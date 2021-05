Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Messina, madre e figlia trovate impiccate (31 maggio)

Nel tardo pomeriggio di ieri due donne, madre e figlia, sono state trovate morte in una casa di campagna a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. La donna ha lasciato una lettera e prima di lasciare la sua casa aveva postato alcune foto su Facebook. Il marito della donna ha detto che aveva litigato con la moglie e si dispera per la fine delle due donne. Le prime ipotesi che vedevano la tragedia come un omicidio – suicidio, sono state confermata da parte del medico legale dopo l’esame dei due corpi, ma sarà comunque effettuata l’autopsia per scongiurare eventuali errori. L’uomo ha dichiarato di averle cercate a casa ma la moglie non rispondeva nemmeno al telefono, per cui si è recato nella casa di campagna dove ha scoperto la tragica fine delle due donne.

Sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri, con il tasso di positività che sale leggermente all’1,8%. In netto calo invece i decessi, che sono stati 44, numero più basso dallo scorso 15 ottobre, e cali anche per i ricoveri, sia per le terapie intensive, – 34, e per i reparti ordinari che hanno fatto registrare una diminuzione di 209 unità. In totale i decessi dall’inizio della pandemia sono 126.046, mentre i reparti di rianimazione vedono la presenza di 1.061 persone e quelli ordinari 6.591. Il numero di ieri dei guariti è di 6.754. I numeri dei nuovi casi a livello regionale sono stati 458 per la Lombardia, 385 per la Campania, 348 per la Sicilia e 278 per il Lazio.

Ultime notizie, gli sviluppi delle indagini su tragedia funivia

Nella strage della funivia continuano le indagini e si potrebbero registrare anche nuovi indagati. Secondo il Gip gli addetti potevano anche rifiutare di mettere il blocco ai freni, ed uno dei manovratori ha dichiarato che la richiesta, da parte di Tadini, di mettere i freni, era già stata formulata il 26 aprile scorso. Questa dichiarazione potrebbe far risultare più grave la posizione del caposervizio, mentre sembrano defilarsi le responsabilità sia di Nerini che di Perocchio, che sono stati liberati dal carcere.

Nel GP d’Italia del Mugello, che è stato funestato dalla morte del giovane pilota svizzero, Jason Dupasquier, 19enne che l’altro ieri aveva avuto un bruttissimo incidente nella Moto 3, la vittoria nella MotoGP è andata al francese Quartararo in sella alla Yamaha, che ha anche allungato il suo vantaggio in classifica con Bagnaia che è caduto mentre si trovava in seconda posizione. Al giro dl giro d’Italia Ganna vince la cronometro conclusiva e Caruso anticipa Bernal ma il distacco precedente non consente il recupero e il colombiano conquista la vittoria finale, tagliando il traguardo di Milano in maglia rosa ed a braccia alzate.

