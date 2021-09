Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mottarone: Eitan rapito dal nonno? (12 settembre)

Eitan Biran, il bambino israeliano unico sopravvissuto al disastro della funivia del Mottarone, avvenuto il 23 maggio scorso, sarebbe stato rapito da suo nonno. A riferirlo, negli scorsi minuti, è stata l’emittente israeliana N12. Ricordiamo che il bambino, 5 anni, ha perso nella tragedia i genitori e il fratellino Tom, di soli due anni, ed è il solo sopravvissuto dei quindici passeggeri che si trovavano su quella maledetta cabina precipitata sulla montagna di Stresa.

Da tempo il piccolo è letteralmente protagonista di una diatriba familiare relativa al suo affidamento e che vede contrapposte la zia paterna Aya, residente in Italia, e la zia materna Gal, che abita in Israele. Com’è noto, il bambino fino a questo momento è rimasto in Italia, affidato alla zia paterna, ma l’altra zia non ci sta: “Eitan è stato sottratto da una famiglia che non lo conosceva e che in precedenza non era stata a lui vicina in alcun modo. È tenuto in ostaggio”.

Ultime notizie sul fronte sanitario: sono stati 5.193 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, in base ai dati diramati dal Ministero della Salute. Sono state invece 57 le vittime in un giorno e sono stati eseguiti 333.741 tamponi fra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è all’1,6%. Sono 547 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il virus in Italia, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.117.

Intanto, sono più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni, su una popolazione complessiva vaccinabile di oltre 53 milioni, che non hanno fatto neanche la prima dose del vaccino anti-Covid. Dall’ultimo report settimanale del governo emerge che 3,5 milioni sono gli over 50 senza alcuna copertura e sono poco meno di un milione e 700mila i ragazzi tra i 12 e i 19 anni in attesa. A loro vanno aggiunti più di 5 milioni di italiani nella fascia tra 20 e 49 anni che portano appunto il totale a oltre 10 milioni.

Joe Biden e la First Lady Jill si sono recati a Ground Zero per le commemorazioni dell’11 settembre. Nel parterre erano presenti anche l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg e la speaker della Camera Nancy Pelosi. In un videomessaggio di 6 minuti e 23 secondi in occasione del 20/o anniversario dell’attacco all’America, il presidente Biden ha dichiarato: “Abbiamo visto come l’unità sia una di quelle cose che mai va distrutta. L’unità è quella che rende l’America migliore e questa per me è la lezione più importante dell’11 settembre”. Il ricordo si è aperto con un minuto di silenzio alle 8.46, quando il primo aereo si scagliò contro la Torre nord. Bruce Springsteen è salito sul palco in abito scuro e con la chitarra, cantando “I’ll See in My Dreams”.

Si è conclusa la fuga di Pierangelo Pellizzari, 61 anni, accusato di aver ucciso l’ex moglie trentenne Rita Amenze nel Vicentino. L’uomo è stato rintracciato vicino a casa e arrestato dai carabinieri, dopo che si era barricato, armato (aveva con sé la pistola), all’interno di un’abitazione di Villaga, a poca distanza dalla casa dove la coppia risiedeva. Come ricorda l’agenzia ANSA, per uccidere la giovane nigeriana il killer ha esploso almeno quattro colpi di pistola e la donna è stata raggiunta da tre proiettili che le hanno sfigurato il volto e da uno alle spalle, dall’alto verso il basso.

La vittima ha tentato di ripararsi con le braccia, anch’esse sfiorate dai proiettili. L’ultimo colpo, invece, è stato sparato in aria. I testimoni hanno raccontato che il diretto interessato con la massima calma ha infilato la pistola nella sua giacca, è salito sulla sua jeep e si è allontanato dal luogo in cui aveva commesso il delitto.



