una condivisione ampia, che vada oltre la maggioranza ma non a costo di venir meno all’impegno assunto con i cittadini”, le parole del presidente del consiglio, proposta a cui però sono contrari Pd e M5S.

Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “L'amore di una madre non fallisce”

Per la leader dei Democratici Elly Schlein, quella delle riforme “non è una priorità del Paese”, aggiungendo che è un bene rafforzare la rappresentanza e la stabilità, magari attraverso una riforma della legge elettorale senza liste bloccate, con la sfiducia costruttiva, ma non a scapito dei “pesi e dei contrappesi”, del parlamento e soprattutto ai danni del presidente della Repubblica. Quindi ha aggiunto: “Non siamo per ridimensionare il ruolo del presidente della repubblica verso un modello di un uomo o un donna sola al comando”.

PROGETTO ARCA/ "Più social market e unità di strada: col 5x1000 preveniamo la povertà"

Ultime notizie, incidente sul lavoro con un muratore morto a Sala Comacina

Un muratore di 56 anni è morto in un cantiere edile di Sala Comacina. L’uomo è precipitato in un cantiere sul lago di Como mentre stava lavorando per la realizzazione di edifici residenziali. I soccorsi, che sono arrivati sul posto, non hanno potuto salvarlo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta e per recuperare il cadavere sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco. I carabinieri stanno verificando se sul cantiere sono state rispettate tutte le normative di sicurezza.

Ultime notizie, il futuro di Lionel Messi in Arabia Saudita

Dopo le polemiche che nelle scorse settimane hanno interessato il campione del mondo argentino Lionel Messi, sembra che il suo arrivo in Arabia Saudita, per dar vita così nuovamente al derby dei “fenomeni” con Cristiano Ronaldo, sia già stato fatto. I due si erano incontrati per l’ultima volta lo scorso 19 gennaio, quando la formazione di Messi, il Paris Saint German, aveva giocato una partita amichevole contro la formazione del Riyadh All Stars con Cristiano Ronaldo.

LA STORIA/ Fraternità San Carlo, "occasioni" di carità e missione

La sfida tra i due giocatori si sposta dunque nel continente asiatico con Messi che dovrebbe percepire un ingaggio favoloso, 400 milioni di euro l’anno, dalla squadra saudita dell’Al-Hilal, rivali della formazione di CR7, l’Al-Nassr. Con l’arrivo dell’argentino il campionato saudita incrementa in modo notevole la sua popolarità ed il suo tasso tecnico, e rafforza la volontà della Federazione Saudita di avere sempre più giocatori ed eventi internazionali sul proprio territorio.

Ultime notizie, la quarta tappa del Giro d’Italia

La tappa del Giro d’Italia, che ha portato i corridori da Venosa a Lago Laceno, ha visto il successo di un corridore francese, Paret Peintre, che ha battuto in volata in norvegese Leknessund, che grazie a questo piazzamento ha conquistato la testa della classifica generale e la maglia rosa. I due erano gli unici rimasti in testa di un gruppo di fuggitivi che era formato da 7 uomini e poi si è assottigliato nel corso della fuga.

Al terzo posto si è piazzato Skujins davanti ad Albanese e Conci. L’ex maglia rosa, Evenepoel, è arrivato al traguardo con il gruppo, che ha accusato un ritardo di 2 minuti ed 1 secondo, ed ora in classifica generale si trova al secondo posto. Domani i corridori saranno impegnati nella quinta tappa che porterà da Atripalda a Salerno per un totale di 171 chilometri.

Ultime notizie, anniversario Aldo Moro, le parole di Mattarella

Nel giorno del 45esimo anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto mandare un messaggio molto importante: “In Italia troppi episodi di sangue hanno ferito una giovane Repubblica, che si è trovata a fare i conti con il terrorismo politico; con le stragi, talvolta compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa; con la violenza politica, tra giovani di opposte fazioni che respiravano l’aria avvelenata di scontro ideologico”.

E ancora: “Lo Stato, le forze politiche e sociali, hanno saputo reagire – nonostante lo smarrimento iniziale – con coraggio e decisione alla sfida dei terrorismi. Una guerra che è stata vinta – è bene sottolinearlo, qui e ovunque – combattendo sempre sul terreno della legalità costituzionale, senza mai cedere alle sirene di chi proponeva soluzioni drastiche, da regime autoritario. Affidandosi al diritto e all’amministrazione della giustizia per proteggere la nostra comunità. Rifiutando di porsi al di fuori della natura democratica della nostra Repubblica”.

Ultime notizie, Putin nel giorno della Parata in Piazza Rossa

Il presidente russo Vladimir Putin, ha tenuto il suo tradizionale discorso dalla Piazza Rossa nel giorno dell’annuale parata per l’anniversario della vittoria di Mosca sul Nazismo. Il numero uno del Cremlino ha puntato nuovamente il dito nei confronti dell’Occidente spiegato che: “Contro di noi scatenata una vera guerra, l’Occidente vuole dettare le sue regole al mondo”.

E ancora: “Niente è più forte della nostra unità”, inneggiando alla vittoria sull’Ucraina, per poi spiegare che “Il futuro della sovranità russa dipende dai partecipanti all’operazione militare speciale”, ricordando inoltre che le “elite occidentali” hanno dimenticato quelle che furono “le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo”. Intanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stata nella giornata di ieri a Kiev, ricordando: “Qui i nostri valori vengono difesi ogni giorno”, mentre Zelensky ha aggiunto: “la Russia sarà sconfitta nello stesso modo in cui lo fu il nazismo nel 1945”.

Ultime notizie, uccise vicino di casa a Treviglio: assolta

Ha fatto il giro del web la sentenza nei confronti di Silvana Erzemberger, 71enne di Treviglio, in provincia di Bergamo, che poco più di un anno fa uccise il vicino a colpi di pistola. La donna è stata assolta in quanto dichiarata incapace di intendere e di volere. Era il 28 aprile 2022 quando Luigi Casati venne ucciso a sangue freddo dopo alcuni colpi di pistola, mentre la moglie, Monica Leoni, venne anch’essa raggiunta da alcuni spari, restando fortunatamente solo ferita.

Sembra che fra i tre fossero nati dei classici litigi da condominio, ma ad un certo punto la Erzemberger aveva tirato fuori una pistola colpendo a brucia pelo il vicino e la moglie. La Corte d’Assise di Bergamo ha stabilito una pena di cinque anni di detenzione in una Rems, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dove solitamente vengono rinchiusi gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Esclusa anche l’aggravante dei futili motivi: nel corso del processo tre perizia psichiatriche hanno dimostrato che la 71enne non fosse in grado di intendere e volere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA