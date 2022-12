Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, morto Sinisa Mihajlovic: il mondo piange il guerriero

Grave lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore che dal 2019 combatteva contro la leucemia. Tra i suoi principali successi ricordiamo la conquista di una Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, due scudetti (con Lazio e Inter) e tanti trofei italiani e internazionali. E’ stata la famiglia a dare notizia della prematura scomparsa, avvenuta nella clinica romana dove Mihajlovich era ricoverato da domenica scorsa.

Il campione lascia la moglie Arianna e 5 figli. La sua famiglia ha commentato: “Una morte ingiusta e prematura”, mentre il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini: “Giorno che non avrei mai voluto vivere”. Per la Lega Serie A Mihajlovic era una “Icona di calcio e di vita”. Cordoglio anche da parte del premier Meloni: “Ha lottato come un leone in campo e nella vita”. Infine Lotito: ‘La Lazio piange combattente dal grande cuore’, la Sampdoria: ‘Uomo vero e coraggioso’ e l’Inter: ‘Salutarlo è doloroso e ingiusto’.

Secondo l’antimafia l’omicidio di Pier Paolo Pasolini, mai spiegato fino in fondo, potrebbe essere legato al furto delle pellicole di alcune scene del suo film ‘Salò e le 120 giornate di Sodoma’. Come si legge sull’agenzia Ansa, Pasolini sarebbe andato all’Idroscalo di Ostia per recuperare le pellicole originali del suo film ancora in produzione, e lì avrebbe trovato la morte proprio nel tentativo di entrare in possesso del materiale che gli apparteneva.

L’ipotesi emerge dalla relazione finale della Commissione parlamentare Antimafia della scorsa legislatura, che è stata resa nota soltanto nella giornata di ieri. Secondo la Commissione, sarebbero coinvolti nel delitto “gruppi malavitosi di rilievo” come ad esempio la Banda della Magliana. Inoltre viene precisato che “appaiono ormai del tutto improbabili soluzioni di carattere giudiziario, ma resta utile, in prospettiva storica, che le ricerche sul movente e sulle modalità dell’aggressione che causarono la morte di Pasolini, entrambe mai chiarite, siano eventualmente riprese alla luce dei pur embrionali rilievi emersi dalla attività della Commissione di inchiesta”.

Ultime notizie, Papa Francesco intervistato da Canale 5

Papa Francesco torna ospite di Canale 5 e lo farà precisamente domani sera, 18 dicembre, alle ore 20:35, subito dopo la messa in onda del Tg5. Il canale Mediaset trasmetterà “Il Natale che vorrei”, intervista esclusiva al Santo Padre che toccherà i temi più caldi e di stretta attualità. La chiacchierata, che si svolgerà presso Casa Santa Marta, sarà condotta dal noto vaticanista Fabio Marchese Ragona, che porgerà al Pontefice alcune domande su avvenimenti alquanto dolorosi che hanno colpito il nostro mondo in questo 2022 che volge alla conclusione.

Si parlerà ad esempio della guerra in Ucraina che imperversa da mesi, passando per la denatalità che sta colpendo l’Italia, quindi i più poveri ma anche il caro energia, lo sport e infine la situazione politica del nostro Paese. Nel corso dell’intervista, come fa sapere Mediaset, spazio anche a momenti più intimi che riguardano la vita nonché il pontificato di Papa Francesco, che a marzo 2023 raggiungerà i dieci anni.

Ultime notizie, uccide la moglie e annuncia il gesto su Facebook

Ennesimo femminicidio commesso nella giornata di ieri in Italia, precisamente in quel di Palermo. Il 41enne Salvatore Patinella ha ammazzato a coltellate la compagna 46enne Giovanna Bonsignore, dopo l’ennesima lite. Stando agli amici, fra i due era finita da tempo al punto che la donna aveva deciso di lasciare Salvatore, cosa mai accettata da quest’ultimo.

Sconvolge il fatto che l’omicidio fosse stato annunciato dallo stesso 41enne su Facebook, attraverso un lungo post di scuse in cui si rivolgeva a famigliari, parenti, amici e Dio. Una volta letto il post i conoscenti hanno chiamato le forze dell’ordine ma quando i carabinieri sono giunti presso il luogo segnalato non vi era già più nulla da fare: il 41enne ha preso un coltello da cucina e ha ammazzato la compagna per poi rivolgere l’arma verso se stesso e suicidarsi.

Ultime notizie, Qatargate: scandalo si allarga

Si allarga lo scandalo del Qatargate: il compagno di Eva Kaili Francesco Giorgi ha confessato avere fatto parte di un’organizzazione mirata a favorire il Qatar nell’assegnazione dei Mondiali. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. Secondo fonti giornalistiche nel mirino ci sono oltre 60 eurodeputati, iscritti a vario titolo nel libro nero di coloro che avrebbero ricevuto tangenti. Oltre a Giorgi restano in carcere Eva Kaili e Antonio Panzeri mentre l’europarlamentare CozzolIno si è autosospeso dall’incarico. La Presidente dell’Europarlamento Metsola ha dichiarato che non ci sarà impunità per chi ha screditato la democrazia dell’Unione.











