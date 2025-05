Apriamo le ultime notizie di oggi da Napoli, dove una donna di 34 anni è stata trovata morta, uccisa da colpi d’arma da fuoco in via Pinocchio, mentre poco distante, in via don Luigi Sturzo, un’altra donna di 31 anni è stata scoperta gravemente ferita all’interno di un’auto; quest’ultima è al momento ricoverata in condizioni critiche all’ospedale del Mare di Ponticelli.

Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un omicidio seguito da un tentato suicidio, ma tutte le piste restano aperte e le due donne potrebbero essere legate da una relazione o da una parentela, ipotesi che gli investigatori stanno vagliando con attenzione; sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale e il medico legale per i primi rilievi, mentre il quartiere è stato blindato già durante la notte, mentre proseguono le ricerche per l’arma del delitto.

Apriamo le ultime notizie sportive con il successo di Richard Carapaz nella tappa del Giro d’Italia che si è svolta ieri da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti: l’atleta ecuadoriano, già vincitore della corsa nel 2019, ha tagliato il traguardo in solitaria dopo aver staccato i rivali sull’ultima salita, conducendo un’azione efficace che gli ha permesso di ottenere un vantaggio netto.

Ultime notizie dal ciclismo confermano che il secondo classificato è stato Del Toro – attuale maglia rosa – mentre Giulio Ciccone ha chiuso in terza posizione e questo successo rappresenta la quarta vittoria in una tappa del Giro per Carapaz e gli consente di accorciare il distacco in classifica generale, ora a 1 minuto e 56 secondi dal leader; l’ecuadoriano è così salito al sesto posto nella graduatoria complessiva, mantenendo aperte le possibilità di competere per il podio finale in un Giro che si conferma incerto e combattuto.

Ultime notizie, delegazione UE coinvolta in un’azione militare a Jenin

Proseguiamo con le ultime notizie dal Medio Oriente, dove un’operazione condotta ieri dall’esercito israeliano a Jenin ha coinvolto in maniera diretta alcuni rappresentanti di una delegazione dell’Unione Europea, tra cui il viceconsole italiano, una situazione che ha spinto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a convocare con urgenza l’ambasciatore israeliano presso la Farnesina per ottenere spiegazioni dettagliate sull’accaduto; secondo quanto riportato dalle agenzie, durante l’operazione sarebbero stati sentiti diversi spari vicino ad un campo profughi in Cisgiordania.

Ultime notizie da fonti israeliane indicano che la delegazione UE avrebbe deviato dal percorso inizialmente autorizzato, situazione che, secondo il portavoce militare, ha causato il malinteso; l’esercito ha comunque espresso ufficialmente rammarico per l’incidente, ribadendo l’importanza della collaborazione internazionale sul terreno.

Ultime notizie, arrestato il sindaco di Sorrento per presunte tangenti

Ultime notizie dalla Campania: la Guardia di Finanza ha fermato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, insieme a un suo collaboratore, mentre incassava una presunta tangente del valore totale di seimila euro e il pagamento – secondo quanto riferito dagli inquirenti – sarebbe legato a un appalto da 4,5 milioni di euro relativo alla refezione scolastica comunale; le ultime notizie parlano di un’indagine che ha avuto sviluppi anche nei mesi precedenti, in quanto a dicembre, il sindaco era già stato al centro delle cronache per un episodio a dir poco insolito, quando fu sorpreso in possesso di un panettone contenente quindicimila euro in contanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato oggi anche alla perquisizione dell’abitazione di Raffaele Guida – noto come “il sensitivo” – dove sono stati ritrovati 167mila euro in contanti.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Mosca smentisce trattative con il Vaticano

Ultime notizie oggi dal fronte del conflitto tra Russia e Ucraina: il Cremlino ha smentito ufficialmente l’esistenza di proposte di mediazione provenienti dal Vaticano, dichiarando che non sono arrivate comunicazioni formali riguardo ad avvii di trattative di pace e, sul piano diplomatico, nel contesto del vertice G7, gli Stati Uniti si sono opposti ad altre misure a favore di Kiev, ribadendo la volontà di Trump di attendere possibili sviluppi da parte della Russia prima di sostenere nuove sanzioni.

Intanto, ultime notizie militari confermano che Vladimir Putin ha compiuto una visita nella regione di Kursk, rafforzando la presenza del Cremlino nelle aree prossime al confine; sempre nella giornata di ieri, un missile russo Iskander ha colpito un campo di addestramento delle forze ucraine nei pressi della città di Sumy.

Ultime notizie, Portnov assassinato in Spagna: era ex consigliere del leader filorusso Yanukovych

Ultime notizie oggi dalla Spagna, dove è stato ucciso Andriy Portnov, ex consigliere dell’ex presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovych; l’omicidio è avvenuto a Pozuelo de Alarcón, una località residenziale situata nelle vicinanze di Madrid dove Portnov è stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava davanti a una scuola americana.

Secondo le ultime notizie dei media locali, Portnov si trovava in Spagna da diverso tempo dopo essere fuggito dall’Ucraina, ed era già sotto l’occhio delle autorità internazionali per essere stato sanzionato dagli Stati Uniti con accuse legate a vicende di corruzione; la polizia spagnola ha aperto un’inchiesta per omicidio e sta analizzando possibili collegamenti politici o mafiosi dietro l’agguato.