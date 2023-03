Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Moldavia: filorussi provano a sfondare sede governo

371esimo giorno della guerra in Ucraina e la situazione non accenna a migliorare. Nelle scorse ore le sirene hanno suonato in diverse zone del Paese, Kiev compreso, ed in particolare nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Poltava, Cherkasy, Kirovohrad e nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk. Intanto aumenta la tensione in Moldavia dove i filorussi hanno provato a sfondare la sede del governo, e diverse persone sono state arrestate: c’è il rischio di un’escalation?

Da segnalare anche un drone precipitato nei pressi di Kolmna, a circa cento chilometri dalla capitale russa, Mosca, mentre il presidente Zelensky è uscito allo scoperto facendo sapere che la situazione è “sempre più complicata” per le truppe ucraine di stanza a Bakhmut, zona est dell’Ucraina. Infine spazio aereo chiuso per un’ora sopra San Pietroburgo ma era solo un’esercitazione, almeno questa è stata la versione ufficiale dei russi.

Ultime notizie, il ministro Piantedosi e il naufragio di Crotone

Il ministro dell’interno Piantedosi ha risposto ieri alle critiche in merito al mancato salvataggio dei migranti che sono morti domenica lungo le spiagge di Cutro, in provincia di Crotone. Parlando con il Corriere della Sera ha spiegato: “Io penso che il messaggio debba essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma”, ricordando come lo stesso sia andato “subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo”.

Piantedosi ha quindi voluto fare chiarezza in merito alla mancanza di qualsiasi legame fra il naufragio di Crotone e le nuove leggi per il controllo degli sbarchi: “Non vi è alcun legame tra le nuove regole e il possibile aumento di morti in mare. Nella rotta presidiata dalle Ong non si è verificato alcun evento che non sia stato adeguatamente fronteggiato da Capitaneria e guardia di finanza”.

Ultime notizie, naufragio Crotone: 64 vittime, aperta camera ardente

E a proposito del naufragio dei migranti a Crotone, il numero di morti accertati si è fermato a 64 di conseguenza nelle ultime 24 ore non è stato rinvenuto alcun altro cadavere. Difficile stabilire con certezza il numero dei dispersi, ma tenendo conto che 80 circa sono stati tratti in salvo e sulla barca vi erano almeno 200 persone, è probabile che all’appello manchino almeno un’altra cinquantina di poveretti.

Intanto nella giornata di ieri si è aperta la camera ardente per poter dare un ultimo saluto alle ennesime vittime del mare, e da tutta Europa, come scrive Skytg24, starebbero arrivando richieste alla Questura di Crotone per avere informazioni sui deceduti ma anche i superstiti del naufragio: si tratta in particolare di famigliari, parenti e amici che sapevano dell’arrivo dei loro cari in Italia. Infine da segnalare un nuovo fermo a carico di uno dei presunti scafisti, per un totale di tre persone fermate, un cittadino turco e due pachistani: ad ogni migrante avrebbero chiesto 8.000 euro.

Ultime notizie, Mbappè: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”

Hanno fatto il giro del web nella giornata di ieri le dichiarazioni della stella del Paris Saint Germain, il vice campione del mondo Mbappè. Stuzzicato in occasione dei Fifa The Best Award tenutisi ieri a Parigi, la stella transalpina ha rivolto un pensiero d’amore al Milan: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”. Le parole dell’attaccante del PSG sono state proferite in un video di risposta ad un tifoso che gli chiedeva se avesse mai intenzione di trasferirsi in Italia.

Ovviamente si tratta di un’operazione impossibile per i rossoneri quella di portare Mbappè a San Siro, per una semplice questione di costi. Mbappé è blindatissimo al Parco dei Principi con un ingaggio da 216 milioni di euro netti per tre stagioni, con l’aggiunta di un bonus alla firma di altri 180 milioni di euro, per una cifra superiore ai 100 milioni di euro a stagione, cifre che il Diavolo, così come qualsiasi altra squadra italiana, non potrà mai equiparare.

Ultime notizie, a Lajatico volantini omofobi contro il sindaco

A Lajatico, in provincia di Pisa, ha fatto scalpore la notizia di volantini omofobi che sono stati preparati dalla sezione di Pisa del gruppo Forza Nuova. In questi volantini, che sono stati postati sui social e che potrebbero anche essere distribuiti, è stata stampata la dicitura “Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali”.

L’attacco contro il sindaco in carica, Alessio Barbafieri, che è stato eletto come candidato di una lista civica, è stato subito condannato da esponenti di tutte le forze politiche ed ha fatto rimanere scioccato il primo cittadino del paese del Pisano. Barbafieri ha dichiarato che parlerà con i propri avvocati per decidere come agire nei confronti di chi ha messo sui social il volantino. Solidarietà nei suoi confronti anche da parte del sindaco della vicina Casciana Terme.

Ultime notizie, donna aggredita a colpi di coltello a Cinisello Balsamo

Una donna di 56 anni è stata aggredita in un parcheggio dal marito che l’ha accoltellata alla gola, oltre che alle gambe ed al torace. Dopo l’aggressione l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentato omicidio. Le ferite subite hanno causato condizioni gravissime per la vittima che si trova ricoverata in ospedale. I due coniugi avevano dei seri problemi economici e il marito ha dichiarato che voleva uccidere la moglie e successivamente suicidarsi. Nel luogo dell’aggressione, che è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sono stati trovati in terra due coltelli.

Ultime notizie, 4 operai della Portovesme protestano contro la chiusura salendo sulla ciminiera dell’azienda

Per protestare contro la chiusura degli impianti della Portovesme, quattro lavoratori dell’azienda hanno deciso di salire sulla ciminiera fino a 100 metri di altezza. La mossa dei quattro operai è avvenuta alle tre della notte tra lunedì e martedì e in una intervista rilasciata all’Ansa hanno chiarito che non si è trattato di un semplice colpo di testa ma di un sostegno ai sindacati nella lotta pere evitare la chiusura degli impianti che metterebbe a rischio il posto di lavoro di poltre mille persone.

Allo stesso tempo hanno dichiarato che le “rassicurazioni” non sono sufficienti, ma servono invece degli impegni molto seri da parte di azienda e istituzioni. Oltre a questa protesta, dalla giornata di ieri tutti i lavoratori hanno decretato una assemblea permanente e venerdì prossimo si dovrebbe aprire un tavolo di discussione presso il Ministero del Lavoro con la partecipazione di regione, ministero e parti sociali.

Ultime notizie, il meteo in Italia

Come previsto fin dai giorni scorsi, l'Italia è stata colpita dal gelo proveniente dalla Russia che, scontrandosi con l'aria calda dell'anticiclone africano ha portato pioggia e neve oltre ad un drastico calo delle temperature. Alcuni scampoli di primavera resistono ancora nelle regioni del Sud, ma da domani tutto il Paese torna a essere interessato dal maltempo, che colpirà dapprima la Sardegna e la Sicilia e poi si estenderà alle regioni restanti, iniziando da quelle del centro. Questa situazione meteo è destinata a durare almeno fino a sabato prossimo con le piogge che non risparmieranno nessuna regione italiana.











