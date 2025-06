Apriamo le ultime notizie di oggi da Varsavia, dove Karol Nawrocki è stato eletto presidente della Repubblica con il 50,89% dei voti – pari a 10.606.628 preferenze – superando per uno scarto minimo il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, fermo al 49,11% con 10.237.177 voti; l’affluenza ha raggiunto il 71,63%, in netto aumento rispetto al primo turno, indice di una partecipazione elettorale vivace e combattuta.

Nawrocki, 42 anni, storico di formazione ed ex direttore del Museo della Seconda guerra mondiale e dell’Istituto per la memoria nazionale, è ritenuto vicino a posizioni euroscettiche e sovraniste – una linea politica che, verosimilmente, influenzerà i rapporti con Bruxelles nei prossimi anni – con l’esecutivo guidato da Donald Tusk, che rappresenta un fronte europeista e liberale, si apre ora una fase di coabitazione istituzionale, che potrebbe essere caratterizzata da possibili tensioni su vari dossier, a partire dalle politiche comunitarie e dalla gestione dei fondi europei.

Ultime notizie da Bologna: fuga dai carabinieri e schianto in strada, muore un uomo, grave la moglie

Ultime notizie dalla provincia di Bologna, dove un incidente ha coinvolto sabato notte due auto a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto; una Bmw Serie 1 con a bordo tre ragazzi – tra i 19 e i 26 anni – non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri, proseguendo la corsa ad alta velocità e finendo per schiantarsi contro una seconda auto con a bordo una coppia.

Nell’impatto è morto Bruno Ansaloni, imprenditore agricolo di Sant’Agata Bolognese, mentre la moglie, che era alla guida, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche; due dei ragazzi sono stati fermati subito, il terzo – un 22enne – è stato rintracciato poche ore dopo nella propria abitazione e arrestato con l’accusa di omicidio stradale, inoltre, all’interno dell’auto in fuga è stata trovata una piccola quantità di cocaina.

Ultime notizie dal Roland Garros: Musetti ai quarti, eliminata Paolini dopo tre set combattuti

Ultime notizie dal Roland Garros, dove Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso ai quarti di finale per la prima volta in carriera, superando in quattro set il danese Holger Rune – testa di serie numero 10 – con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, il prossimo avversario sarà l’americano Frances Tiafoe, numero 15 del seeding, che finora non ha ancora perso un set in tutto il torneo, un risultato che mancava a un tennista statunitense dal 1995.

Diverso il destino di Jasmine Paolini, eliminata negli ottavi dall’ucraina Elina Svitolina, dopo un primo set vinto per 6-4, l’azzurra ha ceduto 6-7(6), 1-6, uscendo così dal singolare, ma resta ancora in gara nel doppio insieme a Sara Errani; nel frattempo, le ultime notizie ci raccontano dell’incontro di oggi, atteso con grande interesse, tra Jannik Sinner – attuale numero 1 del mondo – e il russo Andrey Rublev, che si contenderanno un posto nei quarti.