ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: morto Richard Rogers, architetto ‘Pompidou’ di Parigi

Ultim’ora: morto Richard Rogers, l’architetto del “Pompidou” con Renzo Piano

È morto ieri sera – ma le ultime notizie sono state rese note solo stamane – il grande architetto 88enne Richard Rogers: vincitore del premio Pritzker 2007 e autore con Renzo Piano di opere monumentali come il centro ‘Georges Pompidou’ di Parigi, Rogers era nato a Firenze il 23 luglio del 1933 da genitori di origini inglesi poi tornati in Regno Unito con lo scoppio della Seconda guerra mondiale.

Conosciuto nel mondo perché pioniere del movimento “High-Tech” in quanto realizzava strutture in vetro e acciaio con tubature a vista, fonte di ispirazione per diversi lavori anche di Renzo Piano. A Londra ha progettato la sede della compagnia di assicurazioni Lloyd’s, un ufo architettonico inaugurato nel 1986 nella City, ma di Rogers si conoscono diversi altre grandi opere architettoniche: tra le più importanti, un terminal all’aeroporto internazionale di Barajas a Madrid, Three World Trade Center a New York, ‘Dome of the millennium’ a Londra, gli uffici avveniristici a Berlino in Potsdamer Platz, l’edificio della Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. Dal 1996 Richard Rogers era divenuto Lord di Riverside, sedendo alla Camera dei lord tra le file dei laburisti.

Ultime notizie Covid: il bollettino odierno del coronavirus

Dopo che nella giornata precedente era stato raggiunto il record del 2021 per quanto riguarda i nuovi contagi, con 28.632, il bollettino del coronavirus di ieri segnala un calo a 28.064 nuovi casi, mentre aumentano di 3 unità i decessi, passando da 120 a 123. Anche il tasso di positività è sceso rispetto alla giornata di ieri passando dal 4,3% al 4% con il numero dei tamponi eseguiti che è stato di 697.740. Restano in salita i numeri relativi ai ricoveri con le terapie intensive che sono arrivate a quota 953 con un aumento di 30 unità, mentre i 56 ricoveri in più nei reparti ordinari hanno fatto salire il totale a 7.576.

A Torino la caduta di una gru di cantiere causa la morte di 3 operai

La gru di un cantiere in Via Genova a Torino, ha causato la morte di 3 operai che stavano lavorando sopra di essa e il ferimento di altre tre persone che si trovavano nelle vicinanze al momento della caduta. L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto stamani e la prima ipotesi che è stata fatta dai vigili del fuoco che sono intervenuti dopo la caduta è di un cedimento strutturale della base. Gli operai sono rimasti incastrati nel telaio della gru; due di essi sono morti sul colpo ed il terzo, gravemente ferito, dopo il ricovero presso l’ospedale. Uno dei feriti si trovava all’interno di un’auto che è stata colpita dalla gru dopo il crollo. I sindacati hanno espresso tutta la loro rabbia per l’ennesimo incidente sul lavoro. La gru apparteneva ad una ditta di noleggi, la Locagru, mentre gli operai che stavano provvedendo al suo allestimento facevano parte di una ditta lombarda. Sul luogo del crollo si è recato anche il sindaco per un sopralluogo.

Arrestato in Sardegna Graziano Mesina: le ultime notizie

Graziano Mesina, che si era reso latitante nel luglio dello scorso anno, è stato catturato nella notte dai carabinieri del Ros che lo stavano cercando attivamente da tempo. Mesina, 79 anni, si trovava all’interno di una abitazione a Desulo, località del centro Sardegna vicina ad Orgosolo, luogo d’origine del bandito, il cui nome era compreso nell’elenco dei latitanti di “massima pericolosità”. Successivamente è stato trasferito in una caserma della provincia di Nuoro. Conosciuto anche con il soprannome di “Grazianeddu”, Mesina si era reso irreperibile prima di essere arrestato a seguito di una condanna definitiva a 30 anni. Nel corso della sua latitanza Graziano Mesina ha perso due sorelle, entrambe decedute a causa del Covid 19.

Rinnovato il bonus TV

Il bonus riservato a chi cambia il televisore dopo l’avvento della nuova tecnologia è stato rinnovato e chi ne usufruirà potrà contare su uno sconto pari al massimo a 100 euro. Con i nuovi stanziamenti previsti per il 2022 ora la cifra totale a disposizione per questo bonus ammonta a 185 milioni di euro. Sono state inoltre confermate le regole per poter accedere a questi bonus. Tra le novità che sono state inserite nella legge di bilancio per il 2022, oltre ai nuovi 68 milioni di finanziamento, anche la consegna a domicilio dei decoder per le persone anziane e con basso reddito. La consegna avverrà tramite il servizio postale.

Terremoto in provincia di Bergamo

Nella tarda mattinata di ieri un terremoto con una magnitudo di 4,4 è stato avvertito in tutta la Lombardia. L’epicentro è stato a Bonate Sotto, nella periferia di Bergamo. Dopo la prima scossa ne è stata avvertita una seconda, di minore intensità. Le scosse sono state avvertite anche a Milano e diverse persone che abitano ai piani alti sono scese in strada. Non si sono verificati danni a cose e persone, ma a Bonate Sotto sono state chiuse precauzionalmente le scuole.



