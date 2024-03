Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “No a invio di truppe in Ucraina, Russia? Elezioni farsa”

Nel corso del suo intervento a Palazzo Madama, la premier Meloni ha confermato che l’Italia non interverrà direttamente nella guerra tra Ucraina e Russia e che esiste un rischio escalation. Ha inoltre condannato la “farsa” delle elezioni in Russia e dichiarato che il sacrificio del dissidente Navalny, recentemente morto in carcere in Russia, non sarà dimenticato.

L’intervento della premier italiana è avvenuto prima del Consiglio Europeo che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi. “Ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraino”, aggiungendo che non intende “in alcun modo” prendere in considerazione l’invio di truppe in Ucraina, ipotesi “che consideriamo foriera di un’escalation pericolosa da evitare a ogni costo”.

Un uomo è stato arrestato in provincia di Torino, accusato di aver violentato e di aver messo incinta la figlia di 13 anni. La ragazzina è stata ricoverata al settimo mese, e durante il ricovero ospedaliero è stata nuovamente violentata dal padre. Il tutto è stato registrato da delle telecamere piazzate di nascosto, e ora l’uomo è a processo per violenza sessuale insieme alla moglie, in quanto quest’ultima era consapevole degli abusi ai danni della figlia.

La ragazzina non aveva saputo dare con certezza informazioni circa il padre, indicando un compagno di scuola o qualcuno conosciuto sui social. Poi lo scorso luglio la giovane viene ricoverata, il papà la raggiunge nella stanza d’ospedale e la costringe ad un rapporto sessuale. L’uomo è un filippino 45enne che da tempo violentava la figlia oltre a maltrattare e picchiare la moglie e gli altri figli. Una vicenda horror. Il piccolo, nato ad agosto, è stato dato in adozione.

Ultime notizie, Meloni: “Miei rapporti con Mattarella sono ottimi”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è stato intervistato ieri ad Agorà, in diretta su Rai Tre e nell’occasione ha parlato dei suoi rapporti con Mattarella e delle elezioni europee. “I miei rapporti con il presidente Mattarella sono ottimi – ha precisato – lo ringrazio perché non fa mancare mai il suo sostegno non tanto al governo ma alla Nazione. E’ un rapporto che gestiamo direttamente, personalmente. Chi briga per comprometterlo temo che resterà deluso”.

Sulla riforma del premierato ha precisato che “entrerà in vigore in ogni caso nella prossima legislatura, prevedibilmente nel 2028” periodo in cui “non è scontato” che Giorgia Meloni sia ancora in carica e quando comunque il mandato di Sergio Mattarella “sarà verso il termine”: “la riforma non riguarda né Giorgia Meloni né il presidente Mattarella, non riguarda il presente ma il futuro della nazione ed è su questo che gli italiani saranno chiamati a decidere”. Infine sulle Europee: “Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso”.

Ultime notizie, morto il fidanzato della Sabalenka

Gravissimo lutto per la tennista numero due al mondo, Aryna Sabalenka: il suo fidanzato è morto. Si chiamava Konstantin Koltsov e come la compagna era un atleta professionista, precisamente un ex giocatore di hockey sul ghiaccio. Ha militato anche nella NHL, il campionato di hcokey americano, fra le fila dei Pinguini di Pittsburgh, ed inoltre ha fatto parte della nazionale del suo Paese.

Non si conoscono le cause della sua morte ma la federazione di hockey sul ghiaccio della Bielorussia ha parlato di decesso improvviso. Aryna Sabalenka è a Miami in vista del Masters 1000, torneo che per ovvie ragioni la stessa tennista salterà.

Ultime notizie, la morte di Joe Barone

E’ morto Joe Barone il dg della Fiorentina che domenica scorsa aveva subito un infarto poco prima della gara che i viola dovevano disputare a Bergamo contro l’Atalanta, è morto nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale milanese San Raffaele dove era stato ricoverato e operato domenica scorsa. Dopo l’operazione era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, collegato ad un macchinario che lo teneva in vita. Insieme al patron viola Rocco Commisso, Barone aveva riportato in Europa la Fiorentina.

La società viola ha emesso un comunicato nel quale esterna tutto il proprio dolore. La camera ardente del dg della Fiorentina sarà allestita presso il Viola Park, della cui realizzazione era stato uno dei fautori, e successivamente le esequie si terranno in Sicilia, a Pozzallo dove Barone era nato nel 1966. Barone lascia la moglie e 4 figli, uno dei 1quali ex calciatore anche in Italia.

Ultime notizie, trovato morto in Olanda, Alessio Giannaccari

Il cadavere di un 19enne italiano, Alessio Giannaccari, del quale si erano perse le tracce nella giornata di sabato, è stato ritrovato dalla polizia olandese in una stazione ferroviaria nella periferia di Amsterdam. Le cause della morte del ragazzo, di origini leccesi, sono ancora da chiarire e la salma viene trattenuta dalla polizia per l’espletamento delle indagini.

L’allarme per il ritrovamento è scattato nella mattina di oggi. Avvisati del ritrovamento, i genitori hanno raggiunto la città olandese. Il giovane stava lavorando in Olanda come cameriere in un ristorante. Il trasferimento in Olanda era avvenuto dopo che Giannaccari aveva ottenuto il diploma in un liceo classico del capoluogo del Salento.

Ultime notizie, gli sviluppi del caso di razzismo tra Acerbi e Juan Jesus

Il giudice sportivo della Federcalcio, dopo aver letto il referto stilato dall’arbitro ha dichiarato che per arrivare ad una decisione è necessario un intervento della procura Federale che dovrà sentire i due giocatori, che saranno quindi ascoltati nella giornata di domani dal pm Giuseppe Chinè.

Ultime notizie, le previsioni meteo sulle nostre regioni

Secondo i meteorologi in questa settimana in Italia torna il caldo, ma durerà pochi giorni e già dal weekend della Domenica delle Palme, si avrà un nuovo peggioramento. L’aria primaverile, che ha fatto capolino già da oggi al nord, sarà quindi protagonista, grazie all’anticiclone, anche nelle giornate di domani e giovedì, ma già dalla seconda parte di venerdì tornerà l’instabilità, che sarà presente prima nelle regioni settentrionali per estendersi poi anche nelle restanti regioni del centro e del sud. L’aria fredda discenderà direttamente dal Circolo Polare.











