Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Netanyahu: “Attaccheremo Rafah”. Venerdì visita di Blinken

Le ultime notizie sulla guerra fra Israele e Hamas. L’operazione precisa, così come è stata definita dall’Idf continua per il terzo giorno consecutivo e nell’ospedale di Gaza sono state uccise 90 persone, presunti terroristi. Inoltre altre 300 persone sono state interrogate e altri 160 sospetti sono stati trasportati in territorio israeliano per essere interrogati a loro volta. Il nuovo bilancio delle vittime che è stato diramato da Hamas parla di 31.923 vittime e 74.096 persone rimaste ferite.

Secondo l’Unione Europea e l’ONU, la striscia di Gaza sta affrontando una carestia inaccettabile ed è quindi necessario che sia raggiunto in tempi rapidi un accordo che permetta il “cessate il fuoco” e nello stesso tempo permetta il rilascio degli ostaggi in mano ai terroristi. Con queste premesse si potrebbe senza dubbio incrementare l’arrivo degli aiuti nel territorio sottoposto ad attacchi da parte delle truppe israeliane. Intanto il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu stanno trattando per quanto riguarda l’operazione militare a Rafah. Il numero uno d’Israele tira però dritto: “Attaccheremo Rafah” e per provare a convincerlo domani nuova visita del Segretario di Stato Usa, Blinken.

Ultime notizie, nuovo appello alla pace di Papa Francesco

Papa Francesco ha diramato un nuovo appello alla pace alla luce delle guerre in Ucraina e in Israele. Al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro: “A San Giuseppe raccomandiamo le popolazioni della martoriata Ucraina e della Terra Santa – ha spiegato – la Palestina, Israele, che tanto soffrono l’orrore della guerra”.

Quindi il Santo Padra ha aggiunto: “Non dimentichiamo mai. La guerra sempre è una sconfitta, non si può andare avanti in guerra, dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra. Preghiamo per questo”. Nel corso dell’udienza generale, come riferisce TgCom24.it, Papa Francesco non ha letto la catechesi visto che ha ancora malessere alle vie respiratorie, lasciando il compito ad un suo collaboratore. Bergoglio non è comunque apparso affaticato, spiegando: “Ho chiesto di leggere al monsignore, perché io ancora non posso”.

Ultime notizie, camera ardente per Joe Barone

Si è tenuta nella giornata di ieri la camera ardente per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina tragicamente scomparso 48 ore fa, dopo l’infarto di domenica. Il manager italo-americano è stato omaggiato presso il Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia, dalle ore 9 alle ore 21:00 di ieri mattina prezzo il piazzale tra la Cappella di Santa Caterina e il Padiglione eventi.

I funerali si celebreranno invece negli Stati Uniti, dove Joe Barone riposerà per l’eternità mentre sabato prossimo si terra una messa in quel di Pozzallo, in provincia di Ragusa (nella regione Sicilia), località di cui Joe Barone era originario, essendovi nato il 20 marzo del 1966. Un curioso scherzo del destino ha voluto che il dg della Viola compisse il suo 58esimo compleanno in una bara.

Ultime notizie, Giorgia Meloni: “Sull’Ucraina rispettiamo gli impegni”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un discorso alla Camera prima del Consiglio dell’Unione Europea in cui ha ribadito fermamente l’impegno dell’Italia nei confronti dell’Ucraina. “Ho sentito parlare di una posizione non chiara del governo – ha affermato il pemier – Penso che oggettivamente non sia sostenibile la tesi per cui la posizione del governo italiano al cospetto mondo non si a chiara in tema Ucraina: penso sia chiaro a tutti, salvo alcuni all’interno quest’aula, che grazie al fatto che al governo c’è la maggioranza di centrodestra l’Italia è una nazione che rispetta gli impegni. Non possiamo dire che sarebbe la stessa cosa nel caso in cui al governo ci fosse l’attuale opposizione”.

Quindi la Meloni ha aggiunto: “Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all’Ucraina in entrambi i casi contano le decisioni e i voti. Il governo italiano ha una posizione chiara e in Ue” e tra le altre cose “siamo riusciti a garantire la revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l’Ucraina per i prossimi 4 anni”.

Ultime notizie, finale tutta italiana nella Champions league di Volley

Sarà una finale tutta italiana quella dell’edizione 2024 della Champions league di Volley. Dopo il successo di Milano che ha battuto il Fenerbache al Golden Set con una fenomenale Paola Egonu, è stata la volta di Conegliano a conquistare la finale ribadendo anche in trasferta il 3 – 1 con il quale aveva già battuto l’Eczacibasi nella gara di andata. Il 5 maggio sarà quindi un derby italiano a decretare la vincitrice, ricordando che proprio Milano fu l’ultima squadra a battere Conegliano lo scorso anno, prima delle 4e1 vittorie consecutive delle Pantere.

Ultime notizie, bufera sul calcio spagnolo

Il calcio spagnolo si trova coinvolto in una bufera, con la polizia che è entrata negli uffici della federazione. Sette le persone arrestate, con l’ex presidente Rubiales, dimissionario lo scorso anno dopo lo scandalo causato dal bacio in bocca ad una giocatrice della nazionale femminile, che si è salvato in quanto si trovava all’estero.

Tra le persone coinvolte anche l’ex calciatore del Barcellona, Piquè, potrebbe essere coinvolto in riciclaggio e corruzione in relazione alla Supercoppa che si è svolta in Arabia Saudita. Le perquisizioni e l’acquisizione dei documenti sono state eseguite su mandato di un giudice istruttore di Majadahonda.

Ultime notizie, ucciso un runner nella tarda serata di ieri a Roma

Un runner di 37 anni è stato travolto ed ucciso nella tarda serata di ieri mentre stava correndo nei pressi di Villa Borghese. A travolgerlo una Bmw I4 elettrica, condotta da un ragazzo romeno di 26 anni sotto l’effetto di alcol. La striscia di sangue che è stata trovata sull’asfalto è lunga circa 40 metri e questo conferma che al momento dell’impatto la velocità dell’auto era certamente superiore ai 30 chilometri orari consentiti in quel tratto di strada.

Ad intervenire sul posto sono stati gli uomini del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del runner, e gli agenti del reparto dei Parioli, che hanno effettuato i rilievi portato in ospedale il 26enne per l’effettuazione dell’alcol test. A Roma era stato investito anche un clochard nella notte tra lunedì e martedì.











