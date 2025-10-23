Le ultime notizie di oggi le apriamo con la tragica notizia di un nuovo femminicidio, quello di una 62enne ammazzata in strada a Milano

Le ultime notizie di oggi le apriamo con un nuovo femminicidio. Una donna è stata accoltellata ieri in strada a Milano. La vittima è una signora di 62 anni che è stata colpita in via Grassini, periferia nord del capoluogo lombardo. I sospetti si erano subito concentrati sull’ex marito, che non aveva mai accettato la separazione, e alla fine è stato proprio lui ad aggredire l’ex moglie. Dopo l’accoltellamento in strada, l’uomo di 64 anni era scappato per darsi alla macchia, ma dopo qualche ora di ricerche alla fine è stato arrestato. Che qualcosa non tornasse lo si era subito capito, visto che l’uomo era divenuto irrintracciabile da parte delle forze dell’ordine.

Tenta di rapire una neonata da un passeggino a Bologna/ Minorenne gambiano fermato dalla polizia

Con il passare delle ore è stata anche rinvenuta una missiva lasciata dallo stesso 64enne, quindi lo scooter usato per la fuga, e il tutto sembrava far presagire un suicidio ma alla fine è stato trovato ancora in vita. Non ce l’ha fatta invece la sua vittima, la 62enne ex moglie, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano con una serie di ferite da arma da taglio in varie parti del corpo, e deceduta poi nelle scorse ore. Ad assistere a quella terribile scena una vicina di casa, che ha spiegato di averla trovata con il volto pieno di sangue e che la stessa non riusciva neanche più a parlare.

Allerta meteo oggi 23 ottobre 2025/ Arancione su Toscana e Liguria, scuole chiuse in diversi Comuni

Ultime notizie, nuovo colpo di scena a Garlasco

C’è un nuovo possibile colpo di scena a Garlasco, dopo che una persona, già ribattezzata un super testimone, si è presentata presso i carabinieri di Milano, in via Moscova, spiegando che lo scontrino di Andrea Sempio, il famoso ticket del parcheggio prodotto dall’indagato la mattina del 13 agosto 2007, quando veniva uccisa Chiara Poggi, non sarebbe in realtà di Sempio. Una notizia che è stata smentita dallo stesso indagato, il quale ha spiegato, durante un’intervista, che quello scontrino è suo, così come dichiarato anche dai genitori del ragazzo a Storie Italiane.

RIBALTATA CONDANNA PER STUPRO IN APPELLO/ La prova “diabolica” del consenso e una legge che non serve

Eppure la procura di Pavia e i carabinieri di via Moscova considerano il testimone particolarmente attendibile e, secondo Federica Panicucci, come spiegato ieri a Mattino 5 News, non è da escludere che si tratti magari di un familiare dei Sempio o, comunque, di una persona vicina che potrebbe aver prestato loro dei soldi e che teme di essere invischiata nell’indagine per corruzione aperta a Brescia da poche settimane. Si tratta, ovviamente, solo di ipotesi, ma la pista è plausibile anche secondo quanto riferito dall’avvocato Federico Gallo, legale di Massimo Lovati.

Ultime notizie, esercitazione nucleare da parte dell’esercito russo

Nella giornata di ieri si è tenuta un’esercitazione da parte delle forze nucleari strategiche russe, sotto l’occhio attento del presidente Vladimir Putin, nel frattempo collegato in videoconferenza. L’esercitazione, come riferisce Tgcom24.it, ha riguardato sia l’esercito di terra quanto la marina e le forze aeree, e il capo di Stato ha comunque voluto precisare che si tratta di un “addestramento programmato”.

Nel corso dell’esercitazione l’esercito russo ha lanciato dei missili balistici intercontinentali, quindi in grado di raggiungere l’altro capo del mondo, e un chiaro messaggio forse ai nemici della Nato e alla possibilità che il conflitto ucraino si allarghi ad altre nazioni.

Ultime notizie, Re Carlo pregherà con Papa Leone

Dopo quasi 500 anni da Enrico VIII, Re Carlo sarà il primo monarca d’Inghilterra a pregare insieme al Papa. Il figlio della regina d’Inghilterra è infatti in Italia (vi resterà fino ad oggi, 23 ottobre 2025), per una visita considerata significativa per quanto riguarda i rapporti fra la Chiesa cattolica e quella anglicana, di cui Carlo è il governatore.

Diversi gli eventi in programma e gli incontri con le istituzioni, e quella di Re Carlo III sarà la seconda visita a Roma nel giro di pochi mesi, visto che in precedenza aveva visitato la capitale lo scorso aprile 2025.



Ultime notizie, grave infortunio in allenamento per Marta Bassino

La sciatrice azzurra è stata vittima di una caduta mentre si stava allenando sulle piste della Val Senales in vista dell’inizio della stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Marta Bassino ha riportato la frattura del piatto tibiale e questo potrebbe causare un lungo stop e la conseguente rinuncia alle gare delle Olimpiadi.

La caduta è avvenuta per una scivolata mentre la sciatrice azzurra stava percorrendo la pista Leo Gurschle. Trasportata dai soccorritori all’ospedale di Merano ha eseguito degli esami che hanno evidenziato la frattura.

Ultime notizie, problemi alla rete Internet fissa di Fastweb

In tutta Italia si sono registrati problemi relativi alla rete Internet fissa della compagnia Fastweb, che hanno causato diversi disservizi, dei quali si è scusata con la clientela, comunicando che i suoi tecnici sono intervenuti prontamente per ripristinare quanto necessario.

Le città nelle quali la rete fissa non è disponibile sono diverse, da Milano a Genova, da Bari a Roma, e a Fastweb sono arrivate in poche ore circa 35mila segnalazioni, la maggior parte delle quali intorno alle ore 10.00 di stamani. L’azienda telefonica non ha comunicato quali sono le ragioni dei disservizi riscontrati.

Ultime notizie, naufragio con 40 vittime al largo della Tunisia

E’ di 40 vittime, tra le quali anche alcuni neonati, il bilancio di un naufragio avvenuto al largo della Tunisia con un barcone in ferro sul quale erano stipate altre 30 persone che sono state tratte in salvo. Il numero dei barconi dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo è in costante aumento, anche se nel 2023 era stato siglato un accordo tra l’Italia e la Tunisia. Soltanto una settimana fa un altro naufragio, avvenuto tra le isole di Lampedusa e Malta, aveva causato la morte di 23 persone.

Ultime notizie, En plein per i tennisti italiani nei sedicesimi dell’ATP 500 di Vienna

Tutti i tennisti italiani impegnati nelle partite valide per i sedicesimi del torneo ATP 500 di Vienna hanno passato il turno qualificandosi per gli ottavi di finale. Il successo più netto è stato quello di Jannik Sinner che ha impiegato soltanto 58 minuti per battere Altmaier con il punteggio di 6 – 0, 6 – 2, mostrando una netta superiorità nei confronti dell’avversario.

Successi anche per Matteo berrettini che ha sconfitto Popyrin, e per Flavio Cobolli, contro Machac, entrambi per 2 set a 0 sprintando dopo il primo set chiuso in loro favore al tiebreak. Negli ottavi di finale ci sarà proprio lo scontro diretto tra Sinner e Cobolli per un posto nei quarti.