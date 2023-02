Ultime notizie/ Ultim’ora oggi migranti, Giorgia Meloni: “Agire immediatamente”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ospite ieri sera della prima puntata del programma di Bruno Vespa, ‘Cinque muniti’, nuova striscia subito dopo il Tg1. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato della questione migranti, alla luce del drammatico naufragio di Crotone, spiegando: “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta ed è la ragione per la quale stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo consiglio europeo”.

E ancora: “Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. Credo che quello che è accaduto dimostri quello che diciamo da sempre perché tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c’è quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong solo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra, banalmente, che il punto è che più gente parte più gente rischia di morire”.

Ultime notizie, 64 morti dal naufragio a Crotone

E a proposito del naufragio, si aggrava purtroppo il numero di migranti morti dopo il dramma che si è verificato nella giornata di domenica 26 febbraio a Cutro, in provincia di Crotone. Nelle ultime ore i soccorsi hanno recuperato altri corpi per un totale di 64 vittime. Il rischio è che il numero possa aumentare ulteriormente, o peggio ancora, che non si possano più ritrovare i cadaveri dei poveretti morti in mare.

Gli ultimi tre corpi sono stati rinvenuti uno sulla spiaggia a diverse centinaia di metri dal luogo della tragedia, un altro a circa 400 metri dalla riva, in mare, e infine un altro a ben 3.5 miglia marine dal luogo dell’incidente. Tra le vittime anche un uomo che ieri era stato soccorso in condizioni disperate e che si trovava ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’ospedale locale: a seguito delle gravi ferite riportate non ce l’ha fatta. Molti i bambini morti nel naufragio, mentre le persone salvate sono un’ottantina.

Ultime notizie, i funerali di Maurizio Costanzo

Si sono tenuti nella giornata di ieri come da programma i funerali di Maurizio Costanzo, l’84enne immenso personaggio televisivo scomparso nella giornata di venerdì scorso. Alle ore 15:00 di ieri pomeriggio, presso la Chiesa degli Artisti, i funerali in forma solenne del marito di Maria De Filippi, storico giornalista, conduttore, ma anche sceneggiatore, autore e talent scout.

Dopo la cerimonia, in una chiesa gremita da molti volti noti del mondo dello spettacolo e delle istituzioni, il feretro di Maurizio Costanzo è stato portato presso il cimitero del Verano per la sepoltura, si tratta del cimitero monumentale che si trova presso il quartiere Tiburtino di Roma, e dove vi sono già sepolti numerosi artisti del calibro di Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Vittorio Gassman ed Eduardo De Filippo

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Sembra ancora lontanissima la pace fra l’Ucraina e la Russia e lo si è capito chiaramente dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, riportate dall’agenzia Ansa e citate dalla Tass: “Il ritorno della Crimea all’Ucraina è impossibile – ha detto – perché è “una parte integrante della Russia”. Peskov ha aggiunto inoltre che: “Al momento la Russia non vede le condizioni per uno sviluppo pacifico” della situazione in Ucraina, per cui l’operazione militare russa continuerà”.

Il portavoce ha parlato anche della Cina, facendo sapere che la Russia, intende studiare “con grande attenzione il piano cinese per una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma questo sarà un processo lungo”. Infine, per quanto riguarda l’Occidente, ha spiegato che lo stesso continuerà ad imporre sanzioni alla Russia “in modo assurdo” perché ormai c’è carenza di obiettivi da colpire. Si vede – ha concluso – che c’è una certa carenza degli obiettivi da sanzionare e questo spiega l’inclusione illogica di certi individui e entità legali nella lista”.

Ultime notizie, accordo a Londra per la Brexit

Ursula Von der Leyen si è recata a Londra per suggellare l’intesa raggiunta con la Gran Bretagna relativamente alla Brexit e all’Irlanda del Nord. Nella giornata anche una visita a Re Carlo III con il quale la presidente della Cee ha sorseggiato un tè.

Un accordo che mette a rischio la posizione del Primo Ministro Suniak, la cui mossa non trova d’accordo gli euroscettici della compagine conservatore ed anche la rappresentanza unionista di Belfast. L’intesa con la UE è stata trovata con Bruxelles che ha lasciato alcune concessioni alla Gran Bretagna, ma Suniak deve appunto convincere della bontà delle sue mosse le persone che guardano all’intesa con l’Europa in maniera molto scettica.

Ultime notizie, incidente mortale nella notte a San Donà di Piave

Nella notte tra domenica e lunedì, a San Donà di Piave, una Peugeot 208 è uscita di strada ed ha terminato la sua corsa in un canale che si trova a lato della strada stessa. Il 19enne che si trovava a bordo, Gabriel Andreetta è morto annegato nonostante i tentativi di aiuto da parte del gemello che percorreva la stessa strada con un’altra auto davanti a lui.

Proprio non vedendo arrivare il gemello si è preoccupato ed è tornato indietro gettandosi poi nel canale ma non riuscendo a salvarlo, nonostante i tentativi di rianimarlo. Il 19enne morto studiava lingue a Cà Foscari e nel periodo estivo lavorava con il gemello in un chiosco sulla spiaggia.

Ultime notizie, indagata per truffa all’Europarlamento, l’eurodeputata leghista Zambelli

Stefania Zambelli, eurodeputata bresciana eletta con la Lega, è indagata per una truffa ai danni dell’Europarlamento. Le indagini riguardano le indennità versate ai collaboratori e la Procura europea ha provveduto anche ad effettuare un sequestro per la somma di 170mila euro.

La frode riguarda le retribuzioni che sono state date a 4 assistenti che pur essendo stati assunti in Italia, non hanno svolto le attività per le quali erano stati assunti. Tra i 4 assistenti anche uno dei capi ultrà del Milan, Marco Pacini, che in passato è stato implicato anche in indagini che riguardano il mondo del tifo negli stadi.











