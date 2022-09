Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Mosca: fuga di massa dopo discorso di Putin

Era atteso ed è arrivato con qualche ora di ritardo il discorso del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Ovviamente il numero uno del Cremlino ha parlato della guerra in Ucraina, definendola un conflitto inevitabile, ma continuando a chiamarla “operazione speciale”. Parlando alla nazione tramite la televisione di stato, Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva, circa 300mila riservisti, così come riferito dal sito dell’agenzia Ansa. In merito invece ai territori dell’Ucraina che hanno annunciato un referendum per aderire alla Russia, Putin ha spiegato che si tratta di zone che “hanno il sostegno” di Mosca. Quindi le accuse all’occidente: “Nella sua aggressiva politica anti-russa, l’Occidente ha superato ogni limite”, aggiungendo che userà “tutti i mezzi a nostra disposizione”, per poi spiegare che coloro che stanno utilizzando il ricatto nucleare contro la Russia, scopriranno che le carte in tavola possono rivoltarsi contro. “Non sto bluffando”, ha chiosato. A poche ore di distanza dalle parole di Putin, si sono verificate delle fughe di massa da Mosca, con annesse proteste, e i fermi sono stati più di 1.000.

Ultime notizie, uccisa una donna nel fiorentino

Una donna di 46 anni è stata uccisa ieri mattina in provincia di Firenze. Come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui il quotidiano Repubblica, la vittima è stata rinvenuta presso la sua abitazione nel centro cittadino di Signa, e i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto. Secondo quanto emerso pare che gli uomini delle forze dell’ordine abbiano fermato il fratello della donna, e l’ipotesi maggiormente accreditata è un’uccisione per un movente economico. L’abitazione dove si sarebbe verificato l’omicidio è sita in via Don Minzoni 18, nei pressi della stazione dei treni locale, e una persona sarebbe stata ascoltata in caserma come testimone: sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Ultime notizie, nome Elisabetta II inciso nella pietra

Il nome della regina Elisabetta II è stato inciso sulla pietra tombale posta all’ingresso della cappella di famiglia di St George, nel castello di Windsor, dove la regnante è stata sepolta lunedì sera, a chiusura dei 12 giorni di omaggio alla stessa. Sulla pietra, come riferisce l’Ansa, si legge il nome Elizabeth II a fianco di Philip, suo adorato marito, scomparso ad aprile dell’anno scorso. L’incisione, come riferito dai media britannici, è stata effettuata il giorno dopo la tumulazione avvenuta in forma privata, alla presenza solo del re Carlo II e della regina consorte, nonché dei figli della sovrana defunta e dei famigliari più stretti. Sulla lapide, oltre ai nomi di Elisabetta e Filippo, anche quelli di George VI ed Elizabeth, papà e mamma della defunta regina.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Numero dei contagi in calo rispetto al giorno precedente con 21.190 nuovi casi rispetto ai 28.935 registrati martedì. Anche il numero di morti è in calo 46 contro 60. Con 166.500 tamponi processati, il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% registrato ieri. A livello regionale il numero più alto di nuovi casi è stato fatto registrare dalla Lombardia con 3.525, seguita dal Veneto e dal Lazio. Cala invece il numero dei guariti a 22.102 contro i 41.480 del giorno precedente. In totale i pazienti contagiati attualmente scendono di 960 unità e sono in totale 413.107. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri i pazienti dei reparti ordinari sono 3.416 con una diminuzione di 79 unità, mentre il calo dei ricoveri in intensiva è stato di 4 unità ed un nuovo totale di 146.

Ultime notizie, incidenti sul lavoro nel comasco

Nella giornata di ieri due operai sono morti a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. I loro cadaveri sono stati trovati da alcuni colleghi che stamani si erano insospettiti non vedendoli arrivare al lavoro. Nella notte i due cercavano di scaldarsi nel container che era stato posizionato nel cantiere e avevano acceso un braciere artigianale che è stata la causa dell’avvelenamento. Sempre nella stessa zona nel pomeriggio si è verificato un altro incidente con un uomo che è deceduto dopo essere rimasto sotto il trattore con il quale stava lavorando a Sormano. L’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e lo ha schiacciato. L’intervento dei vigili del fuoco non è stato sufficiente a salvargli la vita. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le cause dell’incidente.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Dopo il brusco calo di temperature che ha investito quasi tutta l’Italia, le minime sono divenute “frizzanti” ma continua a prevalere il sole. Nel fine settimana è però previsto l’arrivo, sulla quasi totalità delle regioni, di piogge e temporali. L’escursione termica durante il giorno è accentuata rispetto alla settimana scorsa ed in alcuni casi raggiunge anche i 15°C, quella che normalmente avviene tra una stagione e l’altra. Una situazione che dovrebbe cambiare sabato quando arriveranno sull’Italia formazioni nuvolose che porteranno piogge ma anche temperature più alte durante la notte.











