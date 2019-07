Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: migranti, nuovi accordi sugli sbarchi (9 luglio 2019)

Dopo gli ultimi episodi relativi agli sbarchi a Lampedusa delle navi Sea Watch e Mediterranea, Italia, Libia e Tunisia lavorano per nuovi accordi per gestire le partenze dei migranti e limitarle. Saranno posizionate motovedette e navi militari per cercare di bloccare i flussi segnalati in forte ripresa. Il Ministro della difesa, Elisabetta Trenta, sta lavorando per cercare un accordo spinta anche dalle preoccupazioni espresse dal Ministro dell’interno Matteo Salvini.

Ultime notizie, ricorso blocco vitalizi parlamentari: la Cassazione respinge

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso relativo al blocco dei vitalizi dei parlamentari. Saranno dunque tagliati i circa 280 milioni di euro di quelli che il vicepremier Di Maio aveva definito ‘puri privilegi’. La decisione era stata impugnata dal professor Paolo Armaroli, dopo la riduzione di quasi il 45% della quota relativa al vitalizio percepito. Ma secondo Armaroli ci sono ancora margini per arrivare al blocco della delibera.

Ultime notizie, rifiuti a Roma: prosegue il braccio di ferro

Continua la lite a distanza tra la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della Regione Lazio, Luca Zingaretti, sull’emergenza rifiuti che continua a mettere sotto assedio la Capitale. L’ordinanza di Zingaretti va avanti e l’opera di pulizia straordinaria sta portando i primi risultati, ma la Raggi sottolinea come senza un piano condiviso di raccolta e smaltimento Roma non risolverà il problema. Manca però l’accordo su un eventuale piano.

Ultime notizie, maltempo: arrivano i temporali al Nord

L’Italia continua ad essere spaccata in due a livello climatico. Da una parte l’eccezionale maltempo al Nord, con grandinate di dimensioni straordinarie, alberi sradicati dal vento ad oltre 100 chilometri orari e paura per i forti rovesci. Il Centro-Sud continua invece a restare nella morsa del calcio, con temperature che anche nella giornata di oggi, martedì, arriveranno a sfiorare in Sicilia i 40 gradi. Ma da mercoledì tutta l’Italia sarà coinvolta dal refrigerio proveniente dal Nord.

Ultime notizie, Balotelli denunciato per lo scherzo a Napoli

Ancora una disavventura per Mario Balotelli, che è stato formalmente denunciato per lo scherzo architettato al porto di Napoli, dove ha convinto un ragazzo, dietro il pagamento di 2000 euro, a gettarsi in mare con il motorino. Mezzo che è stato ripescato, ma che secondo la procura potrebbe aver avuto un effetto inquinante, oltre a scaturire l’azione stessa un pericolo per il ragazzo che si è gettato in mare. Gioco d’azzardo e istigazione a delinquere le accuse per l’attaccante ex Nizza e Marsiglia.

Ultime notizie Roma: Fonseca si presenta

Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, si è presentato a giornalisti e tifosi nel giorno in cui i giallorossi cominciano ufficialmente la loro nuova stagone. L’ormai ex tecnico dello Shakhtar Donetsk ha affermato di voler portare avanti un progetto di gioco d’attacco e soprattutto di voler fare affidamente solo su giocatori pienamente motivati. Un riferimento chiaro a Edin Dzeko, che inizierà il ritiro a Trigoria ma sembra destinato al passaggio all’Inter.



