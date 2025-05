Ultime notizie dall’Ucraina settentrionale: un attacco condotto con un drone russo ha colpito un minibus nei pressi di Bilopillia – nella regione di Sumy – provocando la morte di nove civili e il ferimento di altre quattro persone (questo è quanto hanno confermato oggi le autorità locali tramite comunicazione ufficiale) e secondo le fonti dell’amministrazione militare regionale, il mezzo stava transitando lungo una strada vicina al confine quando è stato centrato da un ordigno esplosivo lanciato da un drone, identificato come appartenente alle forze russe.

Le ultime notizie riferiscono che l’attacco è avvenuto nella mattinata, in una zona già bersaglio di operazioni militari recenti e ha avuto conseguenze immediate e gravissime per i passeggeri a bordo del mezzo; l’amministrazione militare di Sumy ha diffuso una nota tramite Telegram allegando immagini del minibus colpito, completamente distrutto.

Ultime notizie ribadiscono come questo evento si inserisca in una serie di episodi simili che – da mesi – colpiscono aree popolate da civili in prossimità del confine nord-orientale del Paese motivo per cui le autorità ucraine sono tornate a denunciare l’uso sistematico di attacchi mirati su obiettivi non militari da parte dell’esercito russo; ultime notizie parlano di un’escalation del conflitto e di una strategia che continua a coinvolgere duramente la popolazione civile, con conseguenze tragiche sul piano umanitario e diplomatico mentre si attendono reazioni ufficiali da parte delle autorità internazionali e di organismi come l’ONU e l’OSCE.

Ultime notizie, omicidio a Fregene: nuovi elementi aggravano la posizione della nuora della vittima

Ultime notizie da Fregene dove emergono sviluppi importanti nell’inchiesta sull’omicidio di Stefania Camboni, trovata senza vita all’interno della propria abitazione: le indagini si concentrano ora sulla figura della nuora – Giada Crescenzi – fermata dai carabinieri e al centro di nuove prove a suo carico in quanto sul cellulare della donna sono state ritrovate delle ricerche compromettenti tra le quali “come avvelenare persona”, “come eliminare tracce di sangue”, indicazioni precise che rafforzano l’ipotesi della premeditazione e ultime notizie confermano che gli inquirenti considerano questi elementi coerenti con il modus operandi riscontrato sulla scena dell’omicidio.

Secondo quanto comunicato dalla procura, l’interrogatorio in corso e i dati recuperati potrebbero portare a un’imputazione formale per omicidio aggravato – nel frattempo – l’avvocato della famiglia della vittima ha rilasciato dichiarazioni che puntano a ribadire l’evidente volontà di occultare le tracce e l’intenzionalità del gesto, parlando apertamente di un piano studiato con lucidità; ultime notizie confermano che il movente sarebbe legato a tensioni familiari già note alle autorità e confermate da testimonianze raccolte nelle ultime ore.

Ultime notizie, aumentano le accise: più caro il gasolio, sconto sulla benzina

Ultime notizie dal Ministero dell’Economia che confermano l’ufficiale entrata in vigore delle nuove accise sui carburanti con un decreto che interviene direttamente sulle imposte applicate al litro di benzina e gasolio e – secondo quanto reso noto – si tratta di un provvedimento che punta a raccogliere fondi da destinare alla copertura dei rinnovi contrattuali per i lavoratori del trasporto pubblico locale, risorse necessarie per sbloccare trattative ferme da mesi.

Ultime notizie indicano che i maggiori aumenti colpiranno gli utenti con veicoli diesel, che vedranno crescere il prezzo alla pompa di 1,5 centesimi al litro – all’opposto – gli automobilisti che utilizzano auto alimentate a benzina beneficeranno di una riduzione identica che avrà effetto immediato; l’intervento – oltre ad avere un impatto economico diretto per milioni di cittadini – avrà ripercussioni sul settore logistico e del trasporto merci, comparti che da anni richiedono maggiore stabilità fiscale e, secondo le ultime notizie, altri aggiornamenti sulle accise potrebbero essere annunciati in estate.

Ultime notizie, lo sciopero ferroviario slitta: regolare la circolazione il 17 maggio

Ultime notizie dal settore trasporti: lo sciopero dei treni inizialmente previsto per oggi – sabato 17 maggio – è stato ufficialmente rinviato al 23 maggio, rinvio deciso in seguito a una richiesta esplicita del Garante per gli scioperi in considerazione della cerimonia di intronizzazione di Leone XIV in programma a Roma nella giornata di domani con l’affluenza prevista di oltre 250.000 persone.

Le principali sigle sindacali hanno accolto l’invito per evitare disagi in un momento particolarmente delicato per la mobilità nella Capitale e – secondo le ultime notizie – il servizio ferroviario funzionerà regolarmente su tutto il territorio nazionale nella giornata di oggi.

Ultime notizie, Roglic conquista la maglia rosa al Giro d’Italia: Ayuso vince la tappa in salita

Ultime notizie sportive dal Giro d’Italia con la tappa con arrivo a Tagliacozzo che ha completamente rivoluzionato la classifica generale: il vincitore di giornata di ieri è lo spagnolo Ayuso, davanti a Del Toro e Berlan mentre lo sloveno Primoz Roglic – quarto al traguardo – ha conquistato la maglia rosa ai danni di Pedersen.

Ultime notizie, inoltre, riferiscono che Ayuso ora segue Roglic con un distacco di appena quattro secondi, terzo in classifica generale Del Toro mentre l’italiano Tiberi si trova quarto a 27 secondi; i prossimi giorni si preannunciano dunque decisivi, con tre tappe di montagna in programma.

Ultime notizie, doppia finale per Jasmine Paolini, Sinner sfiderà Alcaraz: tennis italiano protagonista a Roma

Ultime notizie dagli Internazionali d’Italia di tennis: la coppia italiana composta da Paolini ed Errani ha raggiunto la finale del doppio femminile, superando il duo russo Shnaider-Andreeva con un doppio 6-4; Jasmine Paolini sarà protagonista anche nella finale del singolare contro la statunitense Gauff, in programma nella giornata oggi.

Le ultime notizie dal campo maschile raccontano dello spagnolo – e favorito – Carlos Alcaraz che ha superato Musetti in due set (6-3, 7-6) guadagnandosi l’accesso alla finale dove si scontrerà con Jannik Sinner che è riuscito ad imporsi contro Tommy Paul in un match ad altissima tensione: dopo il primo set perso per 6-1, l’azzurro è riuscito a rimontare concludendo il secondo set per 6-0 e il terzo per 6-1.

Ultime notizie, tragedia familiare a Otranto: 85enne spara alla moglie e si toglie la vita

Ultime notizie da Otranto: un uomo di 85 anni – Aldo Brigante – ha sparato alla moglie Maria Teresa Parata – di 82 anni – e poi si è tolto la vita con la stessa arma, una pistola calibro 9; la tragedia è avvenuta nella mattina di ieri e la donna si trova al momento ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lecce.

Secondo le ultime notizie, sul comodino della camera da letto è stato trovato un biglietto lasciato dall’uomo in cui spiegava di non riuscire più a sopportare la malattia (Brigante era da tempo malato di tumore) e le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.