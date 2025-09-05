Le ultime notizie di oggi sulla morte di Giorgio Armani, ma anche le novità sul Medio oriente, la sfida di Sinner e non solo, ecco l'elenco

Le ultime notizie sulla morte di Armani. Con un annuncio nel pomeriggio di ieri della famiglia, è stata comunicata la morte del grande stilista Giorgio Armani, 91enne simbolo della moda italiana. La sua morte è avvenuta a casa dove si trovava in convalescenza da alcuni mesi dopo un ricovero in ospedale che lo stilista e la sua famiglia avevano tenuto nascosto. Proprietario e sponsor della squadra milanese di basket, l’Olimpia, è stato uno dei punti fermi della moda italiana per moltissimi anni con le sue stupende creazioni.

Sciopero treni oggi 5 settembre 2025: Italia bloccata/ Fasce orari Trenord, Trenitalia, Italo. Info sui mezzi

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono pervenuti alla famiglia tra i quali anche quello del presidente Mattarella e della premier Meloni. Recentemente Giorgio Armani aveva acquistato la proprietà della Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi. La camera ardente sarà aperta sabato e lo resterà sino a domenica, poi i funerali si terranno in forma privata. Celebrazioni in tutto il mondo, con tutti i siti dei principali quotidiani che hanno dedicato la propria home page all’unico re della moda, cordoglio da parte di vip, personaggi famosi e autorità, a conferma di quanto lo stilista piacentino fosse amato ovunque.

GIORGIO ARMANI/ 2. Un’icona lombarda e geniale, ma Milano ha pagato un prezzo

Ultime notizie, nuovo blitz a Viterbo contro la mafia turca

Dopo la notizia dell’attentato sventato a Viterbo in occasione della processione della Macchina di Santa Rosa, nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno fermato altre cinque persone. Come riferisce TgCom24.it, la Digos e la polizia ha portato in questura cinque uomini originari della Turchia che si trovavano in un bed and breakfast in quel di Monfalcone, a non troppa distanza da Viterbo.

Sembrerebbero essere legati ai due arresti precedenti, visto che avevano utilizzano un documento usato dai precedenti fermati per registrarsi. Non è ancora ben chiaro cosa stesse programmando il gruppo, se un attentato durante la famosa processione viterbese, considerata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, o se un qualche gesto per provare a liberare il boss turco Boyun, arrestato l’anno scorso proprio a Viterbo.

GIORGIO ARMANI/ 1. “Il dono di far diventare tutto nuovo nel suo sguardo”

Ultime notizie, il punto sulla guerra in Ucraina

Siamo giunti al giorno numero 1.290 della guerra in Ucraina e ieri si è tenuta una riunione a Parigi attraverso cui la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” ha ribadito il suo supporto a Kiev, rilanciando anche il progetto che prevede garanzie di sicurezza per il dopoguerra. Si tratta però di disposizione che Mosca non intende accettare, visto che ha sempre ribadito l’impossibilità di accogliere truppe occidentali sul suolo ucraino. Eppure secondo Macron vi sarebbero ben 26 stati dell’Unione Europea pronti ad inviare delle truppe come “forze di rassicurazione” e fin dal primo giorno dopo la pace.

Fra queste non vi sono comunque quelle italiane visto che il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha comunicato “l’indisponibilità dell’Italia a inviare soldati in Ucraina”. Anche la Polonia non invierà truppe, vista anche l’estrema vicinanza a Russia e Ucraina, mentre la Germania non ha ancora preso una decisione a riguardo. Dal suo canto invece la Gran Bretagna si dice pronta a fornire missili a lungo a raggio a Zelensky. Infine le parole del presidente americano Donald Trump che ha invitato gli europei a smetterla di acquistare petrolio dalla Russia, visto che così facendo stanno solo aiutando Mosca.

Ultime notizie, in corso lo sciopero dei treni

E’ scattato ieri sera alle ore 21:00 lo sciopero dei treni di 21:00 ore, che andrà avanti fino alle ore 18:00 di oggi, venerdì 5 settembre 2025. Numerosi i disagi registrati dai viaggiatori tenendo conto che incrociano le braccia i dipendenti di terra e dei mezzi di Gruppo FS, Trenitalia ma anche Frecce, Trenord e i treni emiliani.

