Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni all’Onu: “Sui migranti non ci si può girare dall’altra parte”

“I trafficanti non dicono che quei viaggi troppo spesso conducono alla morte, a una tomba sul fondo del mar Mediterraneo”. Giorgia Meloni ha tenuto ieri come previsto il discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, a New York. Al Palazzo di Vetro il presidente del consiglio ha parlato della questione dei migranti, spiegando che l’Onu non può voltarsi dall’altra parte e invitando l’organizzazione mondiale delle nazioni unite a perseguire una guerra mondiale contro i trafficanti di essere umani.

“Sono convinta – ha aggiunto – che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. E per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello, e l’Italia intende essere in prima fila su questo fronte”. E ancora: “Dietro la guerra in Ucraina, il ragionamento della presidente del Consiglio, c’è “una scelta. Creare il caos e diffonderlo. E in quel caos, che produce decine di milioni di persone potenzialmente in cerca di condizioni di vita migliori, si infiltrano reti criminali che lucrano sulla disperazione per collezionare miliardi facili. Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell’immigrazione illegale di massa”.

Continuano ad essere molto gravi le condizioni fisiche dell’ex presidente della repubblica, Giorgio Napolitano. L’ex capo di stato, 98enne, si trova presso l’istituto Spallanzani di Roma, e secondo La Stampa sarebbe stato scollegato dai macchinari che lo aiutano nella respirazione.

Sulla vicenda si è espresso anche Papa Francesco: “Vi esorto a un pensiero per il presidente Napolitano, che è in gravi condizioni di salute. Che lui abbia conforto, questo servitore della patria”, le parole al termine dell’udienza generale. In ansia la sua famiglia che si è stretta attorno all’ex capo di stato a cominciare dal figlio e dalla moglie. Il cuore, comunque, sta battendo con regolarità chiaro indizio di come l’ex presidente italiano stia lottando per rimanere in vita. A fianco di Napolitano anche Gianni Matteoli, consigliere per la comunicazione nonché grande amico dello stesso politico.

Il premier Giorgia Meloni ha portato la questione dei migranti in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu, spiegando che non permetterà che “l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”, le parole a margine della cerimonia con cui ha deposto una corona di fiori al monumento Cristoforo Colombo di New York. Secondo Meloni è necessario ora “dichiarare guerra ai trafficanti di uomini”.

E ancora: “Ci vorrà il tempo che ci vuole, ma alla fine avremo la meglio. La situazione relativa all’emigrazione è ovviamente difficile: quanto è accaduto a Lampedusa nelle ultime ore è un problema libico, che finora è stato tenuto sotto controllo”. Quindi la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato: “Noi continueremo a portare le norme che riteniamo necessarie, e a chiedere alle organizzazioni sovranazionali di fare la loro parte: ci vorrà il tempo che ci vuole, ma credo che alla fine avremo la meglio”.

Ultime notizie, Antitrust apre procedimento verso Ryanair

L’Antitrust ha comunicato l’apertura di una istruttoria nei confronti della compagnia area Ryanair, fra le principali operanti in Italia. Stando a quanto fatto sapere dall’autorità si sospetta un abuso di posizione dominante.

Il provvedimento è stato avviato a seguito di una serie di segnalazioni a partire dallo scorso mese di maggio: “Ryanair – si legge nella nota dell’Antitrust – da un lato sembra ostacolare l`acquisto, da parte delle agenzie, dei biglietti aerei direttamente dal proprio sito, dall`altro consente l`acquisto degli stessi alle sole agenzie tradizionali tramite piattaforma GDS a condizioni che risulterebbero di gran lunga peggiorative in termini di prezzo, di ampiezza dell`offerta e di gestione post vendita del biglietto”.

Ultime notizie, a Battipaglia un uomo ha ucciso la moglie a coltellate ed è stato arrestato

Dopo una scenata di gelosia un uomo di 48 anni, di professione idraulico, ha ucciso a coltellate la moglie, dopo aver in precedenza fatto uscire di casa i figli. Il corpo della moglie presentava una profonda ferita alla gola. Il delitto è avvenuto a Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di oggi. I due figli si trovano ora affidati ai nonni. La notizia dell’ennesimo femminicidio ha portato dolore e sgomento nel paese campano nel quale si stava tenendo il Picentia Short Film Festival all’interno del salone comunale.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Una doppia perturbazione è in arrivo sull’Italia e colpirà soprattutto le regioni del centro e del nord Italia, a cui farà seguito, nei giorni del prossimo weekend, un brusco calo termico. La prossima settimana potrebbe portare delle sorprese con un ribaltamento della situazione con piogge e nubifragi nelle regioni del sud. L’autunno dunque si presenta subito con le sue caratteristiche tipiche e le due perturbazioni saranno decisive per affossare l’estate. La prima delle perturbazioni proviene dalla penisola iberica mentre la seconda scenderà sull’Italia partendo dalla Scozia.

Ultime notizie, a San Michele Casentino trovata carbonizzata una donna 71enne

Una donna dell’età di 71 anni è stata trovata ieri mattina carbonizzata all’interno della sua casa di campagna nel comune di San Michele Salentino. Sul fatto indagano i carabinieri che hanno arrestato il figlio 47enne. Le prime ricostruzioni avevano fatto pensare ad un incendio accidentale, ma le successive verifiche hanno portato all’arresto del figlio che ora si trova sottoposto ad interrogatorio.

Ultime notizie, la morte del filosofo Gianni Vattimo

Nella tarda serata di martedì è morto, all’età di 87 anni, il filosofo Gianni Vattimo, che era stato esponente del pensiero debole e del postmoderno. La morte è avvenuta a Torino dove il filosofo antidogmatico viveva. Per molti anni è stato il filosofo italiano più ammirato all’estero, e il suo pensiero ha influenzato gli studi su Heidegger e Nietzsche. La sua opera è di difficile collocazione, con un mix di nichilismo, cattolicesimo e comunismo, che si è mescolato alla filosofia heideggeriana.

Ultime notizie, la scuola e il covid

La risalita dei numeri del contagio da Covid richiede una decisione da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda argomenti importanti per le scuole come l’uso delle mascherine e i positivi asintomatici. La decisione del ministero non sta però arrivando e le scuole italiane stanno andando avanti in “ordine sparso”. Le decisioni saranno comunque indirizzate verso le raccomandazioni, e non saranno istituiti degli obblighi. Il Ministero della salute sta comunque anticipando la nuova campagna vaccinale.

Ultime notizie, traffico bloccato in entrata a Milano

Il gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha protestato con un blocco del traffico che ha bloccato l’entrata a Milano da viale Fulvio Testi. Gli attivisti per il clima hanno attuato la protesta sedendosi sull’asfalto ed impedendo la circolazione. Per livberar5e la strada e consentire il ripristino del traffico regolare sono intervenuti i carabinieri e la polizia e 8 persone sono state fermate e portate in questura. Il blocco è avvenuto stamani alle 8.00 ed il blocco è durato circa 30 minuti.











