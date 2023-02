Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: naufragio migranti, cadaveri su spiaggia a Crotone

Sono ultime notizie tragiche quelle che giungono dalla Calabria: almeno 30 migranti sono morti dopo il naufragio di un barcone di fronte alle coste di Cutro, località in provincia di Crotone. L’ennesimo dramma si è consumato in queste ore, con il ritrovamento in mattinata di numerosi corpi esanimi sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri cadaveri sono stati recuperati in mare. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa nazionali, ad ora i dispersi sarebbero in tutto 40. A causare l’incidente sarebbe stato il peso eccessivo dell’imbarcazione e il mare mosso. Forze dell’ordine e soccorritori sono già sul posto, congiuntamente alla Guardia Costiera.

Il corpo di un 55enne, Damiano Dattoli, è stato ritrovato in mare a Porto Cesareo dopo l’uscita con il kitesurf con un gruppo di amici. L’uomo era originario di Molfetta, in provincia di Bari, e ad avvistare il suo corpo sono stati proprio gli amici con i quali voleva gustarsi il vento sulla costa adriatica. In quel momento, Dattoli si trovava sulla destra di uno stabilimento balneare molto noto nella zona, “Le Dune”. Al momento del ritrovamento il cadavere presentava una ferita sulla testa e anche acqua all’interno dei polmoni, per cui le forze dell’ordine stanno cercando di appurare la causa della morte: si è trattato di malore oppure il decesso è sopraggiunto per un trauma?

ULTIME NOTIZIE E AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA

Ultime notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Zelensky parla della necessità di trattative di pace per chiudere il conflitto, gli uomini di Putin hanno effettuato un attacco missilistico contro la città di Kramatorsk, nel Donetsk, colpendo con un missile un edificio residenziale e una clinica locale. Truppe russe avanzano anche a Bakhmut e si trovano attualmente a circa 2 chilometri dal centro della città. Secondo fonti ucraine, la Russia sta anche raddoppiando la presenza delle sue navi nel Mar Nero e starebbe preparando un attacco. L’Ue ha confermato la validità del decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Da parte dell’Ucraina è stato attaccato e distrutto un deposito di munizioni russo a Mariupol.

ULTIME NOTIZIE, DRAMMI SULLE MONTAGNE LOMBARDE

Tragico inizio di fine settimana sulle montagne della Lombardia. Un escursionista milanese è stato trovato cadavere dal personale del soccorso alpino che stava effettuando le ricerche con gruppi cinofili, appoggiate da un elicottero. Sempre nella giornata di sabato, altri due escursionisti sono scivolati e deceduti nella Grigna Settentrionale. Si tratta di un uomo di 39 anni residente a Valbrembo e di un 42enne residente ad Almè. Anche in questo caso sono stati gli uomini del soccorso alpino a individuare i cadaveri.

ULTIME NOTIZIE, CHOC A MANTOVA: 13ENNE AGGREDITA A COLPI DI FORBICE

Ultime notizie da Mantova: una ragazzina di 13 anni è stata aggredita da due coetanee all’interno di un giardino a Castelbelforte e si trova ora in ospedale in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Secondo le prime notizie, le due ragazze avrebbero attirato la coetanea in una trappola e, dopo averla colpita con pugni sul corpo e alla testa, hanno usato anche un paio di forbici con le quali le hanno colpito l’addome, provocando una grave ferita. Le due ragazze sono state fermate e le forze dell’ordine le stanno interrogando per cercare di chiarire i motivi dell’aggressione.

Le ultime notizie che giungono dal Torneo Sei Nazioni di rugby non sorridono all’Italia. Nella partita disputata sabato pomeriggio a Roma, la nostra Nazionale ha ceduto di fronte all’Irlanda, nonostante per lunghi tratti il match sia stato equilibrato, anche in termini di punteggio. Gli Azzurri hanno impegnato strenuamente la Nazionale irlandese, la più forte al mondo secondo la classifica, ma alla fine si sono dovuti arrendere e hanno incassato la terza sconfitta in questo torneo, col punteggio finale di 20-34.











