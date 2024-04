Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: negoziati al Cairo. Vicino l’accordo Usa-Ucraina sulla sicurezza

ULTIME NOTIZIE, GIORGIA MELONI CANDIDATA ALLE EUROPEE

Dal palco di Pescara, Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. La premier ha chiesto agli italiani di scrivere sulla scheda il solo nome di battesimo “perché io sono una di voi, una del popolo”. Dunque per votarla basterà solamente scrivere “Giorgia” sul foglio. Per il presidente del consiglio, l’obiettivo è quello di confermare il 26% ottenuto alle elezioni politiche del 22 settembre scorso, che ha portato la destra al governo. Meloni vuole replicare “il modello italiano” di una “maggioranza che metta insieme le forze del centrodestra” per “mandare all’opposizione la sinistra anche in Ue”.

ULTIME NOTIZIE: EGITTO IN PRIMA LINEA SUI NEGOZIATI

L’Egitto continua a lavorare per i negoziati della guerra in Medio Oriente. Il Cairo ha invitato una delegazione israeliana per cercare un accordo per la restituzione degli ostaggi detenuti da Hamas. A questo incontro dovrebbe partecipare anche lo stesso gruppo terroristico, come spiega il Times of Israel. L’invito dell’Egitto, come scrive Al-Arabi Al-Jadid, “mira ad accelerare il processo e a fornire i necessari chiarimenti sulle osservazioni che saranno presentate dalla delegazione di Hamas che si recherà al Cairo”. Si cerca inoltre di raggiungere un accordo di tregua a Gaza.

ULTIME NOTIZIE: UCRAINA E USA AL LAVORO

Ucraina e Usa potrebbero presto firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza, come spiegato da Zelensky. “Stiamo discutendo le basi concrete di sicurezza e cooperazione” e “per fissare livelli specifici di sostegno per quest’anno e per i prossimi 10 anni: ciò include il sostegno militare, finanziario, politico e la produzione congiunta di armi”, ha aggiunto. Dopo gli accordi bilaterali firmati con diversi Paesi, tra cui l’Italia, potrebbe presto arrivare anche quello con gli Stati Uniti per Kiev.

ULTIME NOTIZIE: FRANCO DI MARE DA FAZIO CON IL RESPIRATORE AUTOMATICO

Il giornalista ex Rai Franco Di Mare, intervistato da Fabio Fazio, si è presentato con un respiratore automatico dicendosi abbandonato proprio dall’azienda del servizio pubblico: “Non riesco a capire l’assenza sul piano umano”, spiega. Parlando della malattia, sottolinea: “Questo tumore molto cattivo si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra, ha un tempo di conservazione di sé lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi”.

