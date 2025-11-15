Le ultime notizie di oggi le apriamo con un nuovo possibile femminicidio avvenuto di preciso in quel di Napoli: una 51enne trovata senza vita in casa

Le ultime notizie di oggi, sabato 15 novembre 2025, le apriamo con la triste nuova che ci giunge da Napoli dove una 51enne è stata trovata morta in casa nelle scorse ore. Al momento non vi sono indagati ma le forze dell’ordine stanno interrogando l’ex compagno, in passato già sotto i riflettori perchè accusato di maltrattamenti.

Ultime notizie, Sinner continua la sua avanzata alle ATP Finals

E’ un grande torneo quello di Jannik Sinner. Alle Atp Finals il tennista altoatesino ha battuto agilmente anche Shelton, sconfitto in due set 6-3 e 7-6, e guadagnandosi così le semifinali del torneo che si terranno quest’oggi.

Un incontro, quello di Sinner, che ha mostrato l’evidente superiorità dello stesso atleta, mai a rischio sconfitta, anche se il secondo set è stato senza dubbio più equilibrato del primo. Oggi pomeriggio il nostro connazionale se la vedrà contro De Minaur, partendo ovviamente da favorito.

Ultime notizie, l’omicidio di Muggia

Il giorno dopo il terribile omicidio di Muggia, in provincia di Trieste, dove una madre ha ucciso il figlio di 9 anni, ci si domanda se vi siano delle responsabilità oltre ovviamente alla stessa madre assassina. E’ il padre del piccolo – separato dalla ex moglie – che si domanda in particolare perchè sia stata lasciata la donna da sola con il figlio, nonostante erano noti i problemi psichici della stessa.

Tra l’altro, come riferisce TgCom24.it, sembra che in passato vi sia stato un altro episodio di violenza, con la madre che avrebbe stretto il piccolo due anni fa, quando la vittima aveva 7 anni, provocandogli anche dei lividi. L’assassina avrebbe inoltre minacciato il marito: “Se io muoio anche lui muore con me, e non sto scherzando”, una minaccia che evidentemente sarebbe stata ignorata, con la speranza che dalle parole non sarebbe mai passata ai fatti e invece…

Ultime notizie, Trump valuta attacchi via terra in Venezuela

Secondo quanto emerso in questi giorni, gli Stati Uniti starebbero valutando degli attacchi via terra in Venezuela. Lo riferisca la Cbs precisando che dei funzionari militari avrebbero proposto al presidente americano Donald Trump, fra le varie opzioni, appunto anche operazioni via terra. Al momento non è stata comunque presa ancora alcuna decisione.

Nessuna truppa sarà invece inviata in Messico, ha precisato il segretario di stato Marco Rubio, con l’obiettivo di combattere i cartelli della droga, aggiungendo comunque che gli Stati Uniti sono pronti a fornire “l’assistenza di cui hanno bisogno”, come ad esempio “con equipaggiamento, addestramento e condivisione di dati”, ma escludendo comunque “qualsiasi misura unilaterale”

Ultime notizie, vigilessa aggredita a Bollate

Episodio molto grave avvenuto nella cittadina di Bollate, in provincia di Milano, dove una vigilessa è stata aggredita dopo aver fermato un ragazzo che viaggiava su un monopattino contromano. La giovane poliziotta municipale, di 24 anni, ha ricevuto come risposta dei calci e dei pugni da alcune persone che hanno assistito al fermo e che sono intervenute in difesa del ragazzo con il monopattino.

Fortunatamente la vigilessa non è rimasta ferita gravemente, essendo stata portata in codice giallo presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, ma l’episodio resta gravissimo. Dopo l’aggressione è scattata la denuncia e i carabinieri stanno cercando di risalire ai responsabili anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Sembra che si tratti di persone con precedenti e quindi già note alle forze dell’ordine.

Ultime notizie, un elicottero è precipitato nel mantovano

Tragedia nel mantovano dove un elicottero è precipitato causando la morte del pilota. L’episodio è avvenuto, come scrive Tgcom24, presso il comune di Casalromano: nelle campagne del paese il velivolo è crollato al suolo e il pilota 56enne che lo stava pilotando è morto sul colpo.

Non è ben chiaro cosa sia successo ma stamane nella zona le visibilità erano molto scarse complice la nebbia, di conseguenza non è da escludere che il pilota abbia perso l’orientamento per poi andare a sbattere contro qualcosa, magari un cavo dell’alta tensione. Sulla vicenda è stata aperta comunque una indagine per ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto: sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.



Ultime notizie, lo sciopero dei trasporti

Si è svolto ieri lo sciopero nel settore trasporti e nella capitale le corse sono state ridotte sia per gli autobus che per le linee A e B della metropolitana mentre non ci sono stati problemi per la linea C.

Gli utenti hanno comunque avuto a disposizione due fasce di garanzia, la prima fino alle 8.29 di stamani e la seconda con inizio alle 17.00 e termine alle 19.59. Il se4rvizio è stato ridotto anche per la linea che collega Centocelle alla stazione Termini.

Ultime notizie, avvisi di garanzia a 5 maestre dell’asilo dove è morto il bambino di 2 anni

Dopo la morte, avvenuta in un asilo, del piccolo Leonardo, ed in previsione dell’autopsia che verrà svolta sul cadavere del bambino, 5 maestre dell’asilo hanno ricevuto dal giudice un avviso di garanzia nel quale viene contestato il reato di omicidio colposo.

Ultime notizie, le notizie sulla guerra tra Ucraina e Russia

Nella nottata tra giovedì e venerdì la Russia ha scatenato un massiccio attacco contro l’Ucraina, coinvolgendo anche la capitale Kiev e oltre ai danneggiamenti procurati a decine di palazzi del centro, compreso quello dove si trova l’ambasciata azera, si sono registrati anche dei morti.

Attaccate anche la città di Odessa e la zona di Dnipro. L’attacco ha coinvolto sia dei Mig 31K, che hanno colpito le regioni di Sumy e di Kharkiv, che missili balistici e alcune centinaia di droni. La Russia ha denunciato che i raid eseguiti dall’Ucraina con l’impiego dei droni hanno colpito e danneggiato dei depositi di petrolio nel porto di Novorossiysk, oltre ad una nave e alcuni edifici.

Ultime notizie, grave incidente stradale a Stoccolma, con 3 vittime e diversi feriti

Un autobus che non stava svolgendo il servizio di trasporto, forse per un malore occorso al suo conducente, si è schiantato contro una fermata, causando la morte di 3 persone ed il ferimento di molte altre.

L’incidente è avvenuto nel centro della capitale della Svezia e al momento le notizie riguardo al numero delle vittime e dei feriti sono ancora incerte. Una portavoce della polizia locale ha dichiarato che si sta procedendo con gli interrogatori per cercare di chiarire esattamente le cause dell’incidente.