Tra le ultime notizie che travolgono il mondo scientifico e spaziale, emerge una proposta di bilancio di Donald Trump che – se approvata – determinerebbe una pesantissima sforbiciata alle risorse economiche destinate alla NASA, con un calo complessivo di circa il 25% rispetto all’anno precedente, una decisione che rischia di compromettere drasticamente il funzionamento delle principali attività dell’agenzia aerospaziale statunitense.

In cifre, si parla di un ridimensionamento di circa 6 miliardi di dollari, con tagli che colpirebbero in modo netto tanto le missioni scientifiche quanto i programmi di collaborazione internazionale, tra cui figura la storica Stazione Spaziale Internazionale – alla quale verrebbero sottratti ben 508 milioni di dollari rispetto al budget attuale e nonostante l’intento dichiarato dall’amministrazione americana sia quello di rafforzare la competitività nei confronti della Cina e accelerare il ritorno sulla Luna con un nuovo equipaggio statunitense, l’impressione generale è che a farne le spese siano soprattutto le attività più complesse e lungimiranti, come il progetto per il recupero di rocce marziane e la ricerca non legata ai voli con astronauti a bordo.

Le ultime notizie riportano che il bilancio preventivo per l’anno fiscale 2026 si attesterebbe a 18,8 miliardi di dollari, contro i 24,8 dell’anno in corso: un’inversione di tendenza che – qualora venisse confermata – comporterebbe ritardi, rinvii e possibili cancellazioni di numerosi progetti già avviati o in fase avanzata di pianificazione, generando incertezza e preoccupazione tra ricercatori, ingegneri e partner internazionali.

Proseguono con ritmo costante i preparativi per l’attesissimo Conclave, che prenderà ufficialmente il via mercoledì prossimo con l’obiettivo di eleggere il successore di Papa Francesco e le ultime notizie provenienti dal Vaticano confermano che il famoso comignolo (dal quale uscirà la fatidica fumata bianca o quella nera) è stato già sistemato in cima al tetto della Cappella Sistina.

All’interno della maestosa sala affrescata da Michelangelo sono state installate anche le due tradizionali stufe, strumenti simbolici quanto funzionali al rito che accompagna ogni elezione papale; nella giornata di ieri si è svolta l’ottava congregazione generale, occasione durante la quale il cardinale Fernando Filoni ha dichiarato con fiducia che il nome del nuovo Papa verrà individuato entro l’inizio delle votazioni e dalla Santa Sede giungono ulteriori dettagli: l’assegnazione degli alloggi per i cardinali elettori, per garantire equità assoluta, sarà effettuata mediante sorteggio mentre il numero totale di porporati ammessi a partecipare alla votazione sarà di 133, il che porta il quorum necessario all’elezione a quota 89 voti.

Le ultime notizie riguardanti le fasi logistiche e organizzative ci raccontano di una macchina ecclesiastica perfettamente rodata, capace di mantenere il giusto equilibrio tra spiritualità, tradizione e rigore operativo, un processo che si rinnova nella sua solennità e nel suo significato, carico di attese per milioni di fedeli in ogni parte del mondo.

Ultime notizie, donna accoltellata davanti ai figli: tragedia familiare a San Secondo Parmense

Una scena di violenza domestica ha sconvolto la comunità di San Secondo Parmense – piccolo centro in provincia di Parma – dove una donna di 48 anni è stata aggredita violentemente con un coltello dal marito – il 58enne Dhahri Abdelhakim – sotto gli occhi dei due figli più piccoli, di soli sei e otto anni, che si trovavano in casa in occasione della pausa scolastica: le urla disperate dei bambini hanno allertato alcuni vicini di casa che hanno prontamente chiamato i soccorsi, permettendo l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

La donna è stata colpita in diverse zone del corpo e si trova ora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime mentre il marito, dopo l’atto di violenza, si è dato alla fuga a bordo dell’auto ma il tentativo di scappare è terminato con un incidente stradale: l’uomo ha perso il controllo invadendo la carreggiata opposta e andando a scontrarsi violentemente contro un camion, un impatto fatale per lui mentre altre due persone coinvolte nell’incidente sono ora in ospedale in condizioni critiche. Le ultime notizie emerse dalla ricostruzione confermano che la coppia aveva altri due figli, a scuola al momento dell’aggressione.

Ultime notizie, Cile: forte terremoto di magnitudo 7.5 ma allerta rientrata

Nel pomeriggio di ieri, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha coinvolto il Cile, generando in un primo momento un’ondata di paura e l’immediata attivazione dell’allarme tsunami da parte delle autorità, con il presidente Gabriel Boric che ha ordinato l’evacuazione della zona costiera di Magallanes ma le ultime notizie confermano che l’allerta è rientrata intorno alle 18:00 italiane e non si è reso necessario lo sgombero delle abitazioni.

L’epicentro della scossa è stato localizzato a circa 220 chilometri da Ushuaia (una delle città più meridionali dell’Argentina) ma l’onda sismica si è avvertita chiaramente anche in diverse aree del Cile meridionale e secondo i primi rilevamenti non si registrano danni materiali importanti, né vittime.

I centri di monitoraggio continuano comunque a raccogliere dati per valutare l’eventuale attivazione di faglie sottomarine secondarie o di scosse di assestamento che potrebbero verificarsi nelle prossime ore, mentre la popolazione cilena rimane in stato di vigilanza.

Ultime notizie, uccide il figlio e si costituisce: tragedia familiare a Lamezia Terme

A Lamezia Terme ha avuto luogo un’ennesima tragedia familiare: Francesco Di Cello – una guardia giurata di mezza età – ha ucciso figlio trentenne Bruno al termine di una lite culminata in una vera e propria esecuzione con l’uso della pistola d’ordinanza in dotazione per il proprio lavoro: l’omicidio si è verificato nel quartiere Marinella, zona periferica della città, dove la tensione tra padre e figlio – secondo le prime informazioni raccolte – sarebbe esplosa in un crescendo di urla e incomprensioni.

Dopo l’omicidio, l’uomo non ha tentato la fuga ma si è invece consegnato alle autorità presentandosi spontaneamente al commissariato di polizia, dove è stato trattenuto in attesa di ulteriori interrogatori. Le ultime notizie confermano che la procura ha avviato immediatamente un’inchiesta per chiarire quanto accaduto e comprendere le motivazioni che hanno portato a un gesto tanto estremo.