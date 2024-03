Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Chico Forti tornerà in Italia dopo 24 anni”

Giorgia Meloni si è incontrata oggi a Washington con il presidente statunitense Biden con il quale ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche la riunione di pochi giorni fa a Kiev. Dopo la riunione bilaterale il consueto appuntamento con la stampa è stato annullato e non ci saranno nemmeno delle dichiarazioni bilaterali.

Un modo, per la Premier, per evitare domande indesiderate, soprattutto sulle questioni di politica interna. Dopo aver incontrato Biden, Giorgia Meloni incontrerà anche il premier canadese Trudeau ma prima è arrivato l’annuncio che tanti aspettavano ma che in pochi ancora credevano: “Chico Forti verrà trasferito in Italia dopo 24 anni”, così come fatto sapere dal presidente del consiglio.

Ultime notizie, svolti i funerali di Navalny in Russia

Si sono svolti, assolutamente blindati, i funerali al povero Alexei Navalny, il dissidente russo trovato senza vita due settimane fa in Russia, in una prigione di massima sicurezza. Moltissime le persone presenti che hanno voluto dare un ultimo saluto a quello che da sempre viene definito il principale dissidente di Putin. Tante quelle in coda a Mosca, e tanti anche gli agenti in tenuta antisommossa per evitare eventuali disordini. Ai funerali erano presenti anche i due mancati candidati “pacifisti” alle presidenziali di metà marzo, Boris Nadezhdin e Ekaterina Duntsova, così come riferisce RaiNews, esclusi dalla Commissione elettorale centrale.

“Certo, oggi è un giorno tragico, perché la morte di Aleksei è una grande perdita non solo per la sua famiglia e i suoi cari, ai quali esprimiamo le nostre condoglianze, ma è una perdita per un numero enorme di persone. Penso per molti milioni in Russia e non solo in Russia”, le parole di Nadezhdin che poi ha aggiunto: “Speriamo che l’addio avvenga senza incidenti. Penso che verranno molte migliaia di persone. Penso che vedrò lì molti dei miei vecchi e nuovi compagni nella nostra lotta affinché la Russia sia pacifica e libera”.

Ultime notizie, Pentagono: “Se Kiev perde sarà guerra Nato-Russia”

Potrebbe allargarsi a livello mondiale il conflitto in Ucraina, l’invasione russa che è iniziata poco più di due anni fa. Tutto dipenderà dall’esito dello stesso, ma in caso di sconfitta di Kiev, a quel punto potrebbe entrare in azione anche la Nato, l’Alleanza Atlantica. A ipotizzato è stato Lloyd-Austin, capo del Pentagono, secondo cui “Se sei un Paese baltico, sei molto preoccupato se sarai il prossimo: conoscono Putin, sanno di cosa è capace. E francamente, se l’Ucraina cade credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la Russia”.

Parole a cui ha replicato il presidente russo, Vladimir Putin, ribadendo le minacce già rilasciate due giorni fa alla Duma: “Tutto quello che l’Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento della civiltà”, per poi precisare che truppe di Mosca in Ucraina “non si ritireranno mai”.

Ultime notizie, Papa Francesco: “Ideologia gender è il pericolo peggiore del nostro tempo”

Papa Francesco è tornato in salute dopo i problemi degli scorsi giorni e nella giornata di ieri ha ricevuto i partecipanti al Convegno Internazionale “Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni” promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV), in scena fino alla giornata di oggi, sabato 2 marzo 2024.

Nel corso dell’incontro il Pontefice si è rivolto ai presenti dicendo: “Oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze”. Quindi il Santo Padre ha proseguito: “Vorrei sottolineare una cosa: è molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne perché oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione”.

Ultime notizie, le prove di qualifica in Bahrein

La prima pole position della nuova stagione di Formula Uno è stata conquistata dal campione in carica, Max Verstappen, alla guida della Red Bull. Buona prova anche della Ferrari, che ha piazzato Leclerc in prima fila in seconda posizione, con un distacco di soli 2 decimi.

Terzo posto in griglia per la Mercedes di Russell, e quarto per l’altro ferrarista Sainz che aveva ottenuto il miglior crono nella terza sessione di prove libere disputate in mattinata. Dopo il pilota spagnolo si è piazzato Perez, sulla seconda Red Bull e sesto Alonso alla guida dell’Aston Martin. Il prossimo ferrarista Hamilton ha chiuso in nona posizione. Domani la gara del Gran Premio del Bahrein.

Ultime notizie, iniziato il processo per la revisione delle condanne per la Strage di Erba

Il processo di revisione riguardante la condanna all’ergastolo comminata a Rosa e Olindo è iniziato ieri presso la Corte d’Appello di Brescia, e dopo 5 ore di discussione è stato rinviato al 16 aprile. In quell’occasione parlerà il difensore di Rosa e Olindo che ha chiesto il rinvio per poter preparare la risposta a quanto dichiarato sia dal procuratore generale, che ha indicato come “Inverosimile la pista della criminalità organizzata” che dall’avvocato generale. I due ergastolani non hanno permesso di essere ripresi dalle telecamere.

Ultime notizie, le ultime notizie sul conflitto Israele – Hamas

Dopo la strage che è costata la vita a 104 palestinesi il presidente francese Macron ha dichiarato che è necessario un immediato “cessate il fuoco” e l’Unione Europea ha chiesto che venga effettuata una indagine indipendente sui patti accaduti.

La strage ha avuto anche delle conseguenze sul possibile accordo tra le parti per il “cessate il fuoco” che non sembra molto vicino. Da parte degli Stati Uniti dovrebbero arrivare degli aiuti alla popolazione di Gaza, con dei lanci effettuati da aerei militari. Un portavoce di Hamas ha dichiarato che sette ostaggi che si trovavano nelle mani dei guerriglieri sono morti a vausa dei bombardamenti israeliani.











