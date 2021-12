Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Natale in quarantena per 1,5 milioni di italiani

Ultime notizie: per 1,5 milioni di italiani Natale in quarantena

Anche il 2021 porta un Natale in lockdown. Questa volta interessa circa 1,5 milioni di italiani che devono osservare le regole della quarantena a causa del grande balzo in avanti del numero dei contagi. Per sopravvivere all’isolamento sono già pronte le videochiamate, a cui si aggiunge il food delivery. Al numero dei positivi che sfiora quota 500mila si possono aggiungere una cifra stimata di circa 1 milione di persone che hanno avuto contatto con colo e che quindi devono restare in quarantena, anche se molti esperti temono che questa possa essere violata, anche a causa di una sottovalutazione del rischio e soprattutto a causa della stanchezza per il perdurare della situazione. La scelta del cenone o del pranzo di Natale consegnato a domicilio sembra essere stata fatta da circa un quarto degli italiani interpellati da una piattaforma di food delivery.

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2021 E BUONE FESTE/ Gif e video TikTok: dal classico a...

Ultime notizie: maxi blitz in una discoteca a Biella

Una maxifesta in discoteca a Biella alla quale stavano partecipando moltissimi studenti, è stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine che con 50 agenti hanno effettuato una serie di controlli sia all’esterno che all’interno del locale. La discoteca in questione è “Il Faro” situata in località Brusnengo a circa 20 chilometri di distanza da Biella e la festa si stava svolgendo dopo le lezioni scolastiche del mattino. Per questa festa erano già stati venduti circa mille biglietti. Un numero che superava quello ammissibile e per questo sia il sindaco che il prefetto hanno sconsigliato di far svolgere la festa, ma alle 22.30 i gestori hanno aperto il locale nel quale si sono riversati in massa ragazzi e ragazze. Subito dopo sono arrivate le forze dell’ordine e dopo aver “blindato” il locale, hanno provveduto a verificare se le persone erano in possesso del Green Pass e dopo due ore hanno imposto la sospensione dell’evento facendo tornare tutti a casa.

AUGURI DI BUON NATALE 2021/ Frasi e immagini WhatsApp: "La sorpresa di Dio..."

Ultime notizie: calano i prezzi di gas e petrolio

Il ribasso dei prezzi per le fonti energetiche continua e ad Amsterdam il prezzo del gas è stato registrato con una ulteriore flessione di circa il 20% dopo quelle degli scorsi giorni, ritornando sui livelli che erano stati raggiunti il 12 dicembre. Anche il prezzo del petrolio è in calo ed è stato fissato a poco più di 76 dollari al barile sui mercati asiatici per la qualità Brent, anche se, a causa delle festività natalizie, il volume degli scambi è risultato molto ridotto. Sia sui prezzi del gas che su quelli del petrolio influisce la valutazione dell’impatto che avrà sul mercato l’arrivo della variante Omicron.

Santa Messa di Natale, Rai 1/ Diretta video da Roma, Basilica Santa Maria in Domnica

Ultime notizie: ucciso a Boscoreale, biglietti e fiori davanti al negozio

La saracinesca della pescheria di Antonio Morione, di fronte alla quale il pescivendolo è stato ucciso ieri sera mentre stava cercando di opporsi ad una rapina, è chiusa e diverse persone stanno continuando a portare fiori e biglietti come testimonianza di vicinanza alla famiglia dell’ucciso. Morione è stato colpito da 4 colpi di pistola poco dopo aver terminato la sua giornata lavorativa ed era insieme ai tre figli. Il rapinatore, che l’ha colpito al volto, si è poi dato alla fuga. Il sindaco di Boscoreale ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA