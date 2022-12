Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni frena sul Pos: “60 euro? Soglia indicativa”

Si torna a discutere della soglia di pagamento al di sotto della quale i commercianti non saranno obbligati ad accettare pagamenti tramite Pos. Stando alla bozza della manovra di governo, tale cifra sarebbe pari a 60 euro, nel senso che fino a 59 euro gli esercenti potrebbero anche rifiutare i pagamenti digitali, ma ieri, nella nuova rubrica inaugurata dal premier Giorgia Meloni, dal titolo ‘#gliappuntidiGiorgia’, c’è stata una mezza frenata.

A riguardo, infatti, il presidente del consiglio ha spiegato: “Quella dei 60 euro è indicativa, per me, può essere anche più bassa. C’è ovviamente un’interlocuzione con la Commissione Ue, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, bisogna vedere come andrà a finire”. Quindi ha aggiunto, sempre sullo stesso tema: ‘Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia. Ha senso solo se in Europa ce lo hanno tutti. L’Obbligo per gli importi bassi incide sui commercianti’. Parlando del Pnrr, invece: “Ci hanno lasciato 30 target”.

Una nuova forte ondata di maltempo ha investito l’Italia nella giornata di ieri, interessando in particolare la zona di Messina, nella regione Sicilia. Forti temporali e vento hanno provocato non pochi danni a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, causando anche delle frane e l’interruzione delle strade, che sono risultate invase dal fango. Bloccata anche l’Autostrada A20 fra Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, e nel contempo case e sottopassaggi si sono allagati, isolando alcune famiglie. Fortunatamente non si sono registrati dei feriti ne tanto meno dispersi, anche se non sono mancati i momenti di paura, come quando una donna è rimasta intrappolata nel fango a Terme Vigliatore, o un’altra bloccata assieme ai sue due bambini a Tripi. A Milazzo, invece, un’ambulanza è rimasta sommersa nell’acqua ed è stata costretta a fermarsi: era in uscita per soccorrere un infartuato. Moltissimi infine anche gli interventi dei vigili del fuoco.

Il sindaco di Catanzaro, un’altra delle città maggiormente colpite dal maltempo, ha invece chiamato in causa la protezione civile dicendo che non sono stati comunicati degli “allerta meteo” e per questo la città è pronta a chiedere i danni. I nubifragi si sono abbattuti sul territorio insieme a delle trombe d’aria e i vigili del fuoco hanno effettuato centinaia di interventi in varie località, dal Salento alla Sicilia. Un forte nubifragio ha colpito nella notte scorsa anche Roma e si sono verificate anche delle trombe d’aria. Venezia non ha subito gravi danni grazie alle barriere del “Mose” che hanno evitato che l’acqua alta entrasse in città. Oltre ai disagi il forte maltempo ha provocato anche alcune evacuazioni. Molti i danni alle colture, specialmente nel messinese dove si stimano in un milione di euro. Per la giornata di domani sono previsti ancora forti temporali ed è stato emesso uno stato di allerta per il Salento.

Ultime notizie, erutta lo Stromboli

Trenta persone sono state evacuate nell’isola di Stromboli a causa di un maremoto seguito ad una eruzione che ha provocato la caduta in mare di molti massi e la formazione di onde di un metro e mezzo di altezza. Finora nell’isola non si registrano danni, ma tutta la popolazione è in allarme per lo sgretolamento del costone Ginestra con le eruzioni che continuano da tempo. I lavori di sistemazione sono stati finanziati ed appaltati da tempo, ma ancora non è stato dato il via e questo preoccupa molto. I maremoti sono stati registrati in due occasioni, alle 14.10 e successivamente alle 16.15.

Ultime notizie, scossa di terremoto alle Eolie

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter si è verificata nella giornata di ieri alle Isole Eolie, alle ore 8:12 di mattina (a tre chilometri di profondità). La scossa, come riferisce Skytg24.it, è stata avvertita in tutta la provincia di Messina nonché nello stesso capoluogo, ma non si sono comunque registrati dei danni, a parte una porzione di costone che è franato in quel di Lipari, in località Valle Muria.

Diverse le scosse di assestamento che si sono verificate alle isole Eolie nella mattinata di ieri, la massima (oltre a quella di cui sopra), di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter. A seguito dell’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile, per accertare che lo stesso sisma non avesse causato danni significativi.

Ultime notizie, Ellie Schlein si candida alle Primarie del Pd

Ellie Schlein si candida ufficialmente alle primarie del Partito Democratico sfidando il governatore della regione Emilia, Bonaccini. La deputata Dem lo ha annunciato ieri in occasione dell’iniziativa ‘Parte di noi’ di Roma, spiegando: “Non siamo qui per fare una nuova corrente o per tenerci quelle di adesso – le parole riportate da Skytg24.it – ma per superarle con un’onda di partecipazione. Non ci saranno mai gli ‘schleiniani’. Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd”.

E ancora: “Io mi rimetto in viaggio, per riascoltare la base, i circoli. La fase costituente non può finire con le primarie, anche dopo servirà il coraggio di cambiare. Serve una cosa nuova, perché quello che siamo stati fino a qua non basta. Non sprechiamo la Costituente, è una sfida, non la vince chi si candida ma una comunità, bisogna valorizzare una nuova classe dirigente, con amministratrici e amministratori”.

Ultime notizie, i big del Festival di Sanremo 2023 annunciati da Amadeus

Nella diretta che è stata inserita nel TG1 delle 13.30 di ieri, il presentatore del Festival di Sanremo ha annunciato i nomi dei 22 big che saliranno sul palco per contendersi il primo premio. Insieme a questo annuncio anche quello di una novità, in quanto saranno 6 i giovani in gara, cioè esattamente la metà di quelli impegnati nella finale di Sanremo Giovani presentata dallo stesso Amadeus.

Tra i nomi dei big ci saranno cantanti come Giorgia, Elodie, Anna Oxa, Gianluca Grignani e Madame, ma anche gruppi come i Cugini di Campagna. Gli Articolo 31. Presente anche Marco Mengoni e Ultimo. Amadeus ha definito molto complicata la scelta dei cantanti e delle canzoni in gara ed ha annunciato anche alcuni super ospiti che saliranno sul palco nel corso delle varie serate, con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, oltre a Andrea Delogu. Amadeus ha anche detto che sarà ospite del suo amico Fiorello nella puntata d’esordio del nuovo programma “Viva Rai2”.

Ultime notizie, il mondiale di calcio in Qatar

Dopo il successo dell’Argentina nella gara di sabato sera contro l’Australia con un super Messi, nel pomeriggio di ieri anche la Francia si è qualificata per i quarti di finale battendo la Polonia con il risultato di 3 – 1. per la nazionale di Deschamps reti del milanista Giroud e di Mbappè, doppietta, mentre la rete della bandiera per i polacchi è stata segnata su rigore da Levandowski. in serata altra gara degli ottavi con la sfida tra Inghilterra e Senegal, conclusasi 3 a 0 per i Leoni.











