Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, minacce no vax ai ristoratori: “Nazisti!” (2 agosto)

Ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus: numeri dei contagi in calo e tasso di positività in aumento in Italia, come verificatosi abitualmente in tutti i precedenti fine settimana. Domenica 1° agosto i nuovi casi sono stati 5.321 e i decessi 5, con una netta diminuzione rispetto ai 16 di 48 ore prima. Crescono invece i dati relativi ai ricoveri, con 18 unità occupate in più rispetto al giorno precedente per le terapie intensive e 103 per quanto concerne le degenze ordinarie. Il tasso di positività è salito al 3,17% dal 2,4% di sabato e sono stati effettuati in totale 167.761 tamponi. In diminuzione il numero dei guariti, che è di 1.250 unità. Il conteggio a livello regionale vede il maggior numero di casi registrato in Lombardia, con 777, seguita dal Lazio con 716, dalla Toscana (702), e dall’Emilia-Romagna (606). Anche la Sicilia si attesta sopra i 500 nuovi casi (581).

Ultime notizie: la giornata olimpica di Tokyo si tinge di oro

L’Italia inaugura il mese di agosto alle Olimpiadi di Tokyo con due prestazioni meravigliose nell’atletica leggera. Doppio oro per gli azzurri nel giro di pochi minuti, con Gianmarco Tamberi che si aggiudica il primato olimpico nel salto in alto ex aequo con l’atleta del Qatar, Barshim, e poco dopo con Marcell Jacobs, che prima conquista il record europeo nei 100 metri piani, vincendo la sua semifinale, poi lo abbassa ancora nella finale, imponendosi con un netto vantaggio sul secondo classificato e coprendo la distanza in 9.80 secondi. I due medagliati italiani sono stati invitati dal premier Draghi a Palazzo Chigi. Una giornata che in pista ha visto anche un altro italiano, Alessandro Sibilio, comportarsi molto bene nella gara dei 400 metri ostacoli, migliorando il suo personal best e qualificandosi per la finale di martedì. Nello stesso giorno, tornerà sul parquet anche la formazione del basket, che il sorteggio ha visto accoppiata alla temibilissima Francia. L’Italia ha conquistato anche un altro bronzo nel nuoto con la staffetta 4×100 mista maschile e si è imposta nell’ultima gara del girone nella pallavolo maschile, chiuso al secondo posto. Nei quarti di finale, gli uomini di Blengini contenderanno il successo all’Argentina.

Ultime notizie: il Coronavirus nel mondo

Nello stato americano della Florida, il cui governatore, Ron De Santis (esponente repubblicano), è da sempre un oppositore della linea nazionale per il contenimento della pandemia, i casi di contagio sono aumentati in maniera vertiginosa e gli ultimi dati parlano di oltre 21mila casi in un giorno, il numero più alto dagli esordi del virus negli USA. La media dei casi è di 15.818 al giorno e gli ospedali statali stanno andando in difficoltà. Intanto, le due case farmaceutiche che distribuiscono i vaccini, Pfizer e Moderna, hanno fatto segnare un aumento nel prezzo delle dosi che vengono fornite alla Comunità Europea. Per quanto riguarda Pfizer, il costo è salito da 15,50 euro a 19,50 euro, mentre il preparato di Moderna viene ora cedutoal prezzo di 25,50 euro (in precedenza costava 19 euro, ndr).

Minacce dei no vax ai ristoratori

Il problema del Green Pass sta causando situazioni molto spiacevoli in tutta Italia, con i “no vax” che stanno prendendo di mira i titolari dei ristoranti, sia con insulti diretti che con commenti negativi sui social. Uno degli appellativi più comuni fra quelli loro rivolti è “nazisti”. In alcuni casi, i ristoratori sono stati addirittura costretti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine nel tentativo di ripristinare la calma. Segnalazioni di questo tipo giungono da tutto lo Stivale: dal Salento alla Versilia, da Bergamo alla città di Bari.



