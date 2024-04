Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: morto 23enne in un’incidente stradale in Salento

Ultime notizie: incidente mortale in Salento

Un ragazzo di 23 anni, Francesco Saranelli, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in Salento. L’auto sulla quale viaggiava, una Audi A6, è finita in una scarpata mentre transitava sulla strada statale 274. L’amico che si trovava con lui in auto è rimasto ferito in modo grave ed è attualmente ricoverato in ospedale. Le cause dell’uscita di strada sono da stabilire e sul luogo dell’incidente sono arrivati sia i mezzi di soccorso che i vigili del fuoco.

Il maltempo nel Nord Italia: allerta valanghe in Piemonte

In Piemonte le nevicate sono arrivate a superare in montagna la quota di 4 metri, tra le Alpi Lepontine e le Pennine, e hanno innescato una serie di valanghe. La situazione sta migliorando ma il rischio valanghe perdura nella zona a nord della regione. Le piogge hanno portato anche ad un innalzamento del lago Maggiore che ha raggiunto il livello di guardia, così come il Lago d’Orta, ma per ora non sono segnalati pericoli. Nella zona del Verbano, e precisamente in Valle Strona, circa 450 persone sono rimaste isolate a causa del maltempo con una frana che si è staccata nelle prime ore di stamani vicino a Luzzogno, interrompendo la strada che la collega con Strona. Il paese di Luzzogno è quindi raggiungibile soltanto utilizzando la mulattiera. A causa del rischio valanghe è stata chiusa anche la statale della Val Formazza, mentre per le frane sono ancora bloccate la strada statale che arriva al Colle della Maddalena e una strada provinciale in provincia di Biella. In Liguria rimane bloccata per frana la statale del Turchino e altre frane hanno isolato tre frazioni sulla strada statale 45.

Ultime notizie sullo sport: Sinner numero 2 della classifica Atp dopo Miami

Il successo nella finale di ieri nel Master 1000 di Miami contro Dimitrov, ha dato a Jannik Sinner anche il secondo posto nella classifica Atp, dietro a Djokovic. Il tennista azzurro si è imposto sul bulgaro Dimitrov in due set con il punteggio di 6 – 3, 6 – 2, ed è riuscito a superare Alcaraz, precedentemente numero 2 della classifica. E’ la prima volta che un tennista azzurro raggiunge questa posizione e Sinner oggi è il giocatore più in forma del circuito oltre che primo nella classifica per la qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Ultime notizie: la MotoGp passa a Liberty Media

Dopo una lunga trattativa è arrivato l’annuncio ufficiale con il gruppo americano Liberty Media che è già proprietario della Formula Uno, che ha acquistato da Dorna Sports anche La MotoGp, con una operazione del valore di oltre 4 miliardi di euro per una quota dell’86%. L’acquisto della MotoGp da parte di Liberty Media arriva a 9 anni di distanza da quello della Formula Uno. Nel pacchetto acquistato sono comprese anche Moto2, Moto3, Superbike e MotoE. In precedenza la MotoGP era di proprietà dello spagnolo Carmelo Ezpeleta da oltre 30 anni. Il Ceo della società americana ha dichiarato di essere entusiasta dell’espansione del proprio portafoglio nel settore sportivo e che l’obiettivo per i prossimi anni è quello di crescere ulteriormente come è già stato fatto con il Mondiale di Formula Uno. Anche l’ex proprietario si è detto felice del passaggio che ha definito “epocale” e continuerà a detenere la quota minoritaria.











