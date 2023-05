Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Riforme a tutti i costi, ho il mandato”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è tornata allo scoperto nella serata di ieri per parlare di riforme, alla vigilia del confronto con le opposizioni previsto per oggi. Il premier ha fatto sapere di volere una riforma “ampiamente condivisa”, avvertendo però che non accetterà “atteggiamenti aventiniani o dilatori”.

Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “Un amore che non conosce leggi"

La leader di Fratelli d’Italia ha quindi spiegato che queste riforme le vuole fare “perché ho avuto il mandato dagli italiani e tengo fede a quel mandato: voglio dire basta ai governi costruiti in laboratorio, dentro il Palazzo, ma legare chi governa al consenso popolare”.

Ultime notizie, le ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia

Un attacco russo di vaste proporzioni con l’utilizzo di droni e di missili è stato lanciato sull’Ucraina e principalmente contro Kiev ed Odessa. L’allarme per questo attacco è però risuonato in varie regioni dell’Ucraina ed anche a Bakhmut l’intensità dei bombardamenti è aumentata rispetto ai giorni precedenti, con l’intento, da parte degli assalitori, di conquistare la città prima del 9 maggio.

GESSICA MALAJ/ Le coltellate di quel padre devono aprire una ferita anche in noi

Prighozin, leader della milizia Wagner, che aveva annunciato il ritiro dei suoi uomini dalla zona dei combattimenti, ha annunciato che le truppe resteranno in quanto ha avuto la promessa di nuovi rifornimenti di armi e munizioni. Nella regione di Zaporizhzhia le preoccupazioni per quanto riguarda la centrale nucleare restano alte. Una agenzia di stampa ucraina ha reso noto che in sei regioni si è avuta una interruzione della fornitura di energia elettrica, proprio a causa dei bombardamenti. La Banca mondiale ha inviato all’Ucraina un finanziamento di 190 milioni di euro.

Ultime notizie, bus precipitato a Ravello sulla costiera amalfitana, Morto il conducente

Un autobus di una ditta privata è stato protagonista di un grave incidente ieri alle 12.00 mentre stava viaggiando sulla strada provinciale che unisce le località di Castiglione e Ravello, nella Costiera Amalfitana. Il mezzo, che non aveva a bordo nessun passeggero, era guidato dal figlio del titolare dell’azienda proprietaria ed è uscito di strada sfondando il muretto di recinzione e precipitando per circa 40 metri. Il mezzo è finito contro una casa e l’autista, Nicola Fusco, è rimasto ucciso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli uomini del soccorso civile e i carabinieri, che stanno indagando per capire le cause della tragedia.

Terremoto oggi Campi Flegrei Md 2.8/ Ingv ultime notizie: scossa in Campania

Ultime notizie, muore un ciclista investito da un tir

Nella mattina di ieri un incidente provocato da un tir che ha investito un ciclista e ha causato la morte dell’uomo di 55 anni. L’incidente è avvenuto alla Comasina, quando il mezzo pesante, che viaggiava nella stessa direzione del ciclista, ha svoltato verso destra colpendo la bici, che è stata poi trascinata per circa 300 metri. Il ciclista è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale ma è deceduto a causa delle gravi ferite. L’uomo, di origini cinesi, viveva da anni a Cormano, dove era residente.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la settimana

Ancora altalena nelle condizioni meteorologiche sull’Italia in questa settimana. Sono infatti previsti sia l’arrivo di temporali che la discesa delle temperature dopo pochi giorni di risalita. Un cambio del clima è atteso già da domani con precipitazioni che in alcune zone potrebbero essere anche di grandine. Le perturbazioni arriveranno sul nostro paese in serie e colpiranno prevalentemente le regioni del nord ma si estenderanno anche sulle altre regioni e sulle isole. Una situazione che potrebbe portare a conseguenze pericolose soprattutto nelle zone interessate dagli allagamenti nella scorsa settimana.

Ultime notizie, la terza tappa del Giro d’Italia

Nella terza tappa del Giro d’Italia partita da Vasto e terminata a Melfi, il successo è andato ad un australiano, Mattewhs, che si è imposto in volata precedendo Pedersen e Groves. In questa tappa si sono incontrate le prime salite e la maglia azzurra che contraddistingue il corridore in testa alla classifica dei Gpm è di Pinot. Nel corso di questa frazione scintille tra due dei favoriti del Giro, la maglia rosa Evanepoel e il croato Roglic per gli abbuoni del traguardo volante posto a Rapolla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA