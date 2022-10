Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: missili su Zaporizhzhia, 17 morti e case distrutte

Le ultime notizie provenienti dall’Ucraina parlano di 17 morti nell’attacco missilistico avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Zaporizhzhia, nel sud del Paese in cui si sta combattendo la guerra tra Russia e Ucraina. A comunicare l’accaduto su Telegram è stato Anatoly Kurtev, segretario del Consiglio comunale della città, il quale ha riferito di 10 missili esplosi in un’area residenziale. Questo il suo messaggio: “Secondo i dati preliminari, cinque case private sono state distrutte e circa 40 sono state danneggiate. In questo momento, si sa che 17 persone sono morte”. Ci sarebbero altresì 44 feriti.

Per quanto concerne il bollettino Coronavirus Italia, le ultime notizie riferite alla giornata di ieri evidenziano la presenza di 43.716 contagi su 215.035 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si è attestato al 20,3%, diminuendo di oltre un punto percentuale rispetto alla giornata antecedente. Per quanto concerne i morti, le vittime sono state 60, mentre i guariti sono stati 72.114. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 497.497, di cui 491.814 si trovano in isolamento domiciliare. Capitolo ospedali: sono 5.489 i ricoverati nelle aree mediche Covid (+110), mentre nelle terapie intensive ci sono 194 degenti (-4), di cui 22 sono ingressi giornalieri.

POLITICA, ULTIME NOTIZIE: CONFRONTO NEL CENTRODESTRA

Nelle scorse ore è andata in scena una riunione tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, i leader del Centrodestra. In base alle ultime notizie raccolte dall’agenzia di stampa ANSA, i tre si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere un governo abile di rispondere alle esigenze del Paese, a cominciare dall’emergenza legata ai costi dell’energia. La volontà comune sarebbe quella di procedere quanto più rapidamente possibile lungo la strada per la formazione dell’esecutivo.

ULTIME NOTIZIE, CONFINDUSTRIA: IL 2023 SARÀ A CRESCITA ZERO

“Lo choc energetico abbatte le prospettive di crescita”, ha ammonito il Centro studi di Confindustria, che vede il Pil 2022 in crescita del 3,4%, ma un 2023 a crescita zero: “L’Italia cade in stagnazione e con un’inflazione record”. Il Pil italiano “dopo una dinamica positiva nella prima metà del 2022 subisce un aggiustamento al ribasso tra fine anno e inizio 2023, poi recupera piano. La crescita 2022 (+3,4%) è già tutta acquisita ed è molto superiore a quella che si prevedeva sei mesi fa. Per il 2023, invece, c’è una forte revisione al ribasso rispetto allo scenario di aprile (-1,6 punti) che porta alla stagnazione in media d’anno”.

ULTIME NOTIZIE, SPORT: FILIPPO GANNA FA IL RECORD DELL’ORA. IL MILAN BATTE LA JUVENTUS A SAN SIRO

Sport, ultime notizie. Partiamo dal ciclismo, dove si registra la sontuosa impresa di Filippo Ganna, che sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen ha stabilito il nuovo record dell’ora con 56,792 chilometri. Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham, con 55,548 chilometri. Passando al calcio e alla Serie A, vittorie per Inter (2-1 sul campo del Sassuolo) e Milan (2-0 alla Juventus, con i bianconeri che recriminano per il fallo su Cuadrado non sanzionato dall’arbitro e dal VAR nell’azione che ha originato il provvisorio 1-0 rossonero). In serata, Bologna e Sampdoria si sono divise equamente la posta in palio (1-1), con un caloroso abbraccio fra i due allenatori Thiago Motta e Dejan Stankovic, in passato compagni nell’Inter.











