Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Moody’s conferma rating Italia e alza l’outlook: soddisfatto Giorgetti

L’agenzia di rating Moody’s ha confermato il Baa3 per l’Italia per poi alzare l’outlook da stabile a negativo. Scacciato quindi lo spettro di una valutazione negativa che avrebbe portato il nostro Paese al livello spazzatura, junk, e soddisfazione da parte del ministro del tesoro, Giancarlo Giorgetti, che ha commentato: “È una conferma che, seppure tra tante difficoltà, stiamo operando bene per il futuro dell’Italia”.

La valutazione è giunta una settimana dopo che un’altra agenzia, Fitch, aveva confermato il rating BBB con outlook stabile, e lo stesso era avvenuto in precedenza con Standard and Poor’s e Dbrs Morningstar. Stando a Moody’s, le prospettive di breve termine dell’Italia “sono sostenute dall’attuazione del Pnrr, ma anche dai recenti miglioramenti del settore bancario. I rischi legati alle forniture energetiche sono diminuiti in parte per il clima buono dello scorso inverno, ma anche per le azioni del governo per la diversificazione delle forniture e del rafforzamento dell’infrastruttura energetica”, così come si legge su TgCom24.it.

Ultime notizie, giornata di sciopero in tutta Italia

Come ampiamente preannunciato, nella giornata di ieri si è verificata una giornata di sciopero generale in tutta Italia, a da nord a sud. In piazza numerosi manifestanti affiancati dai sindacati di Cgil e Uil, che si sono espressi contro la manovra e le politiche del governo Meloni.

“Adesso basta!” è stato uno degli slogan principali urlati dai manifestanti. Il fulcro della protesta, come riferisce TgCom24.it, è stata piazza del Popolo a Roma. Landini ha commentato: “Il governo manda il Paese a sbattere, non lo permetteremo”, mentre Bombardieri (Uil) ha aggiunto: “Il governo ci vuole silenziosi? Sbaglia indirizzo. Questa piazza è una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale”.Quindi gli slogan: “Meloni, il popolo ha fame” “Meloni, il popolo ha fame. Dategli una Manovra sbagliata”, “Altre cose devono scendere: le bollette, il caro vita, gli over 60 dai ponteggi”. Ricordiamo che per i trasporti i disagi sono stati minimi visto che lo stop è stato di sole 4 ore, dalle 9 alle 13.

Ultime notizie, incontro Meloni Plenkovic a Zagabria

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un incontro a Zagabria con il presidente della Croazia, Andrej Plenković, e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Fra i temi trattati, quello della gestione comune dei migranti, attraverso la costruzione di partenariati paritari con i Paesi terzi, sulla falsa riga di quanto avvenuto con l’Albania.

“Italia e Croazia, nazioni vicine e unite da profondi legami. Sono felice di essere qui a distanza di tanti anni dall’ultima visita di un presidente del Consiglio italiano (l’ultimo fu l’allora il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel 2003, ndr) per valorizzare la nostra amicizia e rilanciare la cooperazione strategica tra i nostri popoli”, ha scritto Giorgia Meloni sul libro degli ospiti. Parlando dinanzi ai giornalisti ha aggiunto: “La Ue deve essere un gigante politico e non burocratico, e svolgere un ruolo di primo piano a livello globale grazie alla sua identità e ai suoi valori”.

Ultime notizie, 50enne morta di Dengue ad Empoli

Dramma a Firenze dove una donna di 50 anni è morta per via della febbre dengue. La vittima è deceduta nella sua città dopo essere rientrata in Italia a seguito di un viaggio in Thailandia.

Ad un certo punto ha iniziato ad accusare dei dolori fino a che la situazione non è peggiorata in maniera grave ed è stata costretta al ricovero. La paziente, che aveva anche altre patologie, alla fine ha perso la vita presso l’ospedale di Careggi a Firenze, dove era appunto ricoverata. Prima del ricovero la 50enne si era recata a lavoro in quel di San Miniato, in provincia di Pisa, di conseguenze le amministrazioni comunali di Fucecchio (comune di origine della vittima) e San Miniato hanno deciso di attuare come da prassi la disinfestazione straordinaria in un raggio massimo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro della donna.

Ultime notizie, definite le due semifinali delle ATP Finals di Torino

Con il successo ottenuto da Alcaraz contro Medvedev sono stati definiti gli accoppiamenti per le due semifinali delle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino. Per Sinner, qualificato nella giornata di ieri, e che aveva avuto dei leggeri problemi alla schiena l’avversario sarà Danil Medvedev, mentre l’altra sfida vedrà in campo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A disputare le due semifinali sarà quindi un quartetto di stelle dato che attualmente i giocatori occupano i primi quattro posti della classifica ATP.

Ultime notizie, tragedia sull’autostrada tra Albenga a Savona

Una tragedia è avvenuta a bordo di una ambulanza che stava viaggiando da Albenga a Savona, con un bimbo che è nato morto mentre la mamma veniva trasferita a causa della chiusura per ristrutturazione del reparto di ostetricia dell’ospedale di Albenga. In merito a quanto accaduto si è espresso il sindaco che ha dichiarato che la chiusura dei punti nascita in Liguria rimane un problema di gravi dimensioni.

Nel 2023 sono stati già 5 i parti avvenuti in strada. Il 118 è stato allertato dalla madre stamani alle 6.00 ma prima di arrivare all’ospedale di Savona è nato un feto morto. La madre era ritenuta un soggetto “fragile”.

Ultime notizie, gli sviluppi della scomparsa dei due ex fidanzati

Filippo Turetta è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio. Le telecamere di sicurezza di uno stabilimento che si trova a Fossò, nelle vicinanze di Vigonovo, hanno catturato le immagini del momento in cui Turetta colpisce Giulia a mani nude e poi la carica sulla sua auto sanguinante. Il video risale alla notte di sabato scorso, quella dopo la quale non si hanno più notizie dei due ragazzi. In casa di Filippo Turetta sono state eseguite anche delle perquisizioni da parte dei carabinieri che hanno prelevato alcuni oggetti.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Sul nostro paese nei prossimi giorni si prevedono il passaggio veloce di piogge e molto vento, a cui seguirà un abbassamento delle temperature ad iniziare dal weekend quando nelle ore della mattina in tante zone del centro nord si avranno temperature poco al disopra dello zero. In alcuni casi il vento avrà velocità attorno ai 70 chilometri orari e produrrà delle mareggiate nelle zone costiere. Nelle regioni del nord il vento sarà il caldo Foehn, che potrebbe portare un riscaldamento nelle vallate. Nelle giornate di sabato e domenica sarà comunque il sole a farla da padrone, mentre nella prossima settimana torneranno le piogge.











