Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: morto sindacalista investito a Novara (19 giugno)

Ultime notizie sul fronte bollettino Coronavirus, che vede un calo allo 0,5% del tasso di positività, con 1.147 nuovi casi registrati e 35 decessi totali. Prosegue anche la decrescita dei ricoveri, con una diminuzione di 208 unità per quanto riguarda i ricoveri ordinari, mentre per le terapie intensive la flessione è stata di 28 unità. I dati relativi ai nuovi contagi a livello regionale vedono la Sicilia a quota 170, con il Lazio a 147 e la Lombardia a 114. Tutte le altre regioni italiane sono a quote inferiori a 100 nuovi casi. Intanto, è in discesa anche l’indice settimanale a livello nazionale, che si è attestato a 17 casi per 100mila abitanti.

Tocilizumab, ok Aifa per cura pazienti Covid gravi/ Farmaco utilizzabile solo se...

Ultime notizie, la morte di Giampiero Boniperti

Il mondo del calcio italiano, in particolare quello juventino, piange la morte di Giampiero Boniperti, una vera e propria bandiera bianconera e presidente onorario della società, dopo aver giocato per anni nel club sabaudo ed esserne stato il presidente, con successi su entrambi i fronti e con la prerogativa del carattere forte, che si evidenziava anche nei rapporti con i calciatori. Giampiero Boniperti aveva quasi 93 anni e sarà ricordato come uno dei principali protagonisti dell’epopea bianconera: il ragazzo di Barengo giocò accanto a Sivori e Charles, dando vita a un trio magico, e anche dall’altro lato della scrivania regalò soddisfazioni immense al popolo zebrato. Una delle sue caratteristiche che saranno ricordate era l’abitudine di lasciare lo stadio leggermente in anticipo rispetto alla fine delle partite.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 giugno (conc 24/2021)

Ultime notizie, a Novara un sindacalista muore travolto da un camion

Un sindacalista è morto a Novara, travolto da un camion che voleva forzare il blocco davanti ai cancelli della fabbrica. Dopo aver investito il sindacalista, insieme ad altre due persone, l’autista del mezzo è fuggito, ma è stato rintracciato e fermato dai carabinieri mentre stava viaggiando in autostrada. Il sindacalista ucciso, che si chiamava Adil Belakhdim, svolgeva il ruolo di coordinatore dei Si Cobas e aveva 37 anni. La vittima era di origini marocchine, ma italiana di cittadinanza, e la manifestazione di protesta si stava svolgendo a Biandrate, in provincia di Novara, davanti alla Lidl. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il presidio sindacale si stava tenendo davanti ai cancelli dell’azienda e il sindacalista è stato prima colpito e poi trascinato sull’asfalto per alcuni metri, per cui, secondo i suoi compagni, il conducente del mezzo, che ha urtato anche altre due persone, non può “non essersene accorto”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 GIUGNO/ 114 casi e 2 morti, tasso positività 0,3%

Ultime notizie, meteo: fine settimana con temperature roventi

L’Italia attende un week-end “infuocato”, con temperature che in alcuni casi arriveranno fino a 40°C nelle ore più calde del sabato. Con l’aumento delle temperature, in alcune zone ci sarà anche il rischio grandinate, poi, a cominciare da domenica sera, ci saranno temporali che interesseranno le regioni alpine, principalmente quelle del Nord-Ovest con possibili estensioni anche nelle pianure di Lombardia, Piemonte e Veneto.

Ultime notizie, possibile svolta sull’uso delle mascherine all’aperto

Il miglioramento della situazione dell’epidemia di Coronavirus, con tutta Italia di colore bianco dal 21 giugno ad eccezione della Valle d’Aosta, e il calo degli indici hanno riaperto la discussione sull’eventuale eliminazione dell’obbligo della mascherina all’aperto. Il Governo sta valutando la situazione e si ipotizza una possibile cessazione dal 1° luglio, rimanendo però l’obbligo a portarla con sé e utilizzarla in casi di assembramento. Resterebbe inoltre in vigore lo “stato di emergenza”, che permette l’adozione da parte del governo dei DPCM in casi di problematiche improvvise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA