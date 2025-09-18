Le ultime notizie di oggi, con le parole del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di non condividere l'occupazione di Gaza City

Le ultime notizie le apriamo anche oggi con la guerra a Gaza e con la presa di posizione forte del governo italiano. Il nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto sapere di non condividere la decisione di occupare Gaza City, a seguito dell’offensiva finale di Israele per liberare la città dai ribelli di Hamas.

Fanno discutere intanto le parole di Bezalel Smotrich, ministro delle finanze israeliane, che ha fatto sapere che la Striscia di Gaza è “una miniera d’ora immobiliare” e che è in trattative con gli Stati Uniti su come dividerla.

Ultime notizie, straordinario Mattia Furlani

Straordinario Mattia Furlani: il giovane atleta italiano si è assicurato la medaglia d’oro nella sua specialità, il salto in lungo. Furlani ha saltato ben 8,39 metri al quinto salto, suo record personale e facendo meglio di tutti gli altri sfidanti. Una gara thriller quella del nostro azzurro, che su cinque salti ha realizzato due nulli e due salti piuttosto opachi (8,13 e 8,22), fino a che non è arrivato il clamoroso 8,39. Furlani ha fatto meglio di Tajay Gayle, giamaicano, con 8,34 e di Yuhao Shi, cinese, medaglia di bronzo con 8.33. Un grande onore per l’Italia la prestazione di Furlani, ancor di più se si pensa che lo stesso abbia solo 20 anni.

Già negli ultimi anni aveva dato dimostrazione delle sue grandi capacità, ottenendo podi e medaglie, e quest’anno era arrivato l’argento agli europei indoor ad Apeldoorn, oltre all’oro mondiale sempre indoor a Nanchino. L’anno scorso, invece, ottenne l’argento indoor a Glasgow, oltre che l’europeo outdoor a Roma e il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Ovviamente soddisfatto lo stesso 20enne italiano: “Ancora non ci credo”, ha esclamato a caldo “Sono troppo felice perchè non era facile ma ci ho creduto fino alla fine”.

Ultime notizie, scontro in tv per Enzo Iacchetti

Durissimo scontro in tv martedì sera a Cartabianca, talk di Rete 4. Enzo Iacchetti ha litigato in diretta con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, parlando della guerra di Gaza. Secondo l’israeliano il conflitto attuale avrebbe causato “solo” 50.000 vittime, di cui 25.000 appartenenti ad Hamas, numeri che però non hanno trovato d’accordo Iacchetti, che invece ha ricordato come le vittime sarebbero ben 200.000, quelle ufficiali degli organi internazionali.

Per Iacchetti “Questa non è una guerra, c’è un solo esercito” e a quel punto Mizrahi ha accusato Iacchetti di essere un fascista: “Vengo giù e ti do un pugno”, la replica dell’attore comico: “Stronz*”, aggiungendo poi: “Guarda che so dove sei”, alludendo al fatto che Mizrahi fosse in un altro studio di Mediaset sotto quello dove appunto si stava girando Cartabianca. La situazione è quindi degenerata e alla fine la conduttrice, Bianca Berlinguer, è stata costretta a mandare la pubblicità.



Ultime notizie, il dramma di Paolo Mendico

Il dramma di Paolo Mendico, il 14enne che si è suicidato in provincia di Latina dopo aver subito atti di bullismo per anni. Sono scioccanti i racconti dei genitori del povero ragazzino, che raccontano di anni di insulti, soprusi e vessazioni semplicemente perchè Paolo aveva i capelli un po’ lunghi e magari aveva delle passioni diverse dai suoi coetanei, leggasi la pesca e suonare la chitarra. Per la mamma e il papà il figlio ha subito per anni insulti e gesti di scherno, di conseguenza gli stessi genitori avevano segnalato più volte la situazione alla scuola, senza essere mai ascoltati.

Della vicenda se ne sta occupando anche il ministro dell’istruzione Valditara, che ha già inviato degli ispettori presso la scuola frequentata dal ragazzo e che attraverso la propria pagina X ha fatto sapere che: “Dobbiamo verificare se la legge sia stata rispettata o meno”. L’esponente del Miur ha spiegato anche che “Sto seguendo con grande attenzione il caso di Paolo” precisando che “è doveroso che ci sia trasparenza”.

Ultime notizie, 19 ultras Atalanta arrestati a Parigi

E’ di 19 ultras atalantini arrestati il bilancio di quanto avvenuto ieri a Parigi. I tifosi nerazzurri, presenti nella capitale europea in vista della sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain, avrebbero dato in escandescenza vicino al Centre Pompidou e Les Halles, quando sarebbero venuti a contatto con alcuni tifosi parigini. Lo scontro ha causato anche dei danneggiamenti e delle violenze.