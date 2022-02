Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Milleproroghe: strigliata di Mario Draghi ai partiti

Il Premier Draghi, dopo che in aula alcune norme contenute nel decreto milleproroghe non sono state approvate, ha richiamato duramente i partiti che sostengono il governo che i voti in parlamento devono essere garantiti, pena la non continuazione di questa esperienza. E su questo problema incontrerà anche il Presidente Mattarella.

Ultime notizie, ancora alta tensione in Ucraina

La situazione in Ucraina resta incandescente e secondo gli Stati Uniti, la Russia non ha affatto ritirato le sue truppe schierate lungo il confine da giorni. A spiegarlo è stato un alto funzionario dell’amministrazione del presidente Usa Joe Biden, contestando appunto l’affermazione di Mosca circa il ritiro dei soldati. “Ora sappiamo che era falso”, spiegando che ai 150mila uomini già presenti se ne sono aggiunti altri 7.00o. “La Russia – ha proseguito – continua a dire che vuole perseguire una soluzione diplomatica, le sue azioni indicano il contrario. Speriamo che cambi rotta prima di iniziare una guerra che porterebbe morte e distruzione catastrofiche”. Simili le parole del segretario di Stato Usa Antony Blinken alla Msnbc: “Continuiamo a vedere unitá critiche che si spostano verso il confine”. Sulla vicenda è intervenuto anche il premier Draghi che ha confermato il sentore negativo: “Nessun segno di de-escalation”.

Ultime notizie, crollano casi covid: i dati Gimbe

Crollano i casi di covid in Italia e lo ha certificato anche la Fondazione Gimbe, nel suo classico bollettino settimanale. Durante la settimana 9-15 febbraio, rispetto a quella precedente, si è registrato per la terza volta consecutivo un calo dei positivi. Nel dettaglio i casi sono stati circa 440mila in meno rispetto alla precedente rilevazione, pari al 32.3%. “Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi”, -27,8% “sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la stabilità del tasso di positività dei tamponi”, così come fa sapere lo stesso think tank milanese diretto da Nino Cartabellotta. Calano, e questa è senza dubbio la notizia più bella, anche i decessi da covid, visto che negli ultimi 7 giorni si sono verificati 2.172 morti per l’infezione, il 16.2 per cento in meno rispetto alla settimana precedente. La Gimbe ha invitato ora il governo a “ridisegnare ora le strategie per ridurre l’impatto di nuove ondate dopo l’estate”.

Ultime notizie, seconda medaglia per Federica Brignone

Un’altra splendida giornata per l’Italia ai giochi olimpici invernali di Pechino: la sciatrice Federica Brignone ha ottenuto la medaglia di bronzo in combinata, finendo alle spalle delle due atlete svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. Dopo l’argento nel Gigante, un altro grande successo per quella che, insieme a Sofia Goggia, resta senza dubbio la sciatrice più quotata della nazionale italiana di stanza a Pechino. Niente da fare invece per Nicol Delago e Marta Bassino, entrambe uscite, mentre Elena Curtoni aveva abbandonato durante la discesa. La 31enne carabiniera originaria di La Salle, grazie al bronzo di ieri, è divenuta la prima sciatrice italiana a conquistare due medaglie olimpiche dopo la Compagnoni, quindi Gustavo Thoeni, Alberto Tomba, Isolde Kostner e Christof Innerhofer. Il bronzo di ieri è al 16esima medaglia per l’Italia a Pechino

Ultime notizie, presentata la nuova Ferrari F1

E’ stata presentata la nuova Ferrari Formula 1, si chiama F1-75 ed avrà il compito di tornare a vincere almeno una gara, visto che il successo manca dal 2019. “Con la F1-75 vogliamo scrivere un’altra pagina della storia Ferrari” sono le parole del team principal Mattia Binotto. Già innamorati i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz Junior: “La F1-75 è bellissima, la amo davvero. E la amerò ancora di più se sarà veloce in pista”, ha detto il monegasco, mentre lo spagnolo ha aggiunto: “Ha un aspetto estremo e aggressivo ma è anche bella. Spero sia veloce”. Alla presentazione anche John Elkann: “Rappresenta al meglio il nostro spirito di innovazione. Ora la responsabilità di non deludere i tifosi è di Mattia, Charles e Carlos”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Ancora notizie positive per quanto riguarda la pandemia da coronavirus. Il numero dei nuovi contagi registrati è di 57.980 e questo fa continuare il calo rispetto ai 59.749 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri c’è ancora diminuzione sia per le terapie intensive, con – 26 rispetto al giorno precedente, e nei reparti ordinari con – 565. Il totale dei decessi odierni è 320, mentre il tasso di positività, con i 538.131 tamponi effettuati, rimane al 10,7%.

Ultime notizie, il nuovo decreto anti covid

Il decreto che allenta le misure restrittive anti covid è stato approvato ieri dalla Camera dei Deputati e, se ci sarà una veloce pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le misure che riguardano l’aumento della capienza degli impianti sportivi, sia all’aperto che al chiuso, potrebbe essere variata sin da domenica prossima. Le due nuove percentuali di capienza sono rispettivamente del 75% e del 60%. La prossima data da segnare sul calendario è quella del 10 marzo quando si potrà tornare a consumare bevande e snack sia negli stadi che nei palasport. Nel corso della discussione in aula, il gruppo di Fratelli d’Italia ha proposto di eliminare il super Green Pass ma questa richiesta non è stata accolta. Con queste nuove indicazioni si punta a tornare al 100% di capienza al 31 marzo, data nella quale dovrebbe anche terminare lo “stato di emergenza”.



