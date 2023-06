Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, morto Berlusconi: cordoglio mondiale per l’ex Premier

Il mondo italiano e straniero ha omaggiato in queste ore Silvio Berlusconi, imprenditore e politico morto nella giornata di ieri, lunedì 12 giugno 2023, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere aveva 86 anni e negli ultimi mesi era stato spesso e volentieri ricoverato presso il noto nosocomio meneghino fino al decesso delle scorse ore.

Nella notte fra domenica e lunedì l’improvviso aggravarsi delle condizioni fisiche che hanno portato al decesso. Moltissimi i commenti a cordoglio della scomparsa, assolutamente bipartisan, a cominciare da Umberto Bossi: “Sono commosso. Per tanti anni per me è stato come un fratello”. Così invece il sindaco di Milano, Beppe Sala, che attraverso Twitter ha scritto: “Milano piange Silvio Berlusconi. Su di lui ogni italiano ha un’opinione, maturata nei lunghi anni della sua centralità imprenditoriale, sportiva e politica. Ma questo è il momento del cordoglio e del rispetto. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato Milano”. Enrico Letta e Elly Schlein, invece, hanno parlato di personaggio protagonista dell’Italia, mandando il loro cordoglio ai famigliari. Messaggi sono arrivati in generale da ogni angolo della terra, a sostegno della fama planetaria del Cavaliere.

Ultime notizie, omicidio-suicidio a Napoli

Un omicidio suicidio si è verificato nella giornata di ieri in provincia di Napoli, precisamente a Mariglianella: un uomo di 54 anni è stato quasi sicuramente assassinato dal padre di 79, prima che quest’ultimo si togliesse la vita. Il cadavere del primo è stato rinvenuto nell’abitazione, massacrato di coltellate, mentre quello del secondo in un’auto nel parcheggio del cimitero.

Il 79enne si sarebbe puntato una pistola alla tempia dopo aver ammazzato il figlio con un coltello, molto probabilmente al termine di una violenta lite. I due, come raccontano testimoni, erano soliti litigare per questioni legate al lavoro e ai soldi, precisamente per un’auto officina, ed evidentemente la situazione è degenerata nelle ultime ore, fino a sfociare in un clamoroso omicidio-suicidio. Gli inquirenti stanno continuando le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto ma la pista più battuta resta quella del duplice tragico gesto del 79enne.

Ultime notizie, 74 giovani morti sul lavoro in Italia in 4 anni

Sono eloquenti i numeri dell’Unicef in merito alle vittime sul lavoro in giovane età. Fra il 2017 e il 2021 sono ben 74 i ragazzi deceduti a seguito di incidente. La maggior parte degli stessi, ben 67, aveva un’età compresa fra i 15 e i 19 anni, ma ve ne sono sette che avevano meno di 14 anni. Le denunce di infortunio per gli under 19 nello stesso periodo sono state ben 352.410, così come emerge dal 1° rapporto statistico sul lavoro minorile di Unicef Italia.

Il Veneto è purtroppo la maglia nera dell’Italia in quanto a morti sul lavoro, mentre le denunce maggiori sono state registrate in Lombardia (76.942), Emilia Romagna (40.000), Veneto (39.810) e Piemonte (31.997), per un totale di circa il 50 per cento del totale delle denunce di infortunio a livello nazionale per i giovani under 19. Abruzzo, Basilicata, Sardegna, e Valle d’Aosta, oltre alla Provincia autonoma di Trento, non hanno invece registrato alcun infortunio con esito mortale.

Ultime notizie, la guerra Russia – Ucraina

In Ucraina si continua a combattere e le forze armate di Kiev hanno ottenuto dei successi parziali riconquistando 4 villaggio che erano precedentemente caduti in mano alle armate russe. Gli attacchi dell’esercito ucraino stanno cercando di sfruttare il “cuneo” che si è formato tra le due parti dell’esercito avversario. Il leader ucraino Zelensky ha dichiarato che le zone alluvionate dopo la distruzione della diga sono state visitate da una commissione internazionale.

Ultime notizie, la morte di Francesco Nuti

Il famoso attore fiorentino Francesco Nuti, malato da tempo, è morto a 68 anni di età. La sua carriera aveva avuto inizio da giovanissimo e negli anni 80 i suoi film avevano ottenuto larghissimo successo. Molto conosciuto e grande amico sia di Carlo Conti che di Pieraccioni Nuti era stato un interprete della comicità più schietta e di lui si ricordano molti film e spettacoli. La notizia della morte dell’attore è stata data dai suoi familiari.

Ultime notizie, la bambina scomparsa a Firenze

Continuano senza sosta, ma finora senza risultati, le ricerche di Kataleya, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze da sabato scorso. A cercarla oltre alle forze di polizia anche diverse squadre di volontari, mentre nelle indagini è stata coinvolta anche l’antimafia. Le autorità giudiziarie hanno dichiarato che stanno facendo tutto il possibile e che le ricerche si stanno concentrando in una zona definita. Il padre di Kataleya, che si trova in carcere, ha tentato il suicidio, mentre la madre è stata ancora interrogata in procura.











