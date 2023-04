Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: naufragio a Lampedusa, morta 22enne in Sardegna

Ultime notizie: naufragio di migranti davanti a Lampedusa

Nuovo naufragio davanti all’isola di Lampedusa, con almeno 20 dispersi. Le persone a bordo, che cercavano di raggiungere le coste italiane su un barchino lungo appena 7 metri, non sono state soccorse né dalla Guardia di Finanza né dalle motovedette della Guardia Costiera, non riuscite ad intervenire in tempo. Nelle ultime 24 ore sono 21 i nuovi sbarchi e oltre 800 le persone che sono state tratte in salvo, soprattutto parte bambini e ragazzi. Le vittime del mare per la prima volta sono in maggior numero sulla rotta tunisina rispetto a quella libica. Difficile, dopo tante ore, sperare di trovare ancora naufraghi vivi. La guardia costiera tunisina ha recuperato in mare 25 cadaveri.

Ultime notizie: previsioni meteo per la settimana

La nuova settimana, che ha avuto il via con il ponte del 25 aprile, inizia con delle perturbazioni che potrebbero portare anche delle precipitazioni intense e con grandine. Andando avanti con i giorni assisteremo a un aumento delle temperature e bel tempo diffuso, specialmente nel fine settimana. Nel lunedì si è registrata una perturbazione sulle regioni settentrionali con temporali sia sulla Lombardia che sul Veneto. Una nuova interesserà varie zone sia della Toscana che del Lazio, in modo minore, delle Marche e dell’Umbria. Nessuna precipitazione invece al sud. Da mercoledì la situazione meteorologica evolverà con l’innalzamento delle temperature a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano. Inizialmente temperature più alte in Sardegna e successivamente anche nelle altre regioni con caldo record anche in Piemonte e Lombardia.

Ultime notizie: a Gerusalemme un’auto piomba sui passanti e li travolge

Sono 5 i feriti, dei quali uno si trova in gravi condizioni, a Gerusalemme, dove un’auto ha coinvolto un gruppo di passanti. Il conducente è stato neutralizzato e il primo ministro israeliano Netanhyau ha dichiarato che si è trattato di un attentato inteso ad uccidere cittadini israeliani. Il fatto è avvenuto nelle vicinanze di un mercato ortofrutticolo.

Ultime notizie: morta una ragazza romana di 22 anni a Bosa

Una 22enne romana è morta a Bosa, in Sardegna, a causa delle ferite riportate nella caduta dal terrazzo di una casa. La ragazza è caduta dal terzo piano per ragioni ancora da chiarire e si è spenta poco dopo all’ospedale di Nuoro dove era stata ricoverata in gravi condizioni. La casa dove è accaduto l’incidente è di proprietà del suo ex fidanzato. I due, con un gruppo di amici, nelle ore precedenti erano andati al Beer Fest che si svolge in città e successivamente a cena nella casa.

Ultime notizie: avvocata accoltellata a Treviso

In provincia di Treviso, a Oderzo, un uomo di 52 anni ha accoltellato la sua avvocata e poi si è ucciso. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno della sua casa, mentre la donna ferita è ricoverata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. La donna è stata ferita in strada dopo una discussione che si era svolta nello studio legale dell’avvocata, Meri Zorz. La legale è stata ferita alle braccia.