Fino a questa sera saranno diverse le tratte che subiranno ritardi o che verranno soppresse e cancellate, per quello che si prospetta essere solo il primo di una lunga lista di scioperi previsti per il mese di settembre. Al rientro dalle vacanze i lavoratori hanno quindi trovato subito una “sorpresa”, che proseguirà poi nella giornata di domani, sabato 6 settembre 2025, con lo sciopero degli aerei, compreso quello di Easy Jet di ben 24 ore: diversi saranno gli scali interessanti, a cominciare da quello di Linate a Milano.

Ultime notizie, cambia l’esame di maturità

E’ stato ufficializzato nella giornata di ieri il nuovo esame di maturità. Dal giugno 2026 l’atto conclusivo del percorso di studi delle superiori subirà una profonda modifica e il ministro dell’istruzione, Valditara, lo ha definito un esame più “serio e sereno”, aggiungendo che chi non svolgerà regolarmente l’orale sarà bocciato, riferendosi ai casi di scena muta dello scorso giugno/luglio.

Gli studenti all’orale non dovranno più portare tutte le materie ma solamente 4 che saranno decise a gennaio, ed inoltre non ci sarà pi+ la discussione iniziale sul documento. Infine, novità per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro mentre la commissione cambierà: non più sette docenti ma 5, con i commissari che saranno pagati di più e che riceveranno anche una formazione ad hoc.



Ultime notizie, Sinner vince il derby italiano del tennis a New York

Jannik Sinner ha vinto due notti fa il derby giocato sul cemento di New York contro il connazionale Lorenzo Musetti, qualificandosi così per la semifinale dove sarà opposto al canadese Auger Aliassime che ha battuto l’australiano De Minaur.

La vittoria di Sinner è stata netta, in tre soli set, con il punteggio di 6 – 1, 6 – 4, 6 – 2 in poco meno di due ore di gioco. Nell’altra semifinale saranno impegnati Alcaraz e Djokovic. Si è fermata invece alla semifinale la marcia della coppia Errani – Paolini, che sono state battute per 2 set a 0.

Ultime notizie, il deragliamento della funicolare di Lisbona

La storica funicolare di Lisbona è deragliata nel tardo pomeriggio di mercoledì e, a questo momento, il numero delle vittime è salito a 17, ma ci sono alcuni feriti in gravi condizioni in ospedale. L’incidente ha riacceso le polemiche per quanto riguarda la manutenzione. Le autorità della capitale portoghese stanno ancora lavorando per stabilire l’identità di tutte le vittime, una delle quali dovrebbe essere il conducente del mezzo.

La prima ipotesi che è stata fatta come causa del deragliamento è la rottura del cavo, con gli operai addetti alla manutenzione che avevano segnalato alcuni problemi. Tra i feriti anche una turista italiana che ha riportato la frattura di un braccio.

Ultime notizie, omicidio a Forcella

A Forcella, uno dei rioni di Napoli, due notti fa una donna, la 58enne Lucia Salemme, ha ucciso a coltellate il proprio marito all’interno della loro abitazione, nella quale al momento si trovavano anche la figlia e la nipote.

La donna ha dichiarato di essersi difesa dal marito, il 69enne Ciro Rapuano, che è stato trovato cadavere nel suo letto, colpito da decine di coltellate. Anche la donna è apparsa ferita, sostenendo di essere stata aggredita. Dopo l’omicidio è arrivata la Polizia di Stato che ha accompagnato la donna all’ospedale per curare le ferite. Subito dopo è stata interrogata e poi arrestata.

Ultime notizie, le notizie dal Medio Oriente

Un portavoce di Hamas ha dichiarato che il gruppo terrorista è pronto a trovare un accordo di pace che prevede anche la liberazione di tutti gli ostaggi. La risposta di Israele non si è fatta attendere con il Premier Netanyahu che ha bollato la notizia come un ennesimo trucco da parte di Hamas. A quasi due anni dal fatidico 7 ottobre che ha dato il via alla guerra, l’esercito di Tel Aviv ha ucciso più di 63mila palestinesi e decimato le strutture di comando del gruppo terroristico. Secondo Hamas circa 19mila vittime sono bambini.