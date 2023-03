Ultime notizie/ Ultim’ora oggi migranti, boom di arrivi in Italia: 1.300 in 24 ore

Più di 1.000 sbarchi di migranti nelle ultime ore in Italia. La Guardia Costiera è impegnata in queste ore fra Calabria e Sicilia per salvare circa 1.300 migranti in difficoltà, e a sostegno è intervenuta anche la Marina Militare. Nel dettaglio, come si legge su Skytg24.it, la nave Diciotti, in rotta verso Lampedusa, ha salvato 480 persone mentre si stava dirigendo verso l’hotspot di Contrada Imbriacola. L’allarme è stato dato nella mattinata di ieri da Alarm Phone, centralino che è stato contattato da alcune persone che si trovavano a bordo di un peschereccio, e che iniziava ad imbarcare pericolosamente acqua.

A bordo vi erano ben 500 migranti e per il loro arrivo sono state allertate, come sottolinea ancora Skytg24.it, le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Sono poi sbarcati altri 150 poveretti a Pozzallo, per un totale di circa 1.300 in 24 ore tenendo conto anche degli altri sbarchi precedente, che salgono a 4.600 migranti negli ultimi due giorni giunti in Italia. I dati stanno ovviamente facendo preoccupare il Viminale tenendo conto che nel solo 2023 gli sbarchi sono già stati 17.500, pari ad un incremento del 194 per cento rispetto all’anno precedente.

Ultime notizie, la visita di stato di Netanyahu in Italia

Nel pomeriggio di oggi il premier israeliano Netanyahu ha incontrato la premier italiana Meloni per una visita di stato. Da parte del Presidente del Consiglio parole di appoggio per la risoluzione dei problemi tra lo stato israeliano e i palestinesi, ma nessun cenno ad altre problematiche come il trasferimento a Gerusalemme della capitale e alle proteste che si sono verificate in molte città israeliane nei giorni scorsi relativamente alle riforme relative alla giustizia. In precedenza, Netanyahu ha incontrato anche una rappresentanza degli imprenditori italiani alla presenza del ministro Urso ed ha ribadito la volontà del suo paese di aumentare l’export di gas verso l’Italia. Un progetto, quello del gasdotto EastMed che è però avversato dagli ambientalisti italiani che lo reputano pericoloso e inquinante.

Ultime notizie, in provincia di Messina un femminicidio suicidio

A Gioiosa Marea, in provincia di Messina, un militare in pensione ha ucciso la moglie e subito dopo si è suicidato. Dopo essere entrati nel loro appartamento i carabinieri hanno trovato i due coniugi senza vita. L’uomo, Tindaro Molica Nardo, che aveva militato nella guardia di finanza con il grado di brigadiere ha ucciso Maria Bonina Buttò nella loro abitazione di Via Casani.

L’allarme è stato dato dalle figlie della coppia che non avevano notizie sia da parte del padre che della madre. Una chiamata ai carabinieri era arrivata anche da alcuni vicini di casa che avevano comunicato di aver sentito delle grida. L’omicidio, secondo le prime indicazioni da parte degli investigatori, sarebbe avvenuto a colpi di coltello. La coppia era molto conosciuta nel paese messinese e i vicini hanno dichiarato che non c’erano motivi di rancore tra i due.

Ultime notizie, Papa: “Darò le dimissioni sono quando sarà stanco”

Papa Francesco ha parlato del suo futuro ieri in occasione di un’intervista con la tv svizzera Rsi. Incalzato dal collega elvetico su un suo eventuale passo indietro il Pontefice ha ammesso che questo avverrà quando si verificherà “una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni” e “anche il problema fisico, può darsi”, aggiungendo che “quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene. Della carrozzina mi vergognavo un po’”.

L’intervista ha toccato anche il tema della guerra in Ucraina, e su un suo eventuale incontro con Putin Papa Francesco ha ammesso: “Gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto. Il secondo giorno della guerra sono stato all’ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie ma non è il momento. Putin sa che sono a disposizione. Ma lì ci sono interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma degli imperi di altre parti. Proprio dell’ impero è mettere al secondo posto le nazioni”.

Ultime notizie, 33enne in monopattino ucciso da auto pirata a Milano

Un 33enne di Milano è stato investito mentre si trovava sul suo monopattino elettrico, un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. L’uomo stava circolando in strada di notte e subito dopo l’investimento è stato lasciato a terra visto che colui che era alla guida dell’auto e che l’ha investito è scappato. L’episodio si è verificato in via Beldiletto all’angolo con viale Famagosta, e il 33enne, dopo essere stato sbalzato per diversi metri, è stato soccorso in condizioni disperate per poi venire ricoverato al Policlinico dove è morto ieri mattina.

Nel frattempo sono scattate le indagini per risalire al proprietario dell’auto, un 25enne che è stato in seguito arrestato per omicidio stradale. Con lui una coetanea risultata positiva al test di alcol e droga che inizialmente si pensava fosse alla guida. Gli agenti stanno cercando di capire la dinamica dell’accaduto e sembra che il monopattino non abbia dato la precedenza all’auto.

Ultime notizie, la strage di Amburgo

Proseguono le indagini in merito alla strage di Amburgo avvenuta nella tarda serata di giovedì e che ha causato sette vittime. Fra i morti anche il killer che si è suicidato sentendosi braccato dalle forze dell’ordine e che pare sia un ex appartenente alla comunità degli stessi testimoni di Geova trucidati.

Il gruppo di credenti si era riunito in preghiera presso un tempio situato nel quartiere di Alsterdorf quando ad un certo punto un uomo armato ha aperto il fuoco sui fedeli, prima di rivolgere l’arma a se stesso. Una scena davvero da brividi quella che si è trovata di fronte gli uomini della forza dell’ordine, con sangue, morti e feriti, oltre ovviamente a gente terrorizzata. Stando alla Bild l’autore del massacro sarebbe il 35enne Philipp F., un personaggio non noto alle forze dell’ordine che avrebbe lavorato in un business-center. Si tratta dell’ennesimo episodio sanguinario avvenuto in Germania negli ultimi anni.











