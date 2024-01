Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Netanyahu boccia la soluzione dei due Stati. Frana in Cina

Ultime notizie: ufficiali i numeri per l’assegno di inclusione

L’Inps ha reso noti i numeri per quanto riguarda le domande che sono state presentate per l’assegno di inclusione, che ha sostituito dal 1 gennaio il reddito di cittadinanza. In totale sono state 563 mila domande ed i primi pagamenti, dopo l’effettuazione dei controlli sulle domande, saranno erogati a partire dal 26 gennaio. Almeno metà delle richieste arrivano da nuclei familiari della Sicilia e della Sardegna. La commissaria straordinaria per la gestione della situazione, Gelera, ha chiesto di non fare dei confronti tra i numeri di questa nuova misura ed il reddito di cittadinanza in quanto le due hanno finalità e platee differenti l’una dall’altra.

Ultime notizie: le parole di Netanyahu

Il leader israeliano Netanyahu, ha dichiarato che fino al momento in cui rivestirà la carica di Premier di Israele, non ci potrà essere uno Stato palestinese e la Striscia di Gaza resterà sotto il controllo israeliano per ragioni di sicurezza. Netanyahu ha detto di aver parlato di questo anche con il presidente statunitense Biden esponendo le ragioni di Israele che hanno portato a questa decisione. Nello stesso tempo anche Hamas è tornata a farsi sentire con la pubblicazione di un documento nel quale sono spiegate le ragioni che hanno portato il gruppo terroristico palestinese a sferrare l’attacco del 7 ottobre che ha dato il via alla guerra.

Ultime notizie: un 50enne di Napoli si getta dal balcone dopo una sparatoria

Un uomo di 50 anni, Raffaele Cinque, è morto a Napoli dopo essersi lanciato da un balcone in seguito ad una sparatoria avvenuta nella sua casa in via Scirocco, nella zona di confine tra due quartieri, Secondigliano e Positano. L’uomo era uscito dal carcere lo scorso ottobre ed era vicino al clan camorristico Contini. All’interno della casa sono stati trovati 9 bossoli ed i killer hanno continuato a sparare anche dopo la caduta dall’alto dell’uomo. Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di alcuni spari e sono impegnati nelle indagini sul fatto.

Ultime notizie: Sinner ai quarti dell’Australia Open

Con la vittoria in tre set ottenuta contro il russo Kachanov, Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Melbourne, dove affronterà Zverev, che ha avuto la meglio sull’australiano De Minaur dopo cinque combattuti set. Per Sinner invece la partita è scivolata via fino dall’inizio e la qualificazione ai quarti è arrivata senza nessun set perduto. Ora la sfida sarà ancora più difficile: il tennista italiano è però in grande crescita ed ha sempre attaccato con grande determinazione spegnendo sul nascere le velleità di Kachanov.

Ultime notizie: ciclista investito a Torino

A Torino è caccia ad un pirata della strada che nel pomeriggio di domenica, alle 17.00, ha travolto e ucciso con la sua auto un ciclista di 46 anni. L’uomo stava pedalando a Borgaro Torinese, in Via Santa Cristina quando è stato investito dall’auto che non si è fermata e si è allontanata. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri, che sono intervenuti sul posto poco dopo l’incidente.

Ultime notizie: frana in Cina

Almeno 47 persone sono rimaste sepolte in Cina, a causa di una massiccia frana che si è verificata nella mattinata locale, corrispondente alla tarda sera in Italia. La frana è avvenuta nel villaggio di Liangshui, nella città di Tangfang, parte della provincia di sudovest dello Yunnan. Decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e le attività di ricerca sono in corso. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato “ogni sforzo utile per la ricerca e il salvataggio a tutto campo delle persone disperse” nella frana.

