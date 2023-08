Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: morti due finanzieri durante una cordata. Femminicidio a Piano di Sorrento

Ultime notizie: due finanzieri morti durante una cordata sulle nontagne del Friuli

Nuovo appuntamento con le ultime notizie di oggi. perta un’inchiesta riguardante un incidente accaduto nella notte scorsa in Friuli, dove due finanzieri sono morti mentre erano impegnati in una cordata. I due finanzieri, in servizio presso la caserma di Tarvisio, si chiamavano Lorenzo Paroni di Pordenone e Giulio Alberto Pacchione di Reggio Emilia e si stavano addestrando in una scalata nelle Alpi Giulie Occidentali. Dovevano rientrare in caserma ma il loro mancato arrivo ha fatto scattare l’allarme. Il primo faceva già parte del Soccorso Alpino, mentre il secondo era un “aspirante” soccorritore e il suo esame per l0ingresso effettivo nel corpo era previsto a breve. Al momento della tragedia si trovavano sulla via Piussi, un sesto grado di alta difficoltà. I due sono precipitati, forse per il distacco di una roccia.

Ultime notizie: femminicidio a Piano di Sorrento

Una donna di 56 anni, Anna Scala, è stata uccisa a coltellate a Piano di Sorrento e il suo cadavere è stato trovato all’interno del bagagliaio di un’auto, aperto. La donna aveva ferite multiple di coltello sul corpo. L’omicida è fuggito su un motorino, proseguendo poi la sua fuga a piedi, ma è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine. Il suo nome è Salvatore Ferraiuolo e nei suoi confronti circa 2 mesi fa era stata sporta denuncia da parte di Anna Scala per stalking. Il coltello utilizzato per il delitto è stato ritrovato in un giardino nelle vicinanze del condominio dove è avvenuto il femminicidio.

Ultime notizie: in Spagna eletta la Presidente dei deputati spagnoli

Grazie all’accordo stipulato poco prima della votazione tra i socialisti di Pedro Sanchez e gli indipendentisti catalani del gruppo Junts, una deputata socialista, Francina Armengol, è stata eletta quale presidente del Congresso dei deputati. Sconfitta Cuca Gamarra, proposta dalle destre del Partito Popolare. I 7 voti del partito indipendentista Junts sono stati quindi decisivi per l’affermazione di Francina Armengol.

Ultime notizie: violento temporale in Piemonte fa dirottare i voli aerei a Milano Malpensa

Nella tarda serata di mercoledì, un temporale molto forte si è abbattuto nella zona di Venaria, in provincia di Torino, ed ha causato il dirottamento di alcuni voli aerei sull’aeroporto di Milano Malpensa. Nella zona interessata dal temporale si sono verificati degli intensi “downburst”. A causa dell’allagamento nella zona di Caselle, ha ceduto un capannone e alcune autovetture sono state danneggiate.

Ultime notizie: le previsioni meteo del fine settimana

Il prossimo fine settimana vedrà un aumento della potenza dell’anticiclone Nerone che porterò le temperature nelle regioni centrali italiane anche a picchi oltre i 40 gradi. Nelle giornate di domenica e lunedì prossimi lo zero termico è previsto a quota 5200 metri, in particolare sulla zona delle Alpi Occidentali. Come confermato dal centro meteorologico Italiano, si tratta di una situazione del tutto anomala per il periodo.











