Ultime notizie: missile iraniano attacca Beer Sheva, colpito sito Microsoft, feriti e danni gravi. Probabile errore nel sistema difensivo israeliano

Apriamo ultime notizie con quanto accaduto nel sud di Israele dove un missile, lanciato dall’Iran nella mattinata di oggi, ha colpito un’area nella città di Beer Sheva provocando danni a edifici, auto e infrastrutture: il missile è caduto nei pressi di un parcheggio vicino a case residenziali, lasciando un cratere visibile a occhio nudo, diverse auto sono state incenerite dalle fiamme, le facciate di alcuni palazzi risultano lesionate e diversi balconi sono crollati.

ISRAELE-IRAN/ Perché la crisi di Teheran avvantaggia la Russia del "mediatore" Putin

Secondo quanto riferito dai soccorritori della Magen David Adom ci sarebbero almeno sette persone ferite, alcune in modo grave; le ultime notizie indicano anche la chiusura della stazione ferroviaria di Beer Sheva Nord, che ha subito danni tali da bloccare completamente i collegamenti ferroviari della zona.

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira un’infrastruttura tecnologica legata alla Microsoft, accusata di fornire supporto alle forze armate israeliane; Israele, dal canto suo, ha fatto sapere che il sistema di difesa anti-missile ha fallito l’intercettazione a causa di un problema tecnico.

FINANZA E POLITICA/ Errore della Fed, un nuovo rischio per l'Europa

Ultime notizie, Gattuso presentato come nuovo CT: “Sogno che si realizza, voglio un’Italia unita”

Proseguiamo con le ultime notizie dal mondo del calcio italiano: si è tenuta ieri mattina a Roma la presentazione ufficiale di Rino Gattuso come nuovo commissario tecnico della nazionale, un passaggio di testimone che segna la fine della breve era Spalletti e l’inizio di una nuova fase per gli Azzurri.

Al tavolo con Gattuso erano presenti anche il presidente della FIGC Gravina, il capo delegazione Gianluigi Buffon e una nutrita platea di giornalisti, curiosi di ascoltare le prime parole del nuovo allenatore; l’ex centrocampista del Milan ha descritto l’incarico come un obiettivo inseguito da tempo e ha espresso l’intenzione di riportare entusiasmo e compattezza all’interno del gruppo azzurro, ribadendo l’importanza di ritrovare quella voglia di stare insieme che secondo lui è mancata negli ultimi anni.

TRA G7 E ISRAELE/ L'Ue divisa e quella "unanimità" che ci evita disastri peggiori

Non è mancato un passaggio polemico, quando Gattuso ha risposto – con una battuta – al presidente del Senato Ignazio La Russa, dichiarando di voler far cambiare idea a chi ha dubbi su di lui, prova di un carattere che non teme il confronto e che non dimentica le critiche ricevute in passato; le ultime notizie dal raduno parlano anche del coinvolgimento di Cesare Prandelli, che sarà incaricato di seguire da vicino il progetto sui vivai giovanili, e della volontà di riprendere il percorso interrotto con Spalletti puntando su una Nazionale fatta di volti nuovi, ma anche di figure esperte.

Il riferimento a Marcello Lippi e al gruppo vincente del 2006 non è passato inosservato, Gattuso lo ha citato come modello da tenere a mente per lo spirito, più che per il modulo.

Ultime notizie, conflitto Israele-Iran: colpito un ospedale, risposta immediata di Tel Aviv

Ultime notizie ancora dal fronte mediorientale, dove la tensione tra Israele e Iran ha toccato un nuovo punto critico dopo che un altro missile iraniano ha centrato un ospedale a Beer Sheva, provocando danni gravi alla struttura sanitaria e costringendo lo staff medico a evacuare diversi reparti; il personale d’emergenza ha segnalato pericoli sulla staticità dell’edificio e si teme che alcune ali dell’ospedale possano crollare in caso di nuove esplosioni.

In risposta, l’esercito israeliano ha effettuato un attacco contro il reattore di Arak in Iran, considerato strategico ma, secondo quanto comunicato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, privo in quel momento di materiale nucleare; nel frattempo, sempre secondo le ultime notizie, nel pomeriggio sono suonate di nuovo le sirene di allarme in diverse città israeliane, spingendo la popolazione a rifugiarsi in strutture protette.

Secondo le ultime notizie, la stampa americana, in particolare il Wall Street Journal, ha riportato che Donald Trump avrebbe approvato piani segreti di attacco contro l’Iran ma informazione che ha scatenato la dura replica dello stesso tycoon, il quale ha accusato il quotidiano di inventare notizie infondate. Israele, nel frattempo, ha denunciato l’uso da parte iraniana di bombe a grappolo; l’Iran, invece, ha minacciato il blocco dello stretto di Hormuz, facendo temere ripercussioni sul traffico petrolifero internazionale.

Ultime notizie, maturità 2025: secondo giorno d’esami con la seconda prova

Ultime notizie dal mondo della scuola: si è svolta ieri la seconda giornata degli esami di maturità 2025 con la temuta prova di indirizzo che ha visto studenti e studentesse affrontare testi, problemi e traduzioni a seconda del percorso scolastico. Nei licei classici è stata proposta una versione dal latino tratta dal “De Amicitia” di Cicerone, autore spesso assegnato ma che ha comunque sorpreso per la profondità del brano scelto, per gli istituti linguistici, invece, la prova di inglese ha richiesto di affrontare una serie di letture, con domande a risposta multipla e una riflessione scritta a partire da una frase di Kofi Annan sull’importanza della cooperazione internazionale.

Nei licei scientifici gli studenti si sono confrontati con otto quesiti di matematica e due problemi da svolgere, tra formule, deduzioni logiche e riferimenti culturali: compaiono Platone, Cartesio, ma anche Boccioni e Cicerone, a testimonianza di un’impostazione che non si limita esclusivamente alla tecnica ma invita anche alla riflessione.

Le ultime notizie raccolte all’uscita delle scuole parlano di una prova impegnativa ma nel complesso equilibrata; il Ministero, dal canto suo, ha ribadito che le tracce sono state pensate per stimolare il pensiero critico e valutare competenze più che nozioni, un approccio confermato anche dalla scelta degli autori proposti.

Ultime notizie, Firenze: Teatro della Pergola a rischio declassamento

Chiudiamo con le ultime notizie dal mondo della cultura, perché a Firenze si discute del possibile declassamento del Teatro della Pergola, storica istituzione finora riconosciuta come Teatro Nazionale, titolo che garantisce visibilità e sostegno economico: la decisione, non ancora ufficiale ma ventilata da ambienti ministeriali, sarebbe legata al recente cambio nella direzione, cioè l’uscita dell’ex direttore Marco Giorgetti e la nomina di Stefano Massini alla guida artistica che pare non abbiano convinto il ministro della Cultura Alessandro Giuli e tre dei sette membri del comitato consultivo del ministero si sono dimessi in segno di protesta.

Secondo le ultime notizie dal Ministero, ci sarebbe l’intenzione di rivedere i criteri di assegnazione dei fondi, con il rischio concreto che il Teatro della Pergola perda la qualifica nazionale e venga ricollocato come “teatro della città”, con conseguente riduzione dei finanziamenti e minor margine d’azione.