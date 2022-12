Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Manovra ben fatta, critiche non sostanziali”

Il premier Giorgia Meloni torna allo scoperto per difendere la Manovra alla luce delle recenti critiche di Bankitalia, e non solo. «Ben fatta – dice la stessa . critiche di Bankitalia non sostanziali». Il presidente del consiglio si è recata a Tirana assieme agli altri 26 leader dell’Unione Europea discutendo di vari temi: «Ho avuto un confronto sull’energia, un tema difficile e l’Italia può giocare un ruolo centrale e strategico», ha spiegato la stessa al termine del vertice, aggiungendo che «la proposta della commissione Ue non è sufficiente», riferendosi al tetto al prezzo del gas. «Bisogna affrontate questioni come fermare i costi della speculazione, le risorse sono problematiche da noi e quindi si cercano soluzioni».

Quindi, tornando sulla Manovra, ha spiegato: «la notizia per il governo è che sulle grandi voci su questa manovra non ci fossero da parte di Bankitalia critiche sostanziali. Vuol dire che, dal mio punto di vista, è una manovra ben fatta, seria che dà dei segnali importanti in una situazione con la quale ci confrontiamo e soprattutto con un tempo, rispetto al quale non era scontato che si facesse una manovra che considero politica con delle scelte politiche Penso che abbiamo fatto un buon lavoro».

Ultime notizie, morto Antonio D’Amico, ex di Gianni Versace

E’ morto nella giornata di ieri Antonio D’Amico, storico ex compagno dello stilista Gianni Versace. I due, fra le prime coppie gay a fare coming out e a vivere la propria storia d’amore alla luce del sole, sono stati fidanzati per 12 anni, dal 1985 fino ai tragici fatti del 1997, quando Gianni Versace venne assassinato negli Stati Uniti, nella sua villa di Miami. Antonio D’Amico purtroppo soffriva da tempo di una malattia, e nelle scorse ore, all’età di soli 63 anni, è deceduto.

Dopo la morte di Versace, grazie ad un lascito dello stesso stilista, Antonio D’Amico aprì la sua maison di moda a Milano, ma dovette chiuderla dopo tre anni, nonostante un buon impatto sul mercato, per via di alcuni problemi di organizzazione. Da sempre in aperta rotta con i fratelli Versace, è sempre stata una persona schiva e riservata e non ha quasi mai rilasciato interviste e dichiarazioni, se non l’ospitata risalente ad un anno fa di questi tempi da Serena Bortone, presso la trasmissione di Rai Uno, Oggi è un altro giorno.

Ultime notizie, Mattarella a Monza per il Festival delle Regioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ospite ieri presso la Villa Reale di Monza per la seconda giornata della due giorni del Festival delle Regioni. Nell’occasione il capo dello stato ha parlato così: “I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione Ue – le parole riportate dall’agenzia Ansa – sono destinati esattamente ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Sud. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato”.

E ancora: “Il Pnrr, frutto dell’iniziativa del Governo e del Parlamento e condiviso con la Commissione europea, indica obiettivi, in termini di riforme e investimenti, ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del Piano, fissato come sappiamo al 2026. Opportunamente il Presidente Fedriga ha definito il Pnrr ‘un momento straordinario di potenziale sviluppo del nostro Paese’. E va apprezzata la disponibilità della Conferenza a contribuire all’attuazione del Piano favorendo l’integrazione di tutte le politiche pubbliche e uno sviluppo omogeneo dei territori. La leale collaborazione e la disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione che le regioni manifestano meritano di essere fatte proprie da tutti nell’interesse dell’Italia”.

Ultime notizie, Nordio: “Intercettazioni strumento per delegittimare”

Il ministro della giustizia Carlo Nordio dichiara guerra alle intercettazioni, o meglio, quelle che vengono diffuse in maniera “selezionata e pilotata” definendole “strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica”, come si legge su TgCom24.it. Presente ieri in Senato, il Guardasigilli ha annunciato che “proporremo una profonda revisione” della disciplina delle intercettazioni e “vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria”. Nordio ha poi aperto alla separazione delle carriere in magistratura affermando: “Non ha senso che il pm appartenga al medesimo ordine del giudice perché svolge un ruolo diverso”.

E ancora: “L’obbligatorietà dell’azione penale si è tradotta in un intollerabile arbitrio. Il pm può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza rispondere a nessuno”. Infine sul carcere: “Assistiamo all’uso e, talvolta, all’abuso della custodia cautelare come surrogato temporaneo dell’incapacità dell’ordinamento di mantenere i suoi propositi. La benevolenza finale per la quale alla facilità di ingresso in carcere prima della sentenza fa seguito la liberazione dopo la condanna non è una manifestazione di generosità ma di rassegnazione”.











