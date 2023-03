Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Milano, 6 passanti accoltellati in Centrale: uno grave

Due uomini, sbandati e forse anche ubriachi, hanno accoltellato diversi passanti nella zona della stazione centrale a Milano per rapinarli. Almeno 6 persone sono state ferite e uno di questi è in gravi condizioni, ricoverato in ospedale dove è arrivato in codice rosso.

I due uomini hanno agito con un taglierino muovendosi tra viale Brianza, dove sono stati aggrediti due uomini e una donna, e via Sammartini dove sono state aggredite due donne. Uno dei due è stato successivamente fermato da agenti della polizia che stanno investigando sul possibile movente delle aggressioni.

Aborto in Germania: si pensa ad una liberalizzazione/ Ma è scontro sui figli disabili

Ultime notizie, addio al reddito di cittadinanza, ecco Mia

Cambia il reddito di cittadinanza, si chiamerà Mia e potrà essere richiesto fino al 31 agosto 2023 ed erogato fino a fine anno. E’ questo quanto si legge nella bozza di testo sul nuovo sussidio, così come riportato dall’agenzia di stampa Ansa. La misura di inclusione sociale andrà a sostituire il Reddito, e sarà differente a seconda delle tipologie di famiglie: con over 60, minori o disabili.

Card. Arborelius: "Chiesa sta diventando minoranza"/ "Fede sempre più debole"

“Anche i minorenni con almeno 16 anni – riporta l’Ansa – saranno tenuti all’obbligo di partecipazione attiva, formazione e lavoro nel nuovo sussidio contro la povertà se non impegnati in un percorso di studi”. Nel Mia sono inoltre tenuti a questo obbligo “tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici”, mentre sono esclusi dall’obbligo i beneficiari della Mia over 60, nonché i componenti con disabilità. Infine possono essere esonerati dall’obbligo i componenti con carichi di cura (figli minori di tre anni di età o disabili in condizioni di gravità).

EUTANASIA BELGIO/ Si può dare l'ok alla morte per una sofferenza psicologica troppo grande?

Ultime notizie, Card. Zuppi sui migranti: “Vanno accolti”

Il cardinal Zuppi, numero uno della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, ha parlato nella giornata di ieri dei migranti, alla luce della recente tragedia avvenuta sulle costo crotonesi, in quel di Cutro: “l’accoglienza è l’unico messaggio possibile – ha spiegato, come si legge su TgCom24.it – chi non ha casa, va accolto. Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza. Non ci sono alternative”.

“Quello all’emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame”. Quindi il cardinale ha aggiunto e concluso: “Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro. L’accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente”.

Ultime notizie, due persone morto in incendio a Sesto Fiorentino

Dramma nella giornata di ieri a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, dove due persone sono morte a seguito di un grave incendio che ha colpito un’abitazione. L’appartamento andato a fuoco si trovava presso via della Sassaiola, e le vittime erano al piano di sopra quello da cui è scattato l’incendio, morte quasi sicuramente dopo aver respirato fumi nocivi.

I soccorritori hanno fortunatamente tratto in salvo una donna disabile, di cui però non si conoscono le sue condizioni fisiche. Non è chiaro nemmeno cos’abbia scaturito il rogo e nei prossimi giorni si avranno sicuramente dei dettagli in più dopo che i vigili del fuoco avranno terminato le loro indagini. L’incendio si è sviluppato attorno alle ore 4:30 di ieri mattina e quando i pompieri sono giunti sul luogo segnalato hanno trovato l’abitazione, di due piani, già completamente avvolta dal fumo.

Ultime notizie, avvocato muore a 63 anni per la mancata apertura del paracadute

Il 63enne avvocato Giampiero Pani è morto a causa della mancata apertura del paracadute con il quale si era lanciato assieme ad alcuni amici in località Cumiana. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato intorno alle 16.00. I carabinieri hanno aperto una indagine per verificare il motivo della mancata apertura del paracadute. L’uomo aveva una grande esperienza di lanci ed in questo caso si era lanciato da un aereo a circa 4mila metri di quota. Il paracadute principale non si è aperto al momento giusto ed il tentativo di aprire quello di riserva è arrivato troppo in ritardo.

Ultime notizie, muore un bambino di 1 anno travolto da uno scuolabus

Tragedia a Fermo con un bambino di 1 anno di età che viene travolto da uno scuolabus dopo essere sfuggito al controllo della madre. Il mezzo stava effettuando la retromarcia ed ha investito il bambino che voleva seguire la sorella. Il conducente del mezzo non ha potuto vedere il bambino e l’ha travolto. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto ma i medici dell’ambulanza hanno solo potuto constatare il decesso.

Ultime notizie, 28enne muore con lo zio nella jeep che vola nella scarpata

Andrea Cecca, 28enne di Tivoli, è morto dopo che la sua jeep, dove viaggiava insieme allo zio, deceduto anche lui, è volata in una scarpata. Il ragazzo era tornato a camminare da poco tempo, grazie alla fisioterapia, dopo che nel 2019 era stato costretto alla sedia a rotelle. I due stavano andando proprio a festeggiare la guarigione, dopo che Cecca aveva mostrato allo zio i progressi che aveva fatto e che gli avevano consentito di tornare a camminare.

Ultime notizie, la Lega sfida il governo sui migranti

La lega ha presentato una proposta di legge che riguarda i migranti, prospettando un ritorno alle regole più strette che erano comprese nel primo decreto che venne emesso durante il primo governo Conte. Questo nonostante che la premier, Giorgia meloni, abbia raccomandato a tutti di lavorare per emettere delle norme che contrastino le azioni degli scafisti. Una stretta pesante, quella proposta dalla lega riguardo ai permessi, che arriva dopo il naufragio di Cutro e rappresenta una vera e propria sfida al governo in carica, dopo che il Presidente Mattarella aveva chiesto un intervento sia all’Italia che all’Europa per la risoluzione del problema degli immigrati.











