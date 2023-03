Ultime notizie/ Ultim’ora oggi migranti, Papa Francesco: “Fermare i trafficanti”

Papa Francesco si è espresso ieri sulla tragedia che ha colpito le spiagge di Cutro, in provincia di Crotone: “Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie – ha detto il Santo Padre, come si legge su TgCom24.it – i trafficanti di esseri umani siano fermati. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”. Il premier Giorgia Meloni ha replicato: “Faremo di tutto”.

Intanto è salito nuovamente il bilancio dei morti del naufragio visto che ieri è stato ritrovato il corpo della 71esima vittima. Nel frattempo non si placano le ricerche per cercare di individuare eventuali altri corpi senza vita anche perchè all’appello mancherebbero decine di persone.

Non è da escludere un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, e lo ha spiegato nella giornata di ieri la presidente della stessa BCE, Christine Lagarde, parlando con il gruppo editoriale spagnolo Vocento: “E’ ancora troppo presto per dichiarare la vittoria sull’inflazione”. La Lagarde ha aggiunto che “stiamo facendo dei progressi”, ma “‘c’è ancora molto da fare”. E ancora: “So che le persone stanno soffrendo per l’inflazione, specie quelle più vulnerabili e esposte come i pensionati a basso reddito. Alla Bce crediamo che le misure dei governi dovrebbero essere mirate a questo tipo di persone” per poi essere riviste quando “i prezzi dell’energia scenderanno e quelli degli alimentari si stabilizzeranno”.

Poi ha proseguito: “E’ molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base” nella riunione del 16 marzo. “Era una decisione che avevamo indicato nell’ultima riunione e tutti i numeri visti nei giorni scorsi stanno confermando che questo aumento è molto, molto probabile”. Infine, sul futuro, Lagarde ha spiegato: “Dipendiamo dai dati, molti governatori delle banche centrali stanno diffondendo le loro opinioni e analisi personali, come presidente della Bce io devo focalizzarmi” sui dati.

Ultime notizie, a Treviso morte due giovanissime di 17 e 19 anni

Due ragazze giovanissime sono morte nella giornata di ieri in quel di Motta di Livenza in provincia di Treviso. Erano a bordo di una BMW 420 che si è schiantata violentemente contro un albero, uccidendo sul colpo le due giovani. Le vittime avevano 17 e 19 anni, e nello scontro sono rimasti feriti anche due giovani uomini, trasferiti in codice rosso presso gli ospedali della zona.

La vettura era condotta da un 19enne di Pordenone, evidentemente non in regola vista la cilindrata della stessa auto e i limiti in vigore per i neo patentati. Fatto sta che per cause ancora in corso di accertamento, la vettura bavarese è finita fuori strada, schiantandosi sul lato opposto contro un platano. Le due vittime, come riferisce Tgcom24.it, si chiamavano Eralda Spahillari, 19enne originaria della Grecia ma che viveva a Ponte di Piave, e la 17enne Barbara Brotto di Oderzo. I due ragazzi gravemente feriti hanno invece 19 e 18 anni e sono stati ricoverati rispettivamente presso l’ospedale di Treviso e di Mestre.

Ultime notizie, doppietta Red Bull nel Gran Premio del Bahrein

La prima gara del campionato mondiale di Formula Uno ha visto il dominio delle Red Bull, che dopo aver conquistato l’intera prima fila nelle prove ufficiali, ha fatto doppietta anche sotto la bandiera a scacchi con il campione del mondo Max Verstappen che ha preceduto Sergio Perez. Sul terzo gradino del podio è salito, all’età di 41 anni, l’ex campione del mondo Fernando Alonso, su Aston Martin, che ha approfittato del guaio occorso a Charles Leclerc che ha subito la mancanza di potenza del suo motore e si è dovuto ritirare. L’altro ferrarista, Sainz, si è piazzato al quarto posto.

Ultime notizie, ottimi risultati per l’Italia agli europei indoor di atletica leggera

Nell’ultima giornata dei campionati europei indoor di atletica leggera che si stanno svolgendo in Turchia, arrivano buoni risultati per la rappresentativa italiana.

Nel salto in lungo Larissa Iapichino ottiene la medaglia d’argento saltando la misura di 6,97 metri ottenendo il record italiano nella disciplina e superando la mamma, Fiona May, che lo deteneva. Oro alla britannica Sawyers e bronzo alla serba Vuleta, mentre la favorita Mihambo, che aveva vinto la medaglia d’oro nelle ultime olimpiadi, si è classificata quarta. Altra medaglia d’argento per la 400 x 400 femminile alle spalle dell’Olanda, migliorando il record italiano della specialità.

Ultime notizie, il conflitto Russia – Ucraina

Nella città di Bakhmut anche ieri sono continuati i combattimenti strada per strada, con le forze armare russe che hanno ormai compiuto un accerchiamento su tre lati. I civili cercano di fuggire da Bakhmut, contando sull’aiuto delle forze armate ucraine che stanno preparando il ritiro. Secondo notizie diffuse da fonti della Nato, da quando è iniziata la guerra la Russia ha perso circa 200mila soldati.

Un’altra notizia che è trapelata da fonti ucraine asserisce che, dopo la fine del conflitto, per completare lo sminamento dei territori ucraini saranno necessari almeno 70 anni. Il ministero degli esteri russo, tramite la sua portavoce, ha dichiarato di essere pronto a prolungare l’accordo sul grano a patto che tutti i partecipanti all’accordo stesso ne rispettino integralmente le regole.











